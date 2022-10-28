РОССИЯ СДЕЛАЛА ХОД КОНЁМ ПРОТИВ США: НЕБЕНЗЯ ОЗВУЧИЛ ПЛАН

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по военно-биологической деятельности США на Украине предупредил о том, что наша страна воспользуется положениями шестой статьи Конвенции по биологическому оружию. Отвертеться у Вашингтона не получится.

Москва до сих пор не получила ответов по существу на свой запрос в адрес Вашингтона с перечислением конкретных вопросов в отношении выполнения ими положений статей I и IV Конвенции (о запрещении биологического и токсичного оружия). Об этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН по военно-биологической деятельности США на Украине.

Терпеть подобное положение дел и дальше Россия не намерена и делает ход конём против США. Нравится это Вашингтону или нет.

В таком случае мы вынуждены воспользоваться положениями шестой статьи Конвенции по биологическому оружию, - жёстко предупредил оппонентов русский дипломат. - И тот факт, что это вам не нравится, не делает наш запрос недействительным.

Василий Небензя подчеркнул, что Москва делает шаги в правовом поле, предусмотренном Конвенцией по биологическому оружию.

И даже если наши аргументы вам не нравятся, вы не вправе игнорировать и смещать фокус внимания на ваши политические оценки, - продолжил дипломат свою мысль. - Возможно, именно так вы предпочли бы действовать в рамках продвигаемого вами порядка, основанного на правилах, где правила задаёте вы, а остальные обязаны их выполнять. Но здесь, в ООН, мы всё-таки опираемся на международное право, перед которым все равны. И хотите вы этого или нет, но за нарушения Конвенции, если они будут доказаны, придётся отвечать.

Небензя прямо заявил американским коллегам, что все попытки США выставить аргументы России пропагандой "слишком неубедительны и указывают лишь на блоковую дисциплину или круговую поруку".

О чём шестая статья?

Статья VI Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, которая была одобрена резолюцией 2826 (XXVI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1971 года, состоит из двух ключевых пунктов.

Первый:

Любое государство - участник настоящей Конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций. Такая жалоба должна содержать все возможные доказательства, подтверждающие её обоснованность, и просьбу о её рассмотрении Советом Безопасности.

Напомним, в ходе военной спецоперации России на Украине наши военнослужащие обнаружили массу доказательств того, что в Незалежной под эгидой Пентагона велись разработки биологического оружия. Есть данные украинских лабораторий.

Второй:

Каждое государство - участник настоящей Конвенции обязуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Советом Безопасности в соответствии с положениями Устава Организации Объединённых Наций на основании жалобы, полученной Советом. Совет Безопасности информирует о результатах расследования государств - участников Конвенции.

Судя по сказанному постпредом России, США и этот пункт статьи грубо нарушили, проигнорировав запрос Москвы.

А что ООН?

А ООН, говоря простым русским языком, умыла руки: мол, у организации нет ни средств, ни мандата для того, чтобы проверить информацию России о биолабораториях США на Украине. Об этом в четверг объявил официальный представитель международной организации.

Примечательно, что это заявление было сделано в тот же день, когда президент России Владимир Путин призвал реформировать ООН и её Совбез. По словам русского лидера, Организация Объединённых Наций сегодня представляет интересы не всего мира, а лишь небольшой группы западных стран.

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А вы знали об этом?

Пожалуй, ни один напиток на Руси не имеет такой богатой истории, как квас . К началу XV века существовало свыше 500 разновидностей народного напитка: сладкий и кислый, мятный и с изюмом, густой и квас-щи, душистый и суточный, белый и окрошечный, с хреном (уральский) и боярский, ароматный и пшенный, с перцем и грушевый. Кстати, в конце XIX века именно квас из отварных груш лидировал среди прохладительных напитков у жителей первопрестольной. Известно, что квас непременно включали в паек заключенных. Петр Первый любил с утреца отведать кваску с хреном – живительный напиток готовили по собственному рецепту реформатора. Не отказывалась испить кваску и Анна Иоанновна. Крепость кваса, который готовили наши предки, не была столь уж безобидной: содержание алкоголя могло достигать 15%. Тех, кто чрезмерно увлекался дегустацией пенного напитка, называли «квасниками». Интересно, что над дизайном многоразовых стеклянных кружек, в которые разливался квас, потрудилась автор легендарных «Рабочего и колхозницы» Вера Мухина. В 1975 году на Международном конкурсе, проходившем в Югославии, отменные вкусовые качества «Московского кваса» оценили и члены жюри. В итоге «добротный» и «щекочущий» русский напиток набрал 18 баллов, в то время как «Coca-cola», которая, к слову, появится в России только в 1988 году, не смогла заработать и 10.

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