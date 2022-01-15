11 признаков того, что вы не совместимы со своим партнером

Когда вы начинаете встречаться с кем-то и замечаете сходства во вкусах, это конечно хорошо, но далеко не повод считать, что вы действительно совместимы. Чтобы проверить это, нужно гораздо больше, чем просто общие симпатии и антипатии к чему-то.

“У людей часто встречаются разные хобби и предпочтения, но при этом они отлично совместимы”, — призналась доктор Ким Хронистер. Речь идет о чем-то вроде “противоположности притягиваются”. Это весьма поучительно для тех, кто думал, что их партнер должен быть буквально зеркалом их же вкусов.

Вот вам 11 признаков того, что вы НЕ совместимы:

1. Вы не умеете соглашаться друг с другом

Разногласия в отношениях не страшны до тех пор, пока они проявляются в здоровой форме. Совместимая пара будет аргументировать свои точки зрения с умом, без криков и оскорблений. Несовместимая пара будет использовать все самые грязные аргументы, чтобы доказать свою точку зрения.

2. Ваш партнер всегда против вас

Если ваш партнер всегда поспешно принимает любую сторону, но только не вашу, значит у вас проблемы. Больше похоже на адвоката дьявола, чем на вашу опору. У таких отношений не будет долгосрочной перспективы.

3. Один из вас (или оба) очень напряжены

В таком случае отношения строить очень сложно, ведь вы будете срываться друг на друге.

4. Ваш уровень беспорядка не совпадает

Вы должны научиться быть уравновешенными, чтобы избегать конфликтов.

Если вы предпочитаете минимализм (отсутствие посуды в раковине, заставленных столов), то это может стать проблемой в отношениях с тем, кто привык разбрасывать. Со временем это может разочаровать партнера, ведь вы решите “пилить” его.

5. У вас разное чувство юмора

Звучит легкомысленно, но на самом деле это играет важную роль. “Жизнь очень сложная штука и порой нужно уметь расслаблять друг друга весельем”, — призналась семейный и брачный терапевт Вирджиния Гилберт.

6. У вас расходятся мысли насчет денег

Опять же, казалось бы, не проблема, но может стать точкой отсчета. Пара должна понимать, на что они хотят тратить деньги, а на что нет. Те, кто умеют вместе принимать такие решения, смогут построить крепкие отношения.

7. Один из вас всегда опаздывает

На ранней стадии отношений это не так уж и плохо, но потом может стать серьезной проблемой, ведь у вас появятся общие важные дела, так как же опаздывать? Возможно, вы сможете научить партнера пунктуальности, а иначе можете разочароваться.

8. Вы не чувствуете себя в безопасности

Здоровые и крепкие отношения заставляют вас чувствовать себя комфортно и безопасно, но противоположная ситуация является признаком несовместимости. “Правильный” человек точно знает, сколько внимания и заботы необходимо дарить вам каждый день.

9. У вас разный рацион питания

Как вегетарианец, я встречалась с мясоедами, но никогда это не было проблемой. И все же, так бывает не со всеми. Если один кушает чересчур много, а другой наоборот, то это может стать серьезной проблемой. Или, например, у одного из партнеров есть ограничения в еде. Лишь от вас зависит, сможете ли вы исключить такую проблему, как недопонимания относительно еды.

10. Вы меняете тему во время разговора слишком часто

Если вы болтливы, то это не всегда нравится партнерам, ведь порой они хотят, чтобы вы просто выслушали, а не говорили все время о своем. В отношениях важно слушать друг друга!

11. У вас разный темп ходьбы

Если вы ходите быстро, то это неплохо, также как и медленная ходьба. Проблемой может стать то, что ваш партнер за вами не успевает или вы за ним. Вам нужно стараться найти общий ритм!

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