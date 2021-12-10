Какие цели преследовал Сталин, инициировав «дело врачей»

Чего хотел достигнуть Сталин, начав «дело врачей»? Что было бы с советскими евреями, если бы Сталин не скончался в марте 1953?

Эта история начала развиваться в 1948 году, когда врач Лидия Тимашук диагностировала у А. А. Жданова инфаркт миокарда, но руководство Кремлёвского Лечсанупр (лечебно санитарное управление) заставило её переписать заключение, указав другой диагноз и, соответственно, назначив неадекватное лечение. Через несколько дней Жданов скончался от сердечного приступа. Согласно заключению эксперта, такая кардиограмма могла соответствовать и ишемической болезни, и тогда эта история не имела бы особых последствий. Была ли у руководства Лечсануправления цель убить Жданова, неизвестно.

Лидия Тимашук была человеком, переживавшим за свое дело и она написала несколько писем в вышестоящие инстанции по описанному инциденту, в результате чего была понижена в должности.

Лидия Тимашук.

С 1948 года СССР борется с космополитизмом (то есть прозападными настроениями среди интеллигенции), который приобрёл антиеврейский характер, поскольку в роли космополитов часто появлялись люди с еврейскими фамилиями. Евреев было решено не ставить на ответственные должности.

В 1952 году 13 еврейских общественных деятелей были расстреляны и репрессированы более 100 человек по делу Еврейского Антифашистского комитета.

В ноябре того же года в Чехословакии завершился суд над 13 подозреваемыми, 11 из которых были евреями. Их обвинили в покушении на убийство президента республики с помощью врачей-убийц.

Видимо, Сталина очень раздражал еврейский вопрос, и он решил взяться за дело серьёзно.

Лидию Тимашук внезапно вызвали в Кремль и попросили еще раз описать подробности истории с Ждановым.

13 января 1953 года в «Правде» появилась статья об аресте «врачей-убийц». В статье указывалось, что члены «террористической группы» Вовси, Б. Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и другие принадлежат к проамериканской и финансируемой Западом международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт».

«Джойнт» был признан филиалом американской разведки, действовавшим под видом благотворительной организации помощи евреям в разных странах.

«Дело врачей» вело Министерство госбезопасности СССР во главе с подполковником Рюминым. Именно он в 1951 году написал Сталину донос на «сионистский заговор» в Министерстве госбезопасности.

Подполковник Рюмин.

Фигурантов дела обвинили в умышленном губительном лечении видных членов партии и кремлевских функционеров. Сталин лично читал протоколы допросов, и требовал от МГБ подтвердить факт сионистского заговора. Арестованных врачей пытали, и самые невероятные признания выбивались под пытками. 1 декабря 1952 года на заседании президиума партии Сталин заявил:

«Любой еврей-националист — это агент американской разведки. Евреи-националисты считают, что их нацию спасли США… Среди врачей много евреев-националистов».

Вот список "террористов":

Вовси М. С. — профессор, врач-терапевт

— профессор, врач-терапевт Виноградов В. Н . — профессор, врач-терапевт

. — профессор, врач-терапевт Коган М. Б. — профессор, врач-терапевт

— профессор, врач-терапевт Коган Б. Б. — профессор, врач-терапевт

— профессор, врач-терапевт Егоров П. И. — профессор, член-корреспондент АМН, врач-терапевт, ведущий врач Сталина

— профессор, член-корреспондент АМН, врач-терапевт, ведущий врач Сталина Фельдман А. И. — профессор, врач-отоларинголог

— профессор, врач-отоларинголог Этингер Я. Г. — профессор, врач-терапевт

— профессор, врач-терапевт Гринштейн А. М. — профессор, академик АМН, врач-невропатолог

— профессор, академик АМН, врач-невропатолог Майоров Г. И. — врач терапевт

Помимо этих девяти человек по делу было арестовано много врачей, и почти все они были евреями.

Тема антисемитизма активно муссировалась в СМИ, постоянно упоминалось, что террористы - еврейские вредители. На родственников обвиняемых начались преследования, их постоянно оскорбляли, унижали и даже избивали окружающие.

Через это дело Сталин планировал провернуть несколько операций:

устроить депортацию всех евреев в Сибирь под видом заботы о них, потому что население было настроено крайне враждебно

депортацию всех евреев в Сибирь под видом заботы о них, потому что население было настроено крайне враждебно возможно , устранить наиболее властолюбивых своих сподвижников (Берия, Хрущев), выставив их заговорщиками

, устранить наиболее властолюбивых своих сподвижников (Берия, Хрущев), выставив их заговорщиками прозондировать отношение народа к евреям и антисемитизму вообще, перед принятием решения о дальнейших масштабных чистках

Но планам Сталина не суждено было сбыться - в марте 1953 года он внезапно скончался от инсульта. Всего через три недели дело врачей закрыли по инициативе Лаврентия Берии, всех врачей восстановили на работе, дали официальное объяснение о фальсификации материалов дела и получении показаний незаконными методами. Подполковник Рюмин был арестован.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хотелось бы поблагодарить автора статьи за правдивую и интересную информацию!Как известно ,главным и самым яростным антисемитом в СССР был товарищ Сталина!Причем антисемитское отношение Сталина к евреям наблюдалось уже с юных лет, когда он ,неотесанный семинарист-недоучка, чтобы оскорбить религиозные чувства иудеев, специально затолкнул грязную свинью в синагогу!

Повзрослев, антисемитская ненависть Сталина к евреям еще больше обострилась!Например, брат первой жена изувера Сталина, видный большевик Александр Сванидзе, был женат на еврейке, принадлежавшей к богатой еврейской семье из Испании. Именно в первую очередь из-за этого они оба были осуждены в 1941 году и расстреляны по приказу Сталина ,а после смерти тирана посмертно реабилитированы из-за отсутствия преступления!

В 1942 году у 16-летней дочери Сталина Светланы случился роман с известным режиссёром Алексеем Каплером. Сталин, узнав о романе своей дочери с евреем, впал в гнев и гневно сказал : «Уж не могла себе русского найти!». Однозначно от смерти Каплера тогда спасла лишь боязнь Сталина суицида дочери, которая очень любила своего жениха! Для Каплера же этот роман закончился сравнительно мягким для того времени наказанием: 5-летней ссылкой в Воркуту по ложному обвинению в незаконных связях с иностранцами. Как не парадоксально, но первый муж Светланы также был евреем, но тогда Сталин , видимо, уже смирился с этим «бедствием» для него и с досадой заявил дочери:«Сионисты подбросили тебе твоего первого муженька»!

Только тиран Средневековья мог держать в лагерях в качестве заложниц еврейских жен своих преданных соратников и только подлые и безнравственные люди и мерзавцы могли служить такому злодею! Например, Полина Жемчужина – жена самого преданного сталинского холуя Молотова как заложница отбывала срок в лагерях, а в это время ее «заботливый» и «любящий» муж проявлял рабскую покорность своему хозяину. Я уже ничего не говорю о Екатерине Лорберг — жене Михаила Калинина,которого Сталин называл «всесоюзным козлом» и которая в тюрьме умудрилась написать донос на собственного брата, которого впоследствии расстреляли.

А может напомнить довольно позорную для ортодоксальных евреев историю, когда антисемит Сталин в апреле 1945 приказал присвоить звание Героя Советского Союза полковнику Жидову только после того, как он поменял фамилию Жидова на Жадов! Осенью 1943 года знаменитую актрису Фаину Раневскую по приказу Сталина не утвердили на одну из ролей в фильме «Иван Грозный», поскольку ее якобы «семитские черты» могли очень ярко выделяться на экранах кинотеатров!

Однозначно антисемитизму и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего кровожадного отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту»! Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его зловещего приказа, это было бы вполне справедливо! Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!

Знаменитый микробиолог академик Николай Гамалея, в 90 лет уже ничего не боявшийся, в 1949 году написал Сталину: «По отношению к евреям творится что-то неладное в настоящее время в нашей стране. Антисемитизм исходит от высоких лиц…»! Особенно же трагична судьба Еврейского антифашистского комитета (ЕАК),который был учрежден 7 апреля 1942 года для создания положительного образа СССР на Западе .Главной причиной опалы комитета нередко называют письмо к Сталину с просьбой создать Еврейскую автономную область в Крыму.

28 ноября 1948 года Сталин подписал постановление о роспуске ЕАК, а глава комитета, художественный руководитель Государственного еврейского театра Соломон Михоэлс, к тому времени был уже зверски убит сталинскими головорезами,устроившим ему автомобильную катастрофу. Из фильма «Цирк»был даже вырезан эпизод с его участием, где Михоэлс поет колыбельную на идише…! Всего по делу привлекли 125 человек, из которых 23 были расстреляны и шесть умерли в тюрьме.

Больше повезло группе еврейских врачей, которых осудили по «Делу врачей», вошедшей в историю как одна из многочисленных провокаций диктаторского режима Сталина, который сам инспирировал это сфабрикованное дело из-з своего антисемитизма ! Врачей тогда спасла только долгожданная для прогрессивного человечества смерть тирана и садиста Сталина, в результате чего Берия освободил невинных и обреченных на смерть врачей!

Единственной же группой ученых советских евреев, не затронутой гонениями, оказались физики, поскольку они работали над созданием атомной бомбы! Еще более кощунственным является позорный факт, когда 11 ноября 1938 года (за девять месяцев до пакта о ненападении!)был подписан тайный договор между НКВД СССР, предусматривавший совместную борьбу с «еврейством», в результате чего «германское правительство в знак таких перемен готово было поменять цвет свастики на государственном знамени с чёрного на красный» !

Еще более коварным и циничным является предложение Сталина после катастрофического положения на фронтах в июле 1941 года оформить перемирие с Германией посредством уступок части территорий СССР и предложение Гитлеру «обвинить в разжигании войны мировое еврейство»,начав совместные с Германией военные действия против Англии и США !

Сегодня становится понятным, что во времена СССР партийное руководство, исходя из ложных и надуманных представлений о «дружбе народов», делало все возможное для того, чтобы скрыть от народа многие вопиющие факты!Как ни странно, но подобные факты скрывались и после смерти Сталина. Историки давно пытаются понять — зачем вообще все это понадобилось палачу народов Сталину? Что это было — крайнее выражение давней ненависти к евреям или обыкновенная паранойя, диагноз которой официально был выставлен ему академиком Владимиром Бехтеревым и который стал причиной его убийства ?На мой взгляд, оба этих фактора стали причиной невиданного антисемитизма Сталина!

Как не парадоксально, но многие евреи все равно благотворят этого преступника и иуду!Это в полной мере относится ,пожалуй, к самому неадекватному еврею современности – израильскому государственному деятелю Якову Кедми, ой ,простите, Яшке Казакову, который фактически не только оправдывает антисемитизм Сталина,но и за немалую мзду бессовестно и цинично отчитывает россиян за их нетерпимое отношение к палачу народов Сталину,которого сам считает самым выдающимся деятелем в истории Матушки – России! Именно поэтому мне пришлось написать открытое письмо Яшке Казакову и предложить господину Соловьеву, в студии которого я выслушал всю эту ахинею о Сталине, предложить ему организовать мою дискуссию с ним , если ,конечно, он не боится быть разоблаченным моими научно обоснованными аргументами !Причем желательно организовать телемост, поскольку я, как кавказец с горячей кровью, не выдержу оскорблений , которые трусливо и позорно выдерживают многие респонденты некоторых российских телепередач !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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