10 видов оружия будущего

Технологии серьезно изменили наши методы ведения войны в современном мире. Дни, когда две толпы людей стояли рядами и атаковали друг друга, сменились асимметричными развертываниями, кибер-атаками и партизанской войной.

По мере того как глобальные конфликты растут и меняются, правительства отчаянно пытаются найти способы шагать в ногу с оппонентами в плане технологий.

Очевидно, большую часть информации о военных технологиях мы получаем от США, например, и их союзников — кто знает, какие коварные вещи взращивают в Северной Корее, например, — но когда военные решают вынести что-то на публику, мы можем быть уверены в их честности. Перед вами десять примеров современных военных технологий, которые кажутся фантастическими. От роботизированных экзоскелетов, которые дают солдатам сверхчеловеческую силу, до беспилотных вертолетов, которые обучаются по мере полета, таким выглядит будущее войны. И это будущее удивительное и страшное.

Центробежные пушки

Все эти модные технологии в основном сводятся к всаживанию быстро движущихся частей металла в тела, здания или оборудование. Мы использовали пули больше двухсот лет, посылая их по трубе с помощью взрывных зарядов. Коннектикутская фирма Trinamic Technologies считает, что мы можем делать это куда лучше, и ее пушка DREAD представляет собой футуристическое творение, использующее центробежную силу.

Генератор бурь

Компания утверждает, что орудие может совершать 120 000 выстрелов в секунду без отдачи или вспышки. Впрочем, в карман ее не положишь: Trinamic планирует использовать ее на спутниковых платформах.

Нелетальное оружие — большой растущий рынок, поскольку вид измельченных органов на поле боя не очень способствует налаживанию общественных отношений. Больше десяти лет на вооружении израильских военных сил стояло футуристическое оружие Thunder Generator (Генератор бури), орудие для управления толпой, первоначально разработанное для отпугивания птиц от урожайных полей. Это устройство использует технологию импульсной детонации, направляя взрыв в огромную резонансную бочку, которая посылает высокоскоростные ударные волны в воздух. Эти волны могут опрокинуть и временно дезориентировать цели на расстоянии до 30 метров. На расстоянии 3 метров они приводят к ужасной и мучительной смерти.

Лазеры для подрыва беспилотников

Святой Грааль фантастических военных технологий — это оружие на основе лазерного луча. Пока все мы используем усиленный луч для выявления цели и маркировки для обычных боеприпасов, что довольно скучно. По мере того как дешевеют технологии, необходимые для создания мощных лазеров, те начинают обретать себя на поле боя. Boeing Laser Avenger — это разрабатываемый проект, который испускает постоянный лазерный луч мощностью в киловатт для передачи тепла к цели — идеально для сбивания вражеских беспилотников с небес или детонации взрывчатых веществ на длинной дистанции.

Пули с самонаведением

Технологически пуля — довольно скучное изобретение. Это просто кусок металла, который летит через воздух с высокой скоростью и (возможно) кого-то убивает. DARPA решила доработать свое обмундирование и сделать пули, которые могутизменять свой курс прямо в середине полета. Программа агентства Exacto производит патроны 50-го калибра со встроенной системой компьютерного наведения, которая управляет небольшими закрылками на поверхности пули и позволяет ей корректировать курс в зависимости от обстоятельств. Их даже можно наводить на движущиеся цели, что смотрится довольно жутко.

Роботизированные экзоскелеты

Выход на поле боя за штурвалом гигантского робота пока остается в области аниме, но один из последних проектов Lockheed Martin направлен на оснащение солдат костюмами «Железного человека». Проект HULC (Human Universal Load Carrier) представляет собой механический экзоскелет для оснащения солдат на поле боя. Он состоит из пары механизированных титановых скоб для ног, которые позволяют владельцу переносить до 100 килограммов груза в течение почти неограниченного периода времени, совершенно не напрягаясь. Бортовой компьютер мониторит движения и уровни нагрузки и позволяет каркасу двигаться синхронно с носителем. Вполне возможно, что скоро такие шагающие костюмы выйдут на поле боя, с людьми или без.

Квантовый камуфляж

Оптический камуфляж — узоры, которыми украшаем униформу и транспорт, чтобы их было сложнее обнаружить противнику — имеет свои ограничения. Они разработаны, чтобы по цветам и текстуре быть близкими окружающей среде, но никогда идеально в нее не вливаются. Поэтому многие военные инженеры занимаются созданием «квантового камуфляжа», высокотехнологической системы укрытия, которая будет изгибать свет вокруг объекта, делая его невидимым (ведь чтобы увидеть объект, нужно увидеть отраженный от него свет).

Нейроморфные беспилотники

Беспилотные летательные аппараты кардинально изменили методы ведения боевых действия на вражеской земле, поскольку беспилотники способны выполнять массу действий, не подвергая опасности реальных солдат. Такие дроны нуждаются в пилоте, который будет ими управлять, но следующий этап в эволюции БПЛА может стать революцией. Не так давно DARPA провело эксперимент, в котором оснастило небольшие вертолеты «нейроморфными» чипами, которые стремятся имитировать человеческий мозг. Дроны смогли сканировать свое окружение и сравнивать его с другими посещенными областями, «обучаясь» на лету и приобретая новые способности в навигации. Хотя такие технологии находятся в зачаточном состоянии, из них могут выйти совершенно автономные солдаты и боевые машины.

Насекомые-киборги

Животные сражались с нами на поле боя с самого начала войн, от вооруженной кавалерии до натасканных на бомбы псов. ЦРУ даже как-то пыталось найти способ использовать боевых голубей, а про дельфинов вообще можно не говорить. Из последних проектов DARPA нас заинтересовали вооруженные насекомые (и очень опасные). Идею окрестили HI-MEMS (Hybrid Insect Micro-Electrical-Mechanical System). Жуков берут еще совсем куколками и имплантируют им электросхемы в тела. Когда те проходят этап взросления, радиосигналы активируют эти схемы, делая жуков, по сути, радиоуправляемыми. Если прикрепить к ним оборудование для шпионажа, их можно использовать для практически незаметного наблюдения на поле боя.

Жидкометаллические ракеты

Вот еще один новый вид оружия, который грозится перевернуть наше представление о взрыве вещей. Традиционные снаряды несут взрывчатое вещество, которое детонирует при ударе и разбрасывает металлические обломки. Новая артиллерия DARPA MAHEM (Magneto Hydrodynamic Explosive Munition) использует более элегантный подход. Каждая боеголовка хранит магнитный генератор, который при ударе плавит металлическую оболочку сердечника, та принимает форму заостренного копья, которое лучше проникает через броню, с которой столкнется. Такая технология позволяет осуществлять более точные удары с максимальной летальностью.

Плазменные силовые поля

С учетом всех этих новомодных пуль начинается гонка поиска новых форм брони, которая сможет защищать уязвимые части. Аэрокосмический гигант Boeing не так давно зарегистрировал патент, который может намекать на следующую волну танковых технологий: плазменное силовое поле, которое может отражать или поглощать ударные волны от взрыва. Эта технология использует электричество, лазеры и микроволновое излучение для быстрого нагрева области перед взрывной волной, создавая поле интерференции плазмы, которая в теории должна поглощать выпущенную кинетическую энергию. Технология пока еще в стадии разработки, но звучит весьма круто.

Все это научно-фантастическое оружие одновременно удивляет и пугает нас. Оно заставляет нас задуматься о всех этих видах оружия в фильмах, видеоиграх, а теперь и в реальной жизни. Впрочем, световой меч пока далек от разработки.

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