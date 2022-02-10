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«Пистолет для сердечного приступа», разработанный ЦРУ и еще 9 интересных фактов об оружии

Почему швейцарские ножи красного цвета? Что такое «голубая бомба»? В чём особенность фехтовальной техники «Мордхау»? В честь кого назвали пистолет-пулемёт Узи? Интересные факты об оружии ждут вашего внимания!

Изначально динамит хотели назвать «Нобелевским порошком безопасности»

Термин «динамит» ввёл в употребление в 1860-х годах сам изобретатель этого взрывчатого вещества Альфред Нобель. Слово образовано от греческого слова «сила».

«Пистолет для сердечного приступа», разработанный ЦРУ и еще 9 интересных фактов об оружии

«Пистолет для сердечного приступа», разработанный ЦРУ и еще 9 интересных фактов об оружии
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«Пистолет для сердечного приступа», разработанный ЦРУ и еще 9 интересных фактов об оружии
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В 1994 году американские военные пытались разработать «голубую бомбу», содержащую афродизиак

Предполагалось, что такая бомба будет вызывать у вражеских солдат гомосексуальное влечение и морально разлагать армию противника.

Швейцарские армейские ножи красного цвета для того, чтобы их было проще находить, когда они падают в снег

Вторая мировая война — единственный конфликт в истории, в котором было применено ядерное оружие

Соединённые Штаты Америки сбросили бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

«Пистолет для сердечного приступа», разработанный ЦРУ и еще 9 интересных фактов об оружии

Дождевая вода в северном полушарии по-прежнему содержит втрое больше радиоактивного трития, чем в южном, из-за испытаний ядерной бомбы в атмосфере, проведённых в 1960-х годах

Взрыв Царь-бомбы был виден за тысячу километров

Когда в 1961 году СССР сбросил самую мощную ядерную бомбу в истории — Царь-бомбу — над отдалённым островом к северу от Полярного круга, образовавшаяся ударная волна превратила остров в гладкий и плоский каток. Зрители видели вспышку на расстоянии тысячи километров, а гигантское грибовидное облако поднялось почти до границы атмосферы с открытым космосом.

«Пистолет для сердечного приступа», разработанный ЦРУ и еще 9 интересных фактов об оружии

Чтобы изготовить дробь, достаточно просто пролить свинец через сито

Изначально дробь для дробовиков изготавливали очень простым способом: через сито, размещённое наверху специальной башни, проливали расплавленный свинец. Падая, капли свинца формировали почти идеальные сферы благодаря поверхностному натяжению.

«Пистолет для сердечного приступа», разработанный ЦРУ и еще 9 интересных фактов об оружии

Фехтовальная техника «Мордхау» превращает меч в молот

В германской школе фехтования существует техника под названием «Мордхау». Она подразумевает нанесение удара по голове противника эфесом оружия, удерживаемого за клинок, на манер молота или булавы.

«Пистолет для сердечного приступа», разработанный ЦРУ и еще 9 интересных фактов об оружии

Пистолет-пулемёт Узи назван в честь своего изобретателя Узиэля Галя, несмотря на то, что тот не хотел давать своё имя оружию

ЦРУ использовало в секретных операциях «пистолет для сердечного приступа»

В 1975 году Центральное разведывательное управление США раскрыло данные о применявшимся его сотрудниками секретном оружии — «пистолете для сердечного приступа». Этот пистолет, работавший на батарейках, стрелял дротиком изо льда, смешанного с токсином моллюсков. Попав в человека, дротик таял, высвобождая токсин, вызывавший сильное отравление и остановку дыхания и сердца. На теле оставалась только малозаметная красная отметина в месте попадания дротика. Причину смерти в этих случаях врачи определяли как сердечный приступ.

«Пистолет для сердечного приступа», разработанный ЦРУ и еще 9 интересных фактов об оружии

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«Пистолет для сердечного приступа», разработанный ЦРУ и еще 9 интересных фактов об оружии
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