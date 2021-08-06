Ковровая акула — очередной монстр из Австралии

Ковёр — как много в этом слове! Есть ковёр-самолёт из арабских сказок, есть ковёр настенный — что греет стены хрущёвок и души всех постсоветских граждан. Но вряд ли вы знали, что ковры бывают и подводные. Найти такие можно в Австралии. Правда, вытирать об него ноги — себе дороже.



Наш сегодняшний гость, ковровая акула, она же воббегонг, и впрямь напоминает старый вылинявший половичок из прихожей, потрёпанный по краям от многих лет пользования. В общем-то и жизнь рыба ведёт соответствующую. Как правило, акула прячет свой зад в расщелины камней или зарывается в грунт на дне морском — чем вам не будний день ковра из прихожей?





Несмотря на то, что рыба растягивается аж на 3 метра в длину, увидеть чешуйчатое напольное изделие сложно. А всё потому, что акула как следует заморочилась с маскировкой. Камуфляж под цвет донного ландшафта служит как великолепной защитой, так и прекрасным прикрытием. Животина даже наростами обзавелась, чтобы реалистичнее косить под заросшие водорослями камни.





Если её сородичи, типа белых акул, — безбашенные кровожадные головорезы, то наш герой — киллер, убивающий жертву без лишнего шума. И правда, зачем за кем-то гоняться, тратить драгоценные калории, когда добыча сама плывёт тебе в пасть?

Метод охоты акулы прост: притаившись на дне, она настигает жертву одним экономным рывком. Бац, клац — и нет рыбёхи.



Если убийца из акулы прекрасный, то вот ковёр из неё очень так себе, ведь вытирать о себя ноги рыбина не позволяет никому! А если попытаешься — жди карательный кусь. Невнимательные отдыхающие, не приметив воббегонга на дне, рискуют стать жертвой морского половичка. За хвост брать рыбу тоже не рекомендуем, акула гибкая, как гимнастка, поэтому может извернуться и цапнуть за руку. Вообще, что за манеры — тискать животное без его согласия?

Ковровые акулы размножаются яйцеживорождением (детки вылупляются из яиц внутри матери). За раз самка может «снести» до 25 готовых акулёнышей.



Как будто обычного укуса мало, зубы акулы легко вылетают из челюсти даже от небольших нагрузок, оставаясь в ране. Вытащить их из тела без вмешательства хирурга очень сложно — режущие кромки покрыты зазубринами для пущей цепкости. Кстати, утерянные зубы вскоре быстро отрастают снова, эта черта свойственна большинству акул.

Дело усложняет и то, что рыбы облюбовали прибрежные зоны и редко уходят на глубину. Особенно часто ковровые акулы украшают собой дно литоральных ванн. Так называют углубления в побережье, которые после отливов остаются заполненные водой.



Там, отступив на несколько сотен метров от большой воды, рыбы живут до тех пор, пока не закончится еда. Чтобы не скоропостижнуться от голода, воббегонги научились переползать по суше от водоёма к водоёму по мокрому песку, опираясь на грудные плавники.

Что тут скажешь, в Австралии действительно всё жаждет тебя убить. Даже ковры!

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2273422515777309257/

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