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Найдите на фото спрятавшихся животных

Эволюция тысячелетиями заставляла животных приспосабливаться к условиям обитания. Выживали лишь те, кто был наименее заметен для врага или для добычи, поэтому со временем зверюшки стали настоящими мастерами камуфляжа.

Мы решили проверить, насколько сильно у вас развито зрение. Мы покажем вам 25 фотографий животных, на которых этих представителей фауны отыскать чрезвычайно трудно.

1. Хамелеон

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

2. Рыба брахалутера австралийская

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

3. Черноморский морской ёрш, или скорпена

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

4. Средиземноморский осьминог

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

5. Рыжая вечерница (разновидность летучей мыши)

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

6. Сипуха

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

7. Насекомое палочник из отряда привиденьевых

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

8. Бабочка лунка серебристая

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

9. Птица козодой

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

10. Белая куропатка

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

11. Снежный барс

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

12. Наматывающийся паук Dolophones turrigera

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

13. Еще одно насекомое отряда привиденьевых

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

14. Изменчивая квакша

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

15. Морской конек-пигмей

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

16. Мадагаскарский плоскохвостый геккон

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

17. Листовая лягушка

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

18. Листохвостый геккон

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

19. Виргинский филин

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

20. Гусеница Euthalia aconthea

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

21. Лиственный морской дракон

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

22. Насекомое листотел

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

23. Трубкорыл, или рыба-призрак

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

24. Калифорнийский палочник

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

25. А напоследок небольшой бонус. Посчитай, сколько воробьев на фото!

Найдите на фото спрятавшихся животных (25 фото)

А вы знали об  этом?

Японцы – трудолюбивые и пунктуальные люди. Но тем не менее, 15-ти минутный сон на работе не запрещен, и даже поощряется. Спать можно не только на работе, но и в общественных местах.Сон считается показателем плодотворной работы. А кто не спит – работал плохо. Появление такой традиции связано с экономическим бумом 1980-х годов. Многие японцы работали на износ, и времени на сон катастрофически не хватало.

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