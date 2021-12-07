Как русские колонизировали Камчатку и создали целый народ

На скульптуре под камчатским городком Елизово, где любят фотографироваться туристы, есть надпись: «Здесь начинается Россия». Однако русские первооткрыватели, устремившиеся на полуостров всего несколько веков назад, считали те земли труднодоступным и полным опасностей краем света.

Но пока самые видные европейские колонизаторы отправляли в небытие целые народы, Россия не просто сохранила камчатских аборигенов, а даже создала новый народ.

Когда русские пришли на Камчатку?

Русские пришли на Камчатку в 17 веке.

С 17 века русское государство активно раздвигало собственные границы, объединяя новые территории со старыми. Страна расширялась в поисках драгоценной пушнины, полезных ископаемых и металлов. Русские переселенцы быстро осваивали богатые дикие края, организовывая торговлю, развивая промышленность, выстраивая новые города и селения. Была еще одна причина устремления русских на вольные земли - перспектива вырваться из-под помещичьего гнета с обретением лучшей жизни. Нельзя точно установить, когда было первое упоминание о Камчатке в русских источниках. К одному из самых ранних относят «годуновский» чертеж — документ 17 века, составленный по донесениям служивых.

Первые землепроходцы России и последователи Ермака проникали вглубь Севера, ведомые жаждой открытий.

Собранные сведения они заносили в подробные росписи, чертежи рельефов, что в итоге легло в основу сводной карты Сибири. Но о самой Камчатке долгое время ходили лишь распускаемые сибиряками слухи. Принято считать, что первым русским, ступившим на камчатскую землю, стал приказчик московского купца Попова Семен Дежнев. В компании опытного помора он снарядил в промысловую экспедицию деревянные лодки и прославил себя в истории.

Первыми же детальными письменными сведениями о Камчатке отметился казак Атласов. В «Сибирском приказе» он отразил ценные этнографические и географические сведения. Открытия Атласова сподвигли многих русских на дальние походы. Петр I установил с Камчаткой морское сообщение, и в 1716-м из Охотска в направлении неизведанных островов отчалил первый корабль. Царя, в первую очередь, интересовало, «сошлася ли Америка с Азией» и где пролегает путь к Японии. Первая Камчатская экспедиция состоялась в 1724 году, тогда-то казаки и изучили южные территории и Курильские острова.

Кто такие камчадалы?

Камчадалы – микс ительменов и русских.

Исторически камчадалами называют аборигенов Камчатки. Хотя сегодня это понятие употребляется еще в двух значениях: все уроженцы края и даже просто жители полуострова. Лексема «камчатцы» так и не смогла прижиться. Что касается происхождения камчадалов, то этот необычный народ сложился, как микс ительменов (в некоторых источниках еще и коряков, чуванцев) с русскими. Последние вступали в браки с коренными жителями Камчатки, образовывая совершенно новую национальность. По переписи от 1926 года численность камчадалов на острове составляла 3704 чел. В 1994-м их число выросло до 9 тысяч. В 2000 году камчадалов включили в Единый перечень коренных малочисленных народов РФ. Сегодня этнос представлен камчадалами, дисперсно проживающими в Камчатском крае, по побережью Охотского моря и на Чукотке.

Стоит отметить, что камчадалы – народ далеко не примитивный. Их традиционные технологии грамотно адаптированы под среду обитания. Тиснение на бересте, плетение из лозы, кожевенное, меховое дело, резьба по кости – эти виды ремесел буквально возведены в искусство. Приятно удивляет культурный уровень камчадалов: в наследие малочисленного народа входят 16 уникальных музыкальных инструментов, высоко развиты песенно-танцевальные жанры.

Русские – колонизаторы или вдохновители?

Русские быстро ужились с аборигенами Камчатки, взаимно обогащая культуры.

Присоединение Камчатки к России существенно повлияло на будущее ительменов. Часто можно услышать, что русские погубили коренных жителей далекого полуострова. За более чем 200-летнюю историю в составе Российской империи численность ительменов действительно уменьшилась в разы. Но в причинах стоит разобраться. Исследователи утверждают, что на ситуацию прежде всего влияла тягостная среда обитания, регулярно провоцирующая голод и болезни. Сокращение числа ительменов происходило также по причине регулярных межобщинных стычек, характеризовавшихся жестокими подходами. Множество жизней аборигенов уносили беспощадные эпидемии. Так, участник экспедиций Ваксель писал о свирепствовавшей оспе и смертях сразу нескольких тысяч жителей. А вторая волна в 1768—1769 гг. и вовсе переполовинила коренное население.

Справедливо будет допустить, что не последнюю роль сыграла и колониальная русская политика, усугублявшая бытовые трудности ительменов. Выплата ясака в начальный контактный период на фоне примитивного рыболовства и охоты не способствовала повышению уровня жизни. Имело место и спаивание аборигенов в результате торговли с купцами.

Вместе с этим, присоединение к России, с ее неизмеримо более высоким развитием, имело огромное благотворное влияние на судьбы ительменов. Селившиеся вблизи с ительменскими поселками русские охотно вступали с местными в контакт, частым явлением стали смешанные браки. В край вкладывались средства, и уже к 18 веку появились крупные населенные пункты: Верхнекамчатск, Нижнекамчатск, Большерецк.

Благодаря русским на Камчатке впервые появились лошади и крупный рогатый скот, металлические изделия, ткани. Новые сожители обучили камчадалов принципам огородничества. Под влиянием русских на смену архаичным костяным и каменным орудиям в быт ительменов вошли железные инструменты. А вместо темных, сырых землянок они стали расселяться в срубных деревянных избах. Коренным жителям пришлась по вкусу русская национальная одежда, они охотно учили русский язык и отдавали детей в миссионерские школы. Это и способствовало тому, что в дооктябрьской эпохе ительмены отличались довольно высокой грамотностью и превосходили даже некоторых жителей центральных русских деревень.

Этнографы утверждают, что на всем северо-востоке Азии не было другого такого народа, который бы настолько глубоко проникся традициями русской культуры. Русские, в свою очередь, перенимали некоторые черты самобытной культуры камчатских аборигенов. Благодаря взаимодействию пришлые жители научились мастерить ездовые собачьи сани, вязать из бересты чуманы для сбора ягод, плести сумки из крапивы, шить кожаные сапоги-торбаса.

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