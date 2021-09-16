Почему родине древних могущественных государств, где пересекаются Библия и Коран, грозит уничтожение

Эту местность недаром называют «колыбелью человеческой цивилизации». Именно здесь, между Северо-Восточной Африкой и Юго-Западной Азией, на так называемом Ближнем Востоке, зародились самые ранние известные цивилизации в мире.

Йемен с его древним и прекрасным городом Сана является частью этой «колыбели». Тут родились, выросли и пали такие могущественные государства, как Сабейское, Аравийское и Минайское. Что же обнаружили археологи в этом загадочном месте, старом городе Сана, где сплелись в тесных объятиях учения Библии и Корана?

Древние царства

Вид на Сану, Йемен.

Эта местность поражает с первого взгляда своей уникальной архитектурой и удивительными ландшафтами. Когда начинаешь глубже погружаться в захватывающую историю этой страны, её невероятно трогательную культуру, сюда начинает притягивать словно магнитом. Так и хочется погрузиться в исследование региона, который является родиной древнейших и могущественнейших человеческих цивилизаций.

На самом деле, начиная с 9-го века до нашей эры до 6-го века нашей эры в Йемене наблюдался рост и падение нескольких цивилизованных государств. Именно об одном из них можно найти упоминание в Библии, в истории о царе Соломоне и царице Савской.

Эти древние государства были сказочно богаты и процветали не в последнюю очередь благодаря ставшей легендарной торговле пряностями. Недаром римляне называли их «Аравия Феликс» (Счастливая Аравия).

Старая Сана, Йемен.

Сана, Йемен

Археологические раскопки показали, что самые ранние человеческие поселения в Йемене возникли около 5 000 лет до нашей эры. Город Сана расположен на высоте 2200 метров над уровнем моря, через горы Йемена. Это самый древний арабский город, сердце Аравии. Постоянно заселён он с 6 века до нашей эры. В городе насчитывается больше 6000 жилых домов, которые были возведены до 11 века. Также там полтора десятка бань (хаммамов) и больше сотни мечетей. Все здания в полной мере демонстрируют всё великолепие древней арабской архитектуры.

Прекрасные мечети Саны.

Визитной карточкой Саны являются высокие каменные башни и аккуратные глиняные дома. Все сооружения декорированы обожжённым кирпичом и белым гипсом. Красно-коричневые постройки практически сливаются по цвету с землёй. На фоне завораживающих горных хребтов город смотрится как красивая поделка. Дивные сады, высокие гордые минареты придают Сане ни с чем не сравнимое очарование. Город, несмотря на свой солидный возраст, построен весьма мудро и продуманно.

Улицы Саны.

Прекрасный город вечером.

Химьяритское царство

Царство Химьяр, просуществовавшее со 2 века до нашей эры до 525 года нашей эры, было последней доисламской цивилизацией. Статус «города» Сана получила во 2 веке до нашей эры. К 1 веку нашей эры это была ключевая точка тогдашних торговых путей. До 75 года нашей эры городом правили абиссинцы (древние эфиопы), исповедовавшие христианскую веру. Христианское влияние на Сану достигло своего пика с 527 по 565 года нашей эры в тандеме с правлением римского императора Юстиниана.

Когда-то Сана была христианской.

Великая мечеть, спроектированная и построенная при жизни пророка Мухаммеда в 630 году нашей эры, содержала несколько христианских реликвий. В 7 веке, когда Сана превратилась в исламское государство, все они были уничтожены. Город Сана стал объектом Всемирного наследия в 2002 году и с тех пор находится под охраной закона. Комитет ЮНЕСКО предлагал построить вокруг города буферную зону для защиты.

Сана - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Османское правление

С оккупацией Египта в 1 веке до нашей эры римляне сделали Красное море своим основным маршрутом для торговли. Это сильно ослабило экономические позиции тогдашнего Йемена, которые в основном зависели от сухопутных торговых путей. Потом в 4 веке страну захватили абиссинцы. Их правление продлилось около двух веков. В конце 6 века государство перешло во власть персов. В 7 веке эти земли окончательно стали мусульманскими. Ислам очень быстро распространялся из Мекки и Медины, где зародился. Йемен полностью принял ислам и стал распространять его в соседних странах.

Сана быстро приняла ислам.

Сана тем временем приходила в упадок. Лишь в 13 веке, во время османского владычества город обрёл новую жизнь. Возродилась исламская архитектура. Это ярко и чётко отразилось в технике организации пространств. Город был значительно расширен, а его живописный ландшафт был улучшен. Дома и здания были построены из местных материалов и обеспечивали комфорт и защиту в случае необходимости. Это яркая отличительная черта всей исламской архитектуры.

С середины 17 до середины 19 века Йемен оставался практически изолированным от остального мира. В начале 20 века страна была разделена на два государства: север для османов и юг для британцев. Османы были вынуждены бежать из Йемена после поражения в Первой мировой войне в 1918 году. После ряда потрясений и британского господства, в 1990 году была наконец образована Йеменская Арабская Республика.

С августа 2014 года в Йемене не прекращается военное противостояние между властями страны и шиитскими мятежниками из числа хуситов. Последние захватили власть в столице Сане. Спустя пять лет с начала вооруженного конфликта Йемен лежит в руинах, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. В декабре 2018 года представители правительства Йемена и повстанцев-хуситов подписали соглашение о прекращении огня и отводе войск, известное как Стокгольмское соглашение. Сану обещали полностью восстановить.

Сана в руинах.

Боевые действия всё равно продолжаются, Йемен как арена военных действий и по сей день мир не восстановлен. Колыбель человеческой цивилизации, место, где так тесно переплелись Библия и Коран, продолжает страдать.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Каким мужчинам нельзя доверять? https://otari.mirtesen.ru/blog/43350492794/

Почему на русском языке томаты - это помидоры? https://otari.mirtesen.ru/blog/43525953098/

Что убивает в женщине способность быть соблазнительнойhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43159541590/