«Пистолет для сердечного приступа», разработанный ЦРУ и еще 9 интересных фактов об оружии

Почему швейцарские ножи красного цвета? Что такое «голубая бомба»? В чём особенность фехтовальной техники «Мордхау»? В честь кого назвали пистолет-пулемёт Узи? Интересные факты об оружии ждут вашего внимания!

Изначально динамит хотели назвать «Нобелевским порошком безопасности»

Термин «динамит» ввёл в употребление в 1860-х годах сам изобретатель этого взрывчатого вещества Альфред Нобель. Слово образовано от греческого слова «сила».

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В 1994 году американские военные пытались разработать «голубую бомбу», содержащую афродизиак

Предполагалось, что такая бомба будет вызывать у вражеских солдат гомосексуальное влечение и морально разлагать армию противника.

Швейцарские армейские ножи красного цвета для того, чтобы их было проще находить, когда они падают в снег

Вторая мировая война — единственный конфликт в истории, в котором было применено ядерное оружие

Соединённые Штаты Америки сбросили бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Дождевая вода в северном полушарии по-прежнему содержит втрое больше радиоактивного трития, чем в южном, из-за испытаний ядерной бомбы в атмосфере, проведённых в 1960-х годах

Взрыв Царь-бомбы был виден за тысячу километров

Когда в 1961 году СССР сбросил самую мощную ядерную бомбу в истории — Царь-бомбу — над отдалённым островом к северу от Полярного круга, образовавшаяся ударная волна превратила остров в гладкий и плоский каток. Зрители видели вспышку на расстоянии тысячи километров, а гигантское грибовидное облако поднялось почти до границы атмосферы с открытым космосом.

Чтобы изготовить дробь, достаточно просто пролить свинец через сито

Изначально дробь для дробовиков изготавливали очень простым способом: через сито, размещённое наверху специальной башни, проливали расплавленный свинец. Падая, капли свинца формировали почти идеальные сферы благодаря поверхностному натяжению.

Фехтовальная техника «Мордхау» превращает меч в молот В германской школе фехтования существует техника под названием «Мордхау». Она подразумевает нанесение удара по голове противника эфесом оружия, удерживаемого за клинок, на манер молота или булавы. Пистолет-пулемёт Узи назван в честь своего изобретателя Узиэля Галя, несмотря на то, что тот не хотел давать своё имя оружию ЦРУ использовало в секретных операциях «пистолет для сердечного приступа» В 1975 году Центральное разведывательное управление США раскрыло данные о применявшимся его сотрудниками секретном оружии — «пистолете для сердечного приступа». Этот пистолет, работавший на батарейках, стрелял дротиком изо льда, смешанного с токсином моллюсков. Попав в человека, дротик таял, высвобождая токсин, вызывавший сильное отравление и остановку дыхания и сердца. На теле оставалась только малозаметная красная отметина в месте попадания дротика. Причину смерти в этих случаях врачи определяли как сердечный приступ. Источник Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях! Подписывайтесь на сайт Рекомендую также прочесть: Почему легендарный советский пистолет ТТ сняли с вооружения https://otari.mirtesen.ru/blog/43971617366/ Каким женщинам на Руси запрещалось надевать юбку понёву https://otari.mirtesen.ru/blog/43386081240/ Трудодни вместо рублей: почему в советских колхозах до 1966 года не платили зарплатуhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43407459273/