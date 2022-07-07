Племя хамер. За что мужчины безжалостно секут хлыстами своих женщин?

Мужчина перестает быть им в тот момент, когда он поднимет руку на женщину. И эта аксиома не требует никаких пояснений и уж тем более объяснений. Ты не можешь называться мужчиной, если ударил женщину. Точка.

Но со всем миром в этом вопросе готово поспорить эфиопское племя хамер, где бить женщин не то что можно, а даже нужно. Более того, написанная выше фраза в устах эфиопских мужчин звучит с точностью до наоборот: "Ты не можешь называться мужчиной, пока не поднял руку на женщину". Что же это за варварский обычай такой и куда смотрит общественность?

Женщины племени хамер славятся своей красотой/ © kulturologia.ru

Есть в Эфиопии такое племя, называется оно хамер. Это племя среди этнографов и туристов считается одним из самых контактных во всей Африке и при этом не растерявшее всю свою самобытность. Члены племени обитают в окрестных лесах, избегают крупных городов и живут одной большой общиной.

А там, где общинная жизнь, там жди многоженство. Так и есть в племени хамер. Начинается все с того, что мужчина берет себе в жены одну женщину. Она рожает ему детей и делает это до тех пор, пока силы не оставят ее или пока сама не откажется. Только тогда глава семейства берет себе в жены следующую девушку.

Первая же избранница воспринимает вторую не как соперницу, а как избавительницу от необходимости продолжать род.

Но это все прелюдия. Главное в племени хамер – это обряд инициации у мужчин. Чтобы доказать всему племени, что ты готов продолжать свой род, всем хамер–юношам надо проявить себя в одном непростом состязании. Заключается оно в беге по... спинам тощих эфиопских коров. Бедных буренок выстраивают в ряд и герой обряда должен лихо пробежать по их спинам. Причем, повторить это семь раз подряд. Если не упал и не оступился, то можешь считать себя настоящим мужиком и брать в жены понравившуюся хамер–девушку.

Многоженство в племени хамер – обычная вещь/ © kulturologia.ru

Но перед бешеными скачками по коровьим холкам, юноши племени хамер выполняют еще один обязательный обряд – секут женщин прутьями. Подготовка к этому обряду идет очень обстоятельная.

Сначала все женщины племени уходят из поселения на уединенную опушку леса километрах в двух от дома. С собой они волокут довольно внушительную металлическую бадью, корешки, травы и всевозможные мази. Очутившись на месте вся женская половина племени начинает не торопясь приготовление бордея. Бордей – это такое местное пиво из зерен сорго. Сварив пиво к вечеру, женщины начинают поглощать его в немереных количествах. Алкоголь быстро дает в голову и вот уже на поляне начинаются песни–пляски, всевозможное веселье и сумасшедший смех.

Мужчины в этот матриархат не допускаются. Они все сидят в деревне, грустят без своих вторых половинок и терпеливо ждут рассвета. А хамер–юноши в это время готовят крепкие упругие прутья, ошкуривая их и вымачивая в воде.

Накануне избиения женщины почти сутки пьют особый напиток и исполняют ритуальные танцы чтобы войти в состояние транса/ © vokrugsveta.ru

Но вот наступает рассвет и делегация мужчин неторопливо выдвигается на "женскую" опушку. Впереди идут те самые юноши, которым предстоит обряд посвящения в мужчины. Очутившись на поляне парни делают вид, что женщин тут не существует – они рассаживаются на земле, закуривают глиняные трубки и смотрят куда-то вдаль равнодушным взглядом.

Задача женщин на этом этапе – вывести парней из себя и вызвать в них гнев. Для этого они окружают хамер–юношей и начинают осыпать их оскорблениями и насмешками. Наконец, у одного из парней нервы не выдерживают, он берет в руки гибкий прут, а женщины враз замолкают, покорно подставив под удары свои спины.

Сигнал дудки означает что экзекуция началась/ © vokrugsveta.ru

Получив один хлесткий удар, женщина отбегает, а ее место занимает другая, потом третья и так по кругу. Постепенно к экзекуции присоединяются и остальные молодые парни. А в компанию к девушкам подтягиваются остальные женщины и даже бабушки со спинами, "украшенными" застарелыми рубцами. Опытным женщинам достается всего несколько ударов, а вот молодые девушки получают на полную катушку. Но криков отчаяния и боли на опушке нет. Наоборот, царит веселая атмосфера. Свободные от порки женщины дудят в дудки, мужчины затейливо стучат в барабаны. А всему виной тот самый бордей. Местное пиво помимо своих хмельных свойств обладает еще и сильным обезболивающим свойствам, так что участницы порки боли совсем не ощущают.

Через несколько часов безумство на опушке заканчивается. Старухи достают из своих котомок лечебные мази, замужние женщины начинают готовить праздничный обед, а "виновницы" торжества отдыхают на циновках с довольными улыбками.

Шрамы на спине – показатель женской силы. Чем их больше, тем привлекательнее женщина для мужчин племени/ © vokrugsveta.ru

"Нас не надо жалеть. Мы это делаем для того, чтобы у нас была хорошая жизнь. Когда раны заживут, я выйду замуж", — говорила одна из участниц экзекуции девушка по имени Тара одному из корреспондентов.

В обряде праздничной порки участвуют не только все юноши племени хамер, кому предстоит стать мужчиной, но и все "не поротые" девушки. Но участие девушек возможно лишь в случае, когда кто-то из ее братьев достигнет совершеннолетия. А если у нее братьев не окажется, то и принимать участие в порке она не имеет права. А, следовательно, замуж такая девушка никогда не выйдет.

Но поскольку в семьях хамеров всегда много детей (помните про многоженство?), то вероятность того, что все дети будут девочками очень мала.

Угадаете где здесь женщина?/ © kulturologia.ru

Вот такой вот интересный и неожиданный обычай существует у одного из африканских племен. Главное в нем то, что все это делается добровольно и даже не по взаимному согласию, а по страстному желанию. Ведь от состояния высеченной спины зависит будущая судьба и счастье девушки. А упускать его они не намерены!

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А вы знали об этом?

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