Найдите на фото спрятавшихся животных

Эволюция тысячелетиями заставляла животных приспосабливаться к условиям обитания. Выживали лишь те, кто был наименее заметен для врага или для добычи, поэтому со временем зверюшки стали настоящими мастерами камуфляжа.
Мы решили проверить, насколько сильно у вас развито зрение. Мы покажем вам 25 фотографий животных, на которых этих представителей фауны отыскать чрезвычайно трудно.
1. Хамелеон
2. Рыба брахалутера австралийская
3. Черноморский морской ёрш, или скорпена
4. Средиземноморский осьминог
5. Рыжая вечерница (разновидность летучей мыши)
6. Сипуха
7. Насекомое палочник из отряда привиденьевых
8. Бабочка лунка серебристая
9. Птица козодой
10. Белая куропатка
11. Снежный барс
12. Наматывающийся паук Dolophones turrigera
13. Еще одно насекомое отряда привиденьевых
14. Изменчивая квакша
15. Морской конек-пигмей
16. Мадагаскарский плоскохвостый геккон
17. Листовая лягушка
18. Листохвостый геккон
19. Виргинский филин
20. Гусеница Euthalia aconthea
21. Лиственный морской дракон
22. Насекомое листотел
23. Трубкорыл, или рыба-призрак
24. Калифорнийский палочник
25. А напоследок небольшой бонус. Посчитай, сколько воробьев на фото!
А вы знали об этом?
Японцы – трудолюбивые и пунктуальные люди. Но тем не менее, 15-ти минутный сон на работе не запрещен, и даже поощряется. Спать можно не только на работе, но и в общественных местах.Сон считается показателем плодотворной работы. А кто не спит – работал плохо. Появление такой традиции связано с экономическим бумом 1980-х годов. Многие японцы работали на износ, и времени на сон катастрофически не хватало.
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