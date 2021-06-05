Что скрывает тайна Гроба Господнего в Иерусалиме

Иерусалимский Гроб Господень не зря почитается главной религиозной тайной христиан.
Как появляется святое пламя, почему не ранит паломников и священнослужителей?
Как вообще смогли обнаружить место Воскресения Иисуса Христа?
Конечно, настроенный скептично человек скажет одно: мистификация. Однако, что делать с данными, которые получили ученые-физики с мировым именем?
Мировая святыня
Святой гроб, Гроб Господень по сей день остается главной святыней всего христианского мира. По Евангелию, Иисус Христос после распятия нашел покой здесь и был воскрешен на третий день. Кстати, в Средневековье Гробом Господним христиане называли не только это место, но и всю Палестину.
Языческий храм
Найти это святое место удалось поистине чудом. В IV веке император Константин направил специальное паломничество в Иерусалим для поиска христианских реликвий. По легенде, предводителю паломников был дан знак свыше. Руководствуясь им, христиане пришли к языческому храму, построенному римлянами.
Сию спасительную пещеру некоторые безбожники и нечестивцы умыслили скрыть от взора людей, с безумным намерением скрыть через это истину. Употребив много трудов, они навезли откуда-то земли и завалили ею всё то место.Потом, подняв насыпь до некоторой высоты, замостили её камнем, и под этой высокой насыпью сокрыли божественную пещеру. Окончив такую работу, им оставалось только на поверхности земли приготовить странную, по истине гробницу душ, и они построили мрачное жилище для мёртвых идолов, тайник демона сладострастия Афродиты, где на нечистых и мерзких жертвенниках приносили ненавистные жертвы — Евсевий Кесарийский, «Жизнь Константина». III
Очищение места
Всю насыпь храма срыли, языческие алтари предали огню. И после этого паломникам посчастливилось обнаружить место Воскресения Иисуса Христа. Чуть позже тот же Константин выстроит здесь первую часовню будущего Храма Гроба Господня. Теперь на этом месте возвышается огромный комплекс: Голгофа, Кувуклия, Кафоликон и подземный храм Обретения Животворящего Креста.
Вскрытие святыни
27 октября 2016 года с Ложа Господнего впервые подняли мраморную плиту. Ученые получили доступ к поверхности камня, где на три дня упокоился Иисус Христос. Надо ли упоминать, сколь силен был общественный резонанс и как велико было ликование христиан, после того, как ученые подтвердили, что здесь и правда некоторое время находилось человеческое тело?
Благодатный огонь
Всего раз в год христиане со всего мира собираются в Иерусалимском храме Воскресения. Именно здесь происходит главное религиозное таинство: в предварительно запечатанной Кувуклии (небольшая часовня в самом центре ротонды) сойдет с небес благодатный огонь.
Но я увидел сам, горит огонь, и мы умываемся им. Сплошной камень, мрамор, и весь покрыт огнём. Ни копоти нет, ничего, просто горит огонь и всё — епископ Благовещенский Гавриил
Научное чудо
Само собой, современный мир не может оставить без научного объяснения подобное чудо. В 2001 году православная церковь отправила к святыне декана кафедры физики Курчатовского института, Андрея Александровича Волкова. Ученый при помощи цифрового осциллографа и ноутбука регистрировал электромагнитные спектры. Оказалось, что в момент схождения Благодатного Огня появляется мощный радиоимпульс, который и вызывает горение. Но откуда берется сам импульс?
В качестве возможной предварительной гипотезы укажем, что во время проведения измерений был отмечен хорошо различимый звуковой резонанс при исполнении песнопений и хоровых молитв, особенно сильный при исполнении песнопений христианами арабского происхождения. Подобный резонанс может вызывать пьезоэлектрический эффект и приводить к возникновению существенного электрического потенциала — кандидат физико-математических наук, Андрей Волков
Предвестник апокалипсиса
Христиане всего мира уверены, что снисхождение Благодатного Огня продлиться ровно до года, в который начнется Апокалипсис. Может быть, именно поэтому святыня каждый год притягивает внимание даже самых ярых атеистов: кто знает, а вдруг правда?
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