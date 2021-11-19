У него было 225 миллионов золотом, но он не потратил ни копейки. Что генерал Игнатьев сделал с деньгами России после революции?

Смогли бы вы жить на грани бедности, имея на своих счетах 225 миллионов, принадлежащих уже рухнувшей стране? Тяжело устоять перед таким соблазном, но граф Алексей Алексеевич Игнатьев каким-то чудом смог. Он не потратил ни копейки, из-за чего родная мать не пускала генерала на порог собственного дома. Как же русскому графу досталось такое баснословное состояние? И что он сделал с многомиллионным счетом?

На роду написано.

Начнем с того, что сам Алексей Алексеевич был человеком далеко не бедным. По отцу в его роду были генералы и богатые промышленники, по матери - знаменитые русские военачальники. В 1896 году Игнатьев окончил Пажеский корпус и произведен в камер-пажи. В этой должности молодой офицер нес службу при царском дворе, а на коронации Николая II шел за каретой императрицы.

На русско-японскую войну в 1905 году Алексей Игнатьев ушел добровольцем. Поднимать солдат из окопов ему не довелось. Но командование возложило на эрудированного полиглота не менее ответственную задачу - работать с иностранными военными агентами в городе Ляолян. Сегодня это поприще называется военной дипломатией, которая активно развита у всех великих держав. Но в разгар войны у Алексея Алексеевича не было ни учебников, ни учителей. Своим умом и хитростью Игнатьеву приходилось добывать важные разведданные и получать бесценный опыт.

В 1908 году графа направили в качестве военного дипломата в Швецию, но по сути он отвечал за всю Скандинавию. Игнатьев был вхож в светские дворы, хорошо знал обстановку в Европе и кулуарные интриги. Военный агент стабильно отправлял разведданные в Петербург, где тщательно описывал растущее германское влияние в регионе. Недаром немецкий генштаб обозначил Алексея Игнатьева как одного из опаснейших русских разведчиков.

В 1912 году Игнатьев заслужил "командировку мечты" - в Париж. На плечи военного агента во Франции рухнула огромная ответственность. Именно Алексей Алексеевич отвечал за исполнение военных заказов Российской империи, поставки нового оружия и техники на Родину. Благодаря Игнатьеву в русской армии еще до Первой Мировой появились современные аэропланы, автомобили, радиотелеграф. Короче говоря, граф имел дело с большими деньгами.

Тонны золота достались русскому дипломату.

Русские деньги хлынули рекой в военную промышленность Франции с началом Первой Мировой войны. Добавляли золотых франков и союзнические обязательства. Россия направила союзникам на Западный фронт 3 бригады, а англо-французы взамен поддерживали империю деньгами. Которые, впрочем, всё равно шли на выполнение военных заказов во Франции. С падением монархии Алексей Игнатьев оказался единственным человеком, который мог распоряжаться русским счетом в "Банк де Френс".

А он, на минуточку, составлял 225 миллионов золотых франков. Доктор исторических наук Владимир Винокуров посчитал, что эта сумма эквивалентна 174 тонн золота. По приблизительным пересчетам этот увесистый чек сегодня был бы равен 8 миллиардам долларов! Гигантские деньги даже для нынешнего мира, что уж говорить про Россию столетней давности.

Чем ближе Россия подходила к Гражданской войне, тем больше союзники покушались на русские миллионы во французском банке. С 1918 по 1924 год Алексей Алексеевич был единственным русским в комиссии по ликвидации военных заказов царской России. Ему хватило влияния и прозорливости перевести те 225 миллионов на свой личный счет. Однако сам Игнатьев из этих денег не потратил ни копейки.

Русский дипломат верно следовал заветам отца: "Никогда не предавай свой народ и всегда будь верен России". Эти деньги он намеревался во что бы то ни стало вернуть своей стране, под каким бы флагом она теперь не стояла. Игнатьев не взял ни копейки с "казенного" счета, чем изрядно злил русскую эмиграцию. Вчерашние сослуживцы называли Алексея Алексеевича большевистским прихвостнем, а родная мать отказалась пускать своего сына в дом.

Обменял миллионы на билет домой.

Алексей Алексеевич быстро стал бедной белой вороной. В 1918 году он женился на известной балерине Наталье Трухановой. Она была звездой французской сцены, знала Шаляпина и Равеля, за ней ухаживал Ротшильд. Но со своим спутником, бедным и принципиальным, она разделила все невзгоды. Труханову всё реже приглашали на сцену, ей пришлось сдать свои драгоценности и вместе с супругом даже выращивать грибы на продажу.

В 1925 году граф Игнатьев наконец-то нашел контакт с советской стороной. В том же году он передал все 225 миллионов Советскому Союзу. Взамен он попросил лишь "бесценный груз" - советский паспорт и возможность вернуться на Родину. Игнатьеву помогли сделать гражданство, устроили в торговое представительство в Париже. В 1937 году граф-большевик Алексей Алексеевич Игнатьев смог вернуться домой.

Игнатьеву уже стукнуло 60, но сидеть без дела он не собирался. Благодаря ему в СССР появился военный институт иностранных языков, в Красной Армии вернулись погоны. В 1943-м Алексей Алексеевич обратился лично к Сталину с предложением воссоздать кадетские корпуса. Так в нашей стране появились Суворовские училища. Игнатьев сделал многое для возрождения офицерского духа старой школы, а сам дослужился до генерал-лейтенанта Красной Армии.

Графа-большевика не стало в 1954 году. Его страна меняла флаг, гимн и политический режим. Но одно оставалось неизменным: патриотизм в сердце Игнатьева. Он давно мог присвоить царские миллионы себе, но прекрасно помнил заветы отца и вернул честно заработанные деньги русскому народу. Не хочется сравнивать великого дипломата с сегодняшними чиновниками и олигархами, вывозящими российские богатства заграницу. Хочется сказать, что на таких людях, как Алексей Алексеевич Игнатьев и держится Россия, под каким бы флагом или вождем она не находилась.

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