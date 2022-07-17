Черная вдова Белль Ганнесс, убившая собственных детей, мужей и 42 любовников

Некоторые люди просто обожают смотреть фильмы ужасов, ведь это отличный способ «пощекотать» свои нервишки и получить заряд адреналина, не выходя из дома. Однако после прочтения этой статьи вы убедитесь, что в реальной жизни есть вещи куда более страшнее вымышленных монстров и привидений. Сегодня мы хотим рассказать вам о Брингильде Сторшетт, известной под псевдонимом Белль Ганнесс. Эту женщину также часто называют «Черной вдовой» и неспроста, ведь в свое время норвежка лично убила 2 своих мужей, 42 любовников и собственных детей в придачу. И все это… ради денег. (Осторожно! Шокирующие фотографии).

Брингильда Сторшетт родилась в 1859 году в небольшой норвежской коммуне Сельбу. Девочка воспитывалась в семье каменщика и крестьянки, и была младшей из восьмерых детей. Те, кому довелось в сове время общаться с семейством Сторшеттов, говорят, что в Брингильде изначально не было ничего странного или ужасного. Она была самой обыкновенной девочкой, а когда выросла, превратилась в настоящую «мечту фермера» — крестьянскую бабу под 2 метра ростом и весом почти 90 килограмм.

Однако и в таком виде Сторшетт не вселяла в окружающих ужас, до тех пор пока не произошел тот инцидент… Однажды Брингильда, находясь в положении, отправилась на местную «дискотеку», где ее в ходе пьяной потасовки ударил в живот сын одной деревенской «шишки». Да ударил так сильно, что даже далеко крепкая Брингильда отлетела и упала на пол. В итоге у женщины произошел выкидыш, а ее обидчик так и не понес справедливое наказание.

С тех пор, говорили местные, Брингильду будто бы подменили. Взгляд у нее стал мутным и отрешенным, а сама она — безразличной ко всему, что ее окружает. Что касается парня, который ударил Брингильду, уже скоро он скончался от мучительных болей в животе, предположительно, вызванных колитом. Впрочем, смерти от «колита» еще не один раз встретятся на пути нашей героини.

Белль со своими детьми

В 1881 году Брингильда уехала в США, где сменила имя на более благозвучное Белль. Там девушка познакомилась со своим будущим супругом — норвежским иммигрантом Мадсом Соренсеном. В 1884 году они поженились, завели четырех детей и открыли собственный бизнес — кондитерскую лавку. Правда, дела у них шли, надо сказать, совсем плохо. Вот-вот за долги у них должны были отобрать заведение, но паре неожиданно «подвернулась удача» — лавка сгорела, а Белль и Мадс получили деньги за страховку.

Уже скоро неожиданно скончались двое детей супругов, предположительно, от «колита». Белль и Мадс снова получили страховку. А спустя некоторое время от того же «колита» умер и сам мужчина. Коронер, который проводил вскрытие трупа Мадса, уверено заявил, что налицо умышленное отравление стрихнином. Однако семейный доктор Соренсенов рассказал трогательную историю о том, что у супруга Белль было очень больное сердце и то просто не выдержало череды внезапно навалившихся неприятностей.

И настолько убедительно звучали его слова, что никому даже не показался подозрительным факт получения Белль двойной страховки. Дело в том, что Мадс умер очень «удачно» — в день, когда новая страховка уже вступила в силу, а старая — еще продолжала действовать. В результате женщина получила приличную сумму и купила роскошную ферму в Ла-Порте, штат Индиана. Ну и, скорее всего, поделилась частью денег с «добрым доктором».

Ферма Белль

Однако и на новом месте жительства Белль начали «преследовать неприятности» — то сарай сгорел, то домовая пристройка, то лодки, то сам дом. Единственным утешением для вдовы было то, что каждый раз она получала компенсацию по страховке. А в 1902 ей повстречалась новая любовь — мясник по имени Питер Ганнесс. Мужчина имел довольно скверный характер и двоих детей, оставшихся от прошлого брака, однако Белль это не смущало, ведь уже скоро проблема решилась сама по себе.

Младшая дочь Ганнесса неожиданно скончалась, как вы уже могли догадаться, от колита. А спустя некоторое время погиб и сам мужчина — ему на голову с верхней полки упала стальная мясорубка. Надо же, какое невезение! Правда, коронер утверждал, что ранения у него на голове больше напоминают следы от мощного удара сзади, а оставшаяся в живых дочь Ганнесса якобы слышала, как ее мачеха безжалостно забивает своего супруга мясорубкой.

Череп Ганнесса

Белль выдвинули обвинения в убийстве и завели против нее уголовное дело. Но отправить «Черную вдову» за решетку так и не удалось. На тот момент женщина, пережившая столько неприятностей, не так давно лишившаяся детей и уже второго мужа, вынашивала ребеночка. И когда присяжные узнали об этом, их сердца растаяли. Жаль, что тогда они даже и представить не могли, что уже скоро Белль задушит этого ребенка собственными руками… Впрочем, вернемся к этому позже. Когда Белль отпустили домой, ее падчерица внезапно «уехала на учебу в Калифорнию». Та самая дочь, которая стала свидетельницей жестокого убийства своего отца… По другой версии, девочку забрал родной дядя, так как боялся, что с ней может произойти какая-то неприятность. В любом случае, она пропала, и Белль лишилась основной своей обузы.

Полицейские обыскивают ферму Белль

В то же время наша «деревенская красотка» начала поиски будущего супруга. Женщина публиковала объявления о том, что ищет спутника жизни, и откликнувшимся претендентам писала трогательные письма. Правда, не всем, а только тем, у кого было поменьше родственников и побольше денег. Плохое здоровье только приветствовалось.

Как вы уже поняли, сама Белль была далеко не красавицей, но настолько чувственными, душевными и правдоподобными получались ее послания, что мужчины готовы были съезжаться к ней со всех уголков мира. Всего за несколько лет такой переписки Белль посетили 42 любовника. И ни один из них не вернулся оттуда живым.

Череп одной из жертв Белль

Как удалось выяснить позже, всех своих жертв Белль сначала обдирала до нитки, а затем «ликвидировала» — как правило, скармливала свиньям, заливала останки негашенной известью или просто расчленяла и закапывала в подвале. И, имея репутацию дважды овдовевшей, несчастной многодетной матери, Белль удавалось отводить от себя все возможные подозрения. До того самого момента, пока она не повстречалась с фермером Эндрю Хельгеленом из Южной Дакоты.

Эндрю Хельгелен, одна из последних жертв Ганнесс

Как и другие ее потенциальные мужья, Эндрю бросил все и отправился к любимой, но там его ожидала печальная участь. Вечером Белль уже по традиции опоила беднягу снотворным, забрала у него все ценные вещи, убила и расчленила. Хоть мадам она была и весьма неслабая, иногда ей требовалась помощь в уничтожении следов убийств. Поэтому под рукой у Белль Ганнесс всегда был верный слуга Рэй Ламфер — идеальный прообраз злодея из готического романа, который к тому же слегка не дружил с головой.

Рэй Ламфер Ламфер был безумно влюблен в свою госпожу, поэтому без лишних вопросов выполнял все, что она ему говорила. Порезать тело на мелкие кусочки? Без проблем. Спрятать в подвале труп и залить его цементом? Будет сделано! А самое удобное то, что за свою работу Ламфер не получал ни цента. Поэтому ненасытная и жадная до денег Белль Ганнесс очень ценила своего слугу.

Осмотр фермы Ганнессов после пожара

Белль Ганнесс занималась убийствами мужчин 6 лет — в период с 1902 по 1908 год. Но даже она, при всей своей безнаказанности, понимала, что рано или поздно удача от нее отвернется. Это произошло, когда брат того самого Эндрю Хельгелена принялся его искать. Получив от мужчины письмо о том, что он намерен приехать на ферму и выяснить подробности исчезновения своего родственника, Белль начала действовать. На этот случай у нее заранее был заготовлен план, и, надо отметить, план весьма жестокий, можно даже сказать, дьявольский.

Для начала Белль пригласила к себе на ферму домработницу из Чикаго, которая внешне была очень похожа на нее саму. Затем она распространила по деревне слухи о своем неадекватном слуге, сообщив, что он якобы угрожал ей и ее семье, обещал всех убить и сжечь. И под конец, 27 апреля 1908 года, Белль приступила к выполнению задуманного.

Место, где находилась ферма Ганнессов

Женщина опоила служанку снотворным, переодела в свою одежду, убила и отрубила голову, а рядом с телом оставила свою вставную челюсть. Собственных детей она задушила прямо в кроватках, после чего подожгла ферму и сбежала. На руинах сгоревшего здания обнаружили несколько тел: якобы самой Белль и ее детей. Однако кое в чем серийная маньячка все же просчиталась — убитая служанка оказалась гораздо ниже ростом, поэтому полицейские сразу заподозрили неладное.

Вставная челюсть Белль

Тогда начался детальный обыск территории фермы. За несколько дней специалистам удалось откопать останки более 40 различных жертв. Но никому даже в голову прийти не могло, что мать могла собственными руками убить детей и, тем более, расправиться с ними столько жестоким образом. Поэтому подозрения тут же пали на прислугу — Рэя Ламфера.

Рея отправили в тюрьму и Белль, вполне возможно, уже выдохнула с облегчением. Но спустя год за решеткой мужчина скончался от чахотки, а перед смертью исповедался священнику и рассказал ему обо всех жутких преступлениях Ганнесс, которые он помог ей скрыть.

Ламфер также рассказал, что за все эти годы «Черной вдове» удалось заработать около 250 тысяч долларов (в пересчете на нынешние деньги — 7 миллионов). К сожалению, полиция так и не смогла найти серийную убийцу, но в 1931 году в Лос-Анджелесе была задержана женщина по имени Эстер Карлсон, внешне очень похожая на Белль. А посадили ее за отправление кого-то стрихнином. Но спустя несколько месяцев, так и не дождавшись суда, Карлсон умерла. Поэтому теперь мы уже никогда не узнаем, была это она или какая-то подражательница.

Ну что, теперь вы верите, что в реальном мире существуют люди гораздо страшнее тех монстров, которых показывают в ужастиках?

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А вы знали об этом?

В 1546 г. английский король Генрих VIII специальным указом закрыл последние общественные бани. Было объявлено, что отныне они под запретом, а помещения, ранее использовавшиеся для нужд желающих принять там ванну, помыться и развлечься, переданы в наем «людям достойных и честных профессий». Средние века вовсе не были временем, когда люди пренебрегали гигиеной. В крупных и не очень городах имелись публичные бани, а во дворцах и частных домах имелись купальные комнаты. Однако, к концу XV столетия общественные бани практически вышли из употребления. А факт посещения бани одним из супругов даже мог служить доказательством измены на бракоразводном процессе.Более того, купания в ванной стали считать вредным и опасным. В то время медицина придерживалась теории, что тело человека поддерживается балансом четырех жидкостей (гуморов) в организме человека и стало считаться, что купание нарушает этот баланс. Способствовало закрытию бань и распространение новых болезней, привезенных из далеких стран. Люди стали бояться, что в грязной воде через поры в организм проникают болезни. Теории микробов и вирусов еще не было, так что их называли миазмами.

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