Последний император Николай II сделал Россию великой

Последний император России Николай II так говорил о себе:

«Нет такой жертвы, которую я бы не принёс, что бы не спасти Россию». А флигель-адъютант и контр-адмирал императорского флота Симеон Фабрицкий в своих воспоминаниях о государе написал:

«Настанет время, когда беспристрастная история воздаст должное величайшему из русских царей дома Романовых, в царствие коего, несмотря на отсутствие способных помощников и наведения двух кровопролитных войн Россия шла колоссальными шагами по пути прогресса и обогащения, по темпам роста промышленной продукции и по темпам роста производительности труда Россия вышла на первое место в мире, опередив стремительно развивающиеся Соединённые Штаты».

В те годы Россия имела устойчивую валюту и ни одна страна не могла опередить Российскую империю. По производству в сельском хозяйстве Россия вышла на первое место в мире и стала самым большим экспортёром пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции.

Несмотря на такие громадные успехи России, император был незаслуженно оболган, а все его заслуги принижены и извращены.

В то время обществом было не принято хвалить царскую власть, и царю тоже было не принято напоминать о себе. Эрнест Хемингуэй сказал слова, как нельзя лучше характеризующие то общество:

« – Дайте человеку необходимое, и он захочет удобств.

– Обеспечьте его удобствами, он будет стремиться к роскоши.

– Осыпьте его роскошью, он начнёт вздыхать по-изысканному.

– Позвольте ему получать изысканное, он возжаждет безумств.

– Одарите его всем, чего он пожелает, он будет жаловаться, что его обманули».

Николай II родился 18 мая 1868 года, в тот день, когда православная церковь празднует память Иова многострадального. И всю жизнь император придавал этому факту большое значение и уверенность, что обречён на испытания.

Для всех детей царской семьи был установлен строгий распорядок дня. С уроками и занятиями, посещениями церковных служб, визитами к родственникам и обязательным участием в государственных церемониях.

С 8 лет Николай стал обучаться разным наукам. Его учителями были учёные и самые лучшие профессора. Но любимым предметом было военное дело. По окончанию обучения он отправился в кругосветное путешествие на военном крейсере.

За 9 месяцев Николай II посетил множество стран, а назад, в столицу из Владивостока возвращался через всю Сибирь. И отмечал в своём дневнике, как был поражён величием и красотой России.

В 23 года Николай стал председателем особого комитета для помощи нуждающимся в неурожайные годы. И для этой цели пожертвовал свои собственные 4 миллиона золотом, которые ему подарила бабушка. Тогда это были колоссальные деньги.

Император Николай II, императрица Александра Федоровна и великая княгиня Елизавета Федоровна.

После начала правления молодого императора Россия стала быстро и успешно развиваться. Он имел исключительную память, упорную волю к задуманным делам. Всегда ставил государственное дело выше своих личных.

Николай II особо заботился о благосостоянии простого люда. Часто встречался с ними, обсуждал дальнейшие действия по решению проблем рабочих и крестьян.

О своей жизни в дореволюционное время так вспоминает Никита Сергеевич Хрущёв: «Я женился в 1914, 20-и лет от роду. Поскольку у меня была хорошая профессия слесарь, я смог сразу же снять квартиру. В ней были гостиная, кухня, спальня, столовая. Я был лучше обеспечен в дореволюционное время, работая простым рабочим, зарабатывая 45 рублей, при ценах на чёрный хлеб в 2 копейки, на белый 4 копейки, фунт сала 22 копейки. Яйцо стоило копейку. Ботинки самые лучшие, скороходовские до семи рублей. Чего уж тут сравнивать. Когда я вёл партработу в Москве, то и половины того не имел, хотя занимал довольно высокое место в общественно-политической сфере. Другие люди были обеспечены ещё хуже, чем я. Но мы смотрели в будущее, и наша фантазия в этом отношении не имела границ. Она вдохновляла нас, звала вперёд, на борьбу, за переустройство жизни».

Оклад учителей составлял 960 золотых рублей. Это по нынешним ценам около одного миллиона рублей в год. Профессор получал в 6-7 раз больше. В четыре раза выросло число больниц, и медицина стала бесплатной.

Население империи при Николае II выросло в полтора раза. Это был самый быстрый рост населения в мире. При императоре Николае было построено свыше 70 тысяч километров железных дорог. Они и сейчас являются главными дорогами. Успехи Николая II были громадными, но это не ставили в заслугу царю.

После того как по инициативе генерала Михаила Алексеева, все командующие войсками фронтов высказались за отставку императора, 2 марта 1917 года Николай II принял решение об отречении. Его убедили, что отставка необходима, чтобы избежать кровопролития.

В своём дневнике он записал «Во имя спасения России нужно решиться на этот шаг отречения, я согласился». И ещё написал: «Кругом подлость, трусость, измена».

Император с семьёй.

В августе 1917 года семья Романовых, по решению временного правительства была отправлена в Тобольск, а в апреле 1918 года по указанию большевиков, их отправили в Екатеринбург. Где в ночь с 16 на 17 июля расстреляли его и всю семью.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как известно, период с середины 80-х – до середины 90-х годов вошел в историю России как «золотое десятилетие» в развитии экономики. По объему промышленной продукции Россия вошла в пятерку крупнейших государств (Англия, Франция, США и Германия) , а по ВВП занимала 3 место в мире. Российская империя имела рекордный в мире золотой запас – 1 233 тонны.Именно тогда российский золотой червонец был самым конвертируемым в мире, а Николай II считался самым богатым человеком планеты . Благодаря аграрной реформе 1906-1910 годов общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, а по валовому сбору пшеницы Россия стояла на 1-м месте в мире, выставив в 1913 г. на мировой рынок хлеба примерно столько же зерна , сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые! По доходу на душу населения в это время Российская империя находилась на четвёртом месте в мире. Именно тогда зафиксировался рекордный прирост населения – 50 миллионов человек, чего не наблюдалось на протяжении всей советской истории !

С 1894 по 1917 год в Российской Империи было построено 46 тыс. км. железных дорог общего пользования – абсолютный рекорд за всю историю России. (Для того, чтобы понять масштабы: 46 тыс. км – расстояние, которое превышает протяжённость планеты по экватору).Кроме экономических достижений император Николай II добивается успехов в сфере социальной политики. В 1908 году в России начинается формирование системы всеобщего обучения. Строится рекордное число школ. С 1894 по 1915 год (21 год) формируется 65 тыс. школ. – абсолютный рекорд за всю историю России. Именно поэтому в свое время известный американский экономист Гершенкрон однозначно заявил: «Судя по темпам оснащения промышленности в первые годы царствования Николая II, Россия, несомненно – без установления коммунистического режима – уже обогнала бы Соединённые Штаты»!

Немаловажно также, что после окончания войны Российская Империя должна была получить часть польских земель, захваченных Германией: Галицию, которой владела Австро-Венгрия; контроль над стратегическими проливами Босфор и Дарданеллы, а также Константинополь. В данном случае, Черное море превращалось во внутренний водоем Российской империи!Естественно, всё это не устраивало и пугало Запад, поскольку, учитывая богатейшие природные ресурсы и интеллектуальные способности русского народа, Россия , несомненно, стала бы богатейшей и передовой страной в мире.

Исходя из этого, воспользовавшись некомпетентностью и слабоволием Николая II, Запад втянул Россию в Первую мировую войну и стал активно финансировать большевиков для развала страны, в результате чего экономика России была разрушена, а Америка захватила рынки сбыта и стала крупнейшим поставщиком зерна в мире.Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и слабоумных людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Рекомендую также прочесть:

Нужно ли хоронить Ильича ? https://otari.mirtesen.ru/blog/43311431241/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!