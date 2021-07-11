Самые знаменитые жемчужины в мире и занимательные истории, с ними связанные

В мире существует множество драгоценностей, имеющих, как люди, имена. Обычно их след тянется по истории через века и страны. Люди собирают драгоценности, а камни «коллекционируют» хозяев. Некоторые могут похвастаться весьма приличным набором исторических знаменитостей. В этой подборке рассказ о самых крупных и знаменитых жемчужинах в мире.





Пеллегрина (Пелегрина)



Эта жемчужина считается одной из самых таинственных в истории, место ее нахождения сегодня неизвестно. Уникальную драгоценность всегда называли «сестрой» еще одной знаменитой жемчужины – «Перегрины». Из-за сходства названий и формы (обе имеют практически идеальную грушевидную) их до сих пор частенько путают. Пеллегрина была настоящей «жемчужиной» коллекции семьи Юсуповых. Известно, что в свое время она принадлежала испанскому королю Филиппу IV, который в 17 веке подарил ее своей дочери Марии-Терезе. Существует легенда о том, что Григорий Распутин поинтересовался как-то у князя Феликса его двумя несравненными жемчужинами – женой Ириной и Пеллегриной, и что, якобы, именно под этим предлогом его пригласили во дворец Юсуповых.

Княгиня Зинаида Юсупова и фамильная жемчужина Пеллегрина на портрете Франсуа Фламенга и на фотографиях



Скорее всего, после революции Юсуповым удалось вывезти эту драгоценность за границу, и в 1953 году жемчужина была продана князем Феликсом женевскому ювелиру Жану Ломбару.

Феликс и Ирина Юсуповы в Париже, фото 1960-х годов

Перегрина («Блуждающая жемчужина» или «Странница»)



«Странницу», - старшую сестру юсуповской «Пелегрины», можно, без сомнений, считать самой известной исторической жемчужиной. Ее нашли в XVI веке у берегов Панамы. По легенде, раб, которому так повезло, получил в награду свободу. Первым владельцем раритета стал король Филипп II Испанский. Дальше жемчужина несколько раз меняла своих королей и королев: Мария Тюдор, Маргарита Австрийская, брат Наполеона Жозеф Бонапарт и Наполеон III, супруги Гамильтон… Известна история о том, что последние теряли драгоценность дважды - на балу в Букингемском дворце и на диване Виндзорского замка. Объясняют это тем, что жемчужина была слишком тяжела и просто вываливалась из всех оправ.

Портрет Марии Тюдор с жемчужиной «Перегрина»



Затем и времена, и королевы изменились – в XX веке жемчужиной владела Элизабет Тейлор. Она, кстати, тоже разок потеряла драгоценность в номере отеля «Сизарс-пэлас». Нашлась историческая жемчужина в пасти у ее любимого щенка. После этого кинодива решила не рисковать. Вместе с ювелирным домом Cartier сама Элизабет придумала дизайн уникального жемчужно-бриллиантового колье, главным украшением которого и является La Peregrina. После смерти актрисы, в 2011 году, эту красоту продали с молотка за 11.8 млн долларов.

Элизабет Тейлор и знаменитое колье с жемчужиной «Перегрина»

Жемчужина Гогибуса

Уникальная жемчужина, имеющая не совсем правильную грушевидную форму, но очень большая – ее вес составляет около 130 каратов. Свое имя она получила в честь смелого купца Франсуа Гогибуса, который приобрел ее на островах Вест-Индии и привез в Испанию в 1620 году. По легенде, купец вложил в драгоценность все свое состояние и предложил купить ее испанскому королю Филиппу IV. Когда монарх спросил путешественника, как же тот не побоялся потратить все свои сбережения на один-единственный камень, тот ответил: «Потому что я знал, что есть король Испании, чтобы купить ее у меня». Филиппу ничего не оставалось, как заплатить за диковину и вставить ее в свою корону.

Жемчужина Гогибуса

Эта драгоценность считалась самой крупной в Европе жемчужиной, пока в XVIII веке не пропала. Однако в 2010 году она неожиданно объявилась на интернет-аукционе и была продана за 3 млн долларов.

Жемчужина Аллаха (Жемчужина Лао-Цзы)



Это уникальное творение природы было найдено относительно недавно – в 1934 году, однако оно успело обрасти легендами не хуже, чем большинство исторических драгоценностей. Если собрать все, что придумано о ней, то получится, что это именно та жемчужина, которую попытался пару тысяч лет назад вырастить знаменитый основатель даосизма Лао-Цзы. Он, якобы, поместил внутрь раковины-жемчужницы нефритовый амулет с изображением трех ликов: Конфуция, Будды и своего собственного, чтобы получить уникальную жемчужину, и завещал своим ученикам следить за этим процессом. Те переносили жемчужину по мере вырастания все в более крупные раковины, но затем драгоценность была потеряна в море во время шторма. Правда, ученые, исследовавшие раритет, не подтверждают такую версию, так как, по их словам, этой жемчужине не больше 600 лет.

Жемчужина Аллаха получила свое название из-за сходства с головой человека в чалме



Следующий виток легенд связан уже с нашим временем. Огромная жемчужина была найдена возле Филиппин, и, якобы, стоила жизни молодому ныряльщику. Гигантский моллюск тридакна захлопнулся, защемив ему руку. Когда местные жители обнаружили тело и достали из моря огромную раковину, то внутри нашлась жемчужина весом почти 6,5 килограммов. Мулла из местной мечети разглядел в ее замысловатой неправильной форме голову человека в тюрбане и назвал «Жемчужиной Аллаха». Несмотря на то, что жемчужина не имеет обычного перламутрового блеска, ее стоимость сегодня оценивается в 40 млн долларов. Точное место хранения этого сокровища неизвестно, есть только сведения, что находится оно в Нью-Йорке.

Новый рекордсмен

Самая большая жемчужина в мире



Но и 6-килограммовая «слеза моря» – это не предел. Несколько лет назад The Daily Mail сообщило, что там же, на Филиппинах, была найдена жемчужина весом 34 кг! Размеры новой рекордсменки составляют 67 см в длину и 30 см в ширину. Это чудо природы, якобы, было выловлено рыбаком еще около 10 лет назад. Этот человек, вероятно совсем не склонный к стяжательству, просто держал ее дома как талисман. Увидели ее другие люди только во время пожара в доме счастливчика. Драгоценность оставили в городе, где она доступна для осмотра, пока проводится экспертиза. Стоимость ее может составлять 100 млн долларов.

Вес нового рекордсмена среди жемчужин составляет 34 килограмма