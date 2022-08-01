Найдите на фото спрятавшихся животных

А вы знали об этом?

Японцы – трудолюбивые и пунктуальные люди. Но тем не менее, 15-ти минутный сон на работе не запрещен, и даже поощряется. Спать можно не только на работе, но и в общественных местах.Сон считается показателем плодотворной работы. А кто не спит – работал плохо. Появление такой традиции связано с экономическим бумом 1980-х годов. Многие японцы работали на износ, и времени на сон катастрофически не хватало.

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