«Пистолет для сердечного приступа», разработанный ЦРУ и еще 9 интересных фактов об оружии

Почему швейцарские ножи красного цвета? Что такое «голубая бомба»? В чём особенность фехтовальной техники «Мордхау»? В честь кого назвали пистолет-пулемёт Узи? Интересные факты об оружии ждут вашего внимания!
Изначально динамит хотели назвать «Нобелевским порошком безопасности»
Термин «динамит» ввёл в употребление в 1860-х годах сам изобретатель этого взрывчатого вещества Альфред Нобель. Слово образовано от греческого слова «сила».
В 1994 году американские военные пытались разработать «голубую бомбу», содержащую афродизиак
Предполагалось, что такая бомба будет вызывать у вражеских солдат гомосексуальное влечение и морально разлагать армию противника.
Швейцарские армейские ножи красного цвета для того, чтобы их было проще находить, когда они падают в снег
Вторая мировая война — единственный конфликт в истории, в котором было применено ядерное оружие
Соединённые Штаты Америки сбросили бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.
Дождевая вода в северном полушарии по-прежнему содержит втрое больше радиоактивного трития, чем в южном, из-за испытаний ядерной бомбы в атмосфере, проведённых в 1960-х годах
Взрыв Царь-бомбы был виден за тысячу километров
Когда в 1961 году СССР сбросил самую мощную ядерную бомбу в истории — Царь-бомбу — над отдалённым островом к северу от Полярного круга, образовавшаяся ударная волна превратила остров в гладкий и плоский каток. Зрители видели вспышку на расстоянии тысячи километров, а гигантское грибовидное облако поднялось почти до границы атмосферы с открытым космосом.
Чтобы изготовить дробь, достаточно просто пролить свинец через сито
Изначально дробь для дробовиков изготавливали очень простым способом: через сито, размещённое наверху специальной башни, проливали расплавленный свинец. Падая, капли свинца формировали почти идеальные сферы благодаря поверхностному натяжению.
Фехтовальная техника «Мордхау» превращает меч в молот
В германской школе фехтования существует техника под названием «Мордхау». Она подразумевает нанесение удара по голове противника эфесом оружия, удерживаемого за клинок, на манер молота или булавы.
Пистолет-пулемёт Узи назван в честь своего изобретателя Узиэля Галя, несмотря на то, что тот не хотел давать своё имя оружию
ЦРУ использовало в секретных операциях «пистолет для сердечного приступа»
В 1975 году Центральное разведывательное управление США раскрыло данные о применявшимся его сотрудниками секретном оружии — «пистолете для сердечного приступа». Этот пистолет, работавший на батарейках, стрелял дротиком изо льда, смешанного с токсином моллюсков. Попав в человека, дротик таял, высвобождая токсин, вызывавший сильное отравление и остановку дыхания и сердца. На теле оставалась только малозаметная красная отметина в месте попадания дротика. Причину смерти в этих случаях врачи определяли как сердечный приступ.
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть:
Почему легендарный советский пистолет ТТ сняли с вооружения https://otari.mirtesen.ru/blog/43971617366/
Каким женщинам на Руси запрещалось надевать юбку понёву https://otari.mirtesen.ru/blog/43386081240/
Трудодни вместо рублей: почему в советских колхозах до 1966 года не платили зарплатуhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43407459273/
Свежие комментарии