Муж хочет развестись: как себя вести, что делать, советы психологов

Живя в браке, семейные пары сталкиваются с огромным количеством различных ситуаций, которые в той или иной степени сближают их или, наоборот, отталкивают друг от друга. Однако случается, что наступает пиковая точка, после которой один из партнеров может принять решение: «Все, ухожу, окончательно и бесповоротно!». Если такие слова слышит женщина, ее мир может в тот час же и рухнуть. Она начинает теряться в мыслях, пытаться скандалить, доказывать своему мужчине, что любовь и счастье можно вернуть и пр. Но зачастую все попытки остаются тщетными.

Статья поможет разобраться в том, что делать, если муж хочет развестись, а также из-за чего это, как правило, происходит и можно ли удержать его. Далее в статье можно будет найти советы психологов, которые могут помочь любой женщине в разрешении такой сложной жизненной ситуации.

«Почему муж хочет со мной развестись?»: основные причины

Не важно, какое было принято решение после того, как муж озвучил свое решение разорвать отношения – попытаться сохранить семью или же расстаться, необходимо понять, почему это произошло. В первом случае это поможет понять и исправить свои ошибки, а во втором – сделать выводы, которые помогут в будущем.

По мнениям психологов, любому человеку сложно признавать свои ошибки, но делать это крайне необходимо, в противном случае пытаться винить мужа или кого-либо другого, что семья разрушена, абсолютно не стоит.

Однако и брать на себя всю вину за возникшие проблемы тоже нельзя. Важно объективно оценить ситуацию.

Итак, почему муж хочет развестись, и от каких женщин уходят мужчины?

Часто случается так, что женщина жертвует собой ради любимого и детей. Она приходит с работы, хлопочет на кухне, отчитывает домочадцев, стирает, гладит, убирает, ну а в конце концов без сил валится с ног на диван и остаток свободного времени проводит так, чтобы хотя бы немного не думать о том, что происходит вокруг (за просмотром телевизора, за компьютером, вязанием и пр.). Эта картина знакома многим женщинам.

Часто именно чрезмерная жертвенность и становится причиной ухода мужа из семьи. Если посмотреть на эту картину его глазами, то можно увидеть убранную квартиру, приготовленный ужин, ухоженных детей и уставшую жену. Психология мужчин устроена немного иначе, и они редко готовы ставить себя на место своих спутниц, чтобы понять, насколько тяжелым может быть их ежедневный труд, что в целом нормально. По своей природе мужчины – это существа, для которых важны внешние победы (успешная карьера, превосходство над остальными и пр.). Именно поэтому быт их интересует меньше всего.

Итак, непонимание женщиной этих моментов приводит к тому, что с годами копится багаж обид на своего супруга, а он в свою очередь искренне не понимает, почему к нему пропадает уважение, а тепло и ласка сменяются упреками и скандалами. В конечном итоге мужчина устает, начинает искать любовные приключения на стороне или просто решает уйти (для того чтобы избежать постоянного ощущения психологического дискомфорта). Но что делать, если муж хочет развестись именно из-за этого? Ответ на этот вопрос будет представлен немного ниже.

Существуют, конечно же, и другие причины, по которым муж решает уйти. Еще одной самой распространенной проблемой является скука. Когда люди сходятся и начинают жить вместе, со временем они становятся друг для друга «прочитанными книгами», они перестают смущаться друг друга в вопросах как бытовых и естественных, так и морально-духовных. Поэтому изначально каждая женщина должна помнить об этом и быть для своего супруга не просто человеком, с которым можно разделить постель, обед и пр., но и оставаться личностью, пусть местами в чем-то даже и загадочной.

Можно назвать еще массу житейских ситуаций, которые могут привести к расставанию с мужчиной, но проще всего свести их к общему знаменателю. Итак, психологические причины развода могут быть следующими:

утрата чувств, раздражение;

разница во взглядах на жизнь;

недоверие или ревность;

сексуальная несовместимость.

Первая реакция

Как правило, женщинам тяжело правильным образом реагировать на то, что муж хочет развестись. Подготовить себя к этому можно только в том случае, если разговор на эту тему весьма ожидаем, что является редкостью.

Даже если женщина заметила что-то неладное в поведении своего мужчины, слова "Я от тебя ухожу" будут звучать как гром среди ясного неба, и заранее отрепетировать реакцию просто невозможно.

В любом случае самое правильное решение в такой ситуации – вести себя спокойно. Серьезные разговоры лучше немного отложить, при этом договориться обсудить это чуть позже. В ответ женщина может сказать: «Мне нужно побыть одной, давай поговорим немного позже». Такая пауза поможет дать себе время на осознание ситуации и продумывание своих дальнейших шагов. Крайне важно отметить, что такая адекватная реакция может поспособствовать тому, что удастся сохранить семейные отношения.

К примеру, если муж говорит, что хочет развестись, а в ответ он слышит: «Ну и вали, без тебя проживу!», конечно же, может разгореться конфликт, и он воспримет эти слова не самым лучшим образом. Однако на самом деле за этими словами скрывается просьба о помощи, но мужчине сложно это понять. Впоследствии, если женщина пожелает остановить мужа и сохранить отношения, она будет очень жалеть о том, что прогоняла его, обвиняла и устроила истерику. Поэтому самая лучшая первая реакция – просьба о паузе, для того чтобы разложить все по полочкам и настроиться на серьезный, а главное, конструктивный разговор.

Разговор с собой, или что делать дальше…

В первую очередь нужно дать себе немного времени на то, чтобы осознать происходящее, а уже после принять то, что прежним отношениям конец. В этот момент в голову могут приходить различные идеи, подталкивающие к осуществлению каких-либо глупостей, которые чаще сводятся к двум вещам: вызвать жалость и отомстить. Важно держать себя в руках и не идти на поводу у собственных же эмоций, так как их последствия могут стать необратимыми.

Нет, не отношениям в целом, а именно тому, чтобы раньше. Если мужчина заявил о разводе, значит, он достиг точки кипения и принял для себя решение, а это значит, что его на протяжении определенного времени что-то не устраивало. Поэтому не важно, будет ли сохранена семья или все-таки придется расстаться, необходимо понять, что привело к кризису. Порой только в этот момент женщина начинает понимать, что она раньше делала не так, и очень часто доходит до мысли, что она смогла бы сделать, чтобы исправить текущее положение вещей.

По утверждениям практикующего семейного психолога Татьяны Михеенко, каждая женщина должна сделать все возможное, чтобы такой больной и кризисный момент пошел ей на пользу. На первый взгляд, тяжело представить, как может пойти на пользу то, что вот-вот разрушит жизнь. Психолог говорит, что не нужно (даже наедине с собой) обвинять мужа за то, что он «украл лучшие годы жизни» или «испортил жизнь», это лишь усилит негативные эмоции. Однако нужно дать им выход, и лучший помощник в такой ситуации — слезы. Лучше хорошо выплакаться наедине, а когда станет немного легче, начать строить дальнейший план действий.

Что делать, если есть желание сохранить семью?

Причин, которые могут послужить поводом для того, чтобы удержать супруга, может быть масса: страх остаться одной, сильные чувства, ребенок. Но для того чтобы достичь главной цели – удержать мужа, который решил уйти, придется действовать очень осторожно и не совершать опрометчивых поступков, особенно на фоне собственных эмоций.

Стоит только представить себе ситуацию, когда женщина начинает досаждать супруга фразами: «Катись на все четыре стороны», «Как я могла с тобой только жить», «Ты ужасный человек, как ты только можешь так поступить». Слыша подобные слова, мужчина подчеркнет для себя, что действительно принял правильное решение и не подумает над тем, что, может быть, стоит еще все переиграть. Поэтому важно запомнить главное правило – не стоит предъявлять претензии, даже если они обоснованны, а все разговоры должны быть конструктивными. В противном случае не стоит надеяться на то, что мужчина осознает свою неправоту, слыша в свой адрес то, какой он плохой.

По утверждениям психологов, найти выход из ситуации сможет та женщина, которая вовремя поймет истинную причину, из-за которой муж хочет развестись. Однако рассуждать логически в эти минуты может быть тяжело. Стоит посмотреть на себя глазами мужа.

Муж хочет развестись. Как вести себя женщине, которая готова к расставанию?

Случается, что люди в какой-то момент начинают жить вместе просто по инерции. Быть может, когда они сходились, у них были чувства друг к другу, но со временем они поняли, что кроме быта их ничего и не связывает. Конечно же, в таком случае говорить о благополучной и гармоничной семье не стоит, а тем более нет необходимости мучить друг друга. Если оба партнера понимают это, тогда расставание не будет слишком болезненным.

Если муж хочет развестись, а женщина заранее к этому хоть немного готова морально, то ее главная задача – не падать в глазах мужчины.

Самое важное – оставаться спокойной и объективно смотреть на вещи. Единственное, что может помешать женщине в такой ситуации, так это страх одиночества. Однако не стоит поддаваться этой эмоции.

Стоит помнить, что есть два пути после развода: впасть в депрессию, из которой рано или поздно придется выходить (самостоятельно или с помощью друзей, психолога), или сбросить с себя весь тот груз, который мешал, и начать двигаться дальше, открывая для себя новые и интересные вещи.

Что делать, если муж решил уйти к любовнице?

Важно понимать, что если мужчина уходит к другой женщине, это не значит, что причиной его решения является именно она. Как утверждают психологи, наличие у мужа любовницы – это следствие основной причины.

Как уже отмечалось ранее, причинами принятия решения по вопросу развода со стороны мужчины могут быть скука, непонимание, плохая сексуальная совместимость и пр. Уходя к другой женщине, мужчина желает получить от нее то, чего ему не хватало в рамках его брака.

В такой ситуации не стоит вступать к какой-либо контакт с любовницей, угрожать ей, звонить и просить оставить его, так как все эти попытки вернуть свое семейное счастье будут безуспешными. Единственное, чего можно будет добиться – вызвать ощущение стыда у мужа. При этом стыдно ему будет не за свой поступок, а за то, что его супруга устраивает истерики. Если определенное время муж с другой и хочет развестись, то вряд ли его можно будет остановить.

Угрозы мужа

Случается так, что мужчина начинает угрожать супруге и говорит о том, что хочет уйти от нее. В этом случае важно выяснить, хочет ли муж развестись на самом деле или это просто угрозы. Исходя из этого, нужно будет принимать решение и выстраивать план действий.

В первом случае необходимо выводить мужчину на серьезный и конструктивный диалог, чтобы установить причину его желания, прийти к общему понимаю и попытаться исправить ситуацию. Во втором случае необходимо задуматься, а не манипулирует ли муж своей женщиной для достижения своих личных целей.

Если муж постоянно хочет развестись и при любом удобном случае использует эту угрозу, нужно, не входя в конфронтацию, пресекать такие уловки. Слыша «Я с тобой разведусь», женщина готова на все, чтобы избежать этого. Она начинает делать все, что угодно (что угодно мужу), чтобы этого избежать. Поэтому в такой ситуации нужно учиться общению с манипуляторами и уметь правильно отвечать на подобные заявления.

Что делать, если есть ребенок?

Важно понимать, что из если семьи уходит муж, то это не значит, что уходит и отец. У мужчины всегда остается право видеть ребенка и воспитывать его. Единственное, чего не стоит делать, – манипулировать детьми.

Советы психологов

Опытные психологи имеют в запасе несколько советов для тех девушек, кому пришлось столкнуться с разводом и страхами, которые он может вызвать. Итак, стоит рассмотреть самые главные рекомендации:

Развод – это потеря зоны комфорта. Однако не стоит поддаваться страху, ведь если этот процесс неизбежен, то лучше пройти его осознанно. В момент осознания ситуации стоит обратить внимание на себя, на свою внешность, на свою карьеру, увлечения и пр., а также пересмотреть отношение к себе. Уделив этому время, можно отвлечься от гнетущих мыслей. Удивительно, но часто случается так, что если женщина выбирает именно этот путь, то мужчина замечает это и начинает сомневаться в правильности своего решения. Никогда не стоит устраивать истерики и скандалы, а особенно приплетать к ним матерей, друзей или ребенка. Муж хочет развестись с женой, но он не желает портить жизнь окружающим, а сам развод — это личное дело двух людей. Не стоит считать себя жертвой и впадать в депрессию. Даже если мужа не удастся вернуть, жизнь на этом не заканчивается, и только сама женщина может решить, хочет ли она быть счастливой или же будет остаток дней горевать о несбывшихся грезах. Не стоит слушать подруг и родственников. К ним можно прислушаться, но в такой ситуации нельзя идти на поводу у друзей, которые говорят: «Он ужасный человек, ты должна ему отомстить» или «Он украл лучшие годы твоей жизни». Важно помнить, что женщина, от которой ушел муж, – это не жертва обстоятельств, и не стоит перекладывать всю ответственность только на мужчину, ведь отношения выстраивают двое. Если развестись хочет ушедший муж, спасать «тонущий корабль» уже наверняка поздно. К примеру, мужчина ушел к другой девушке и через определенный временной промежуток сообщает, что подает на развод, значит, для себя он понял, что так ему лучше.

Заключение

Универсального ответа на вопрос о том, почему муж хочет со мной развестись, просто нет. Каждая ситуация уникальна по-своему, и если самостоятельно не получается выйти из нее, то лучше всего обратиться к психологу. Профессионал может помочь разобраться, почему муж хочет развестись, и подскажет наиболее правильное решение.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2378427538766039175/

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