"Христовы невесты": насильный постриг дочерей виновного конфидента Анны Иоановны

Императрица сурово смотрела на своего конфидента. Её доверенное лицо, Артемий Петрович Волынский, оказался бессовестным предателем. Сперва Анна Иоановна не поверила слухам. Тогда Эрнст Иоганн Бирон, фаворит императрицы, настоял на проведении следствия против Волынского.

В результате допроса был раскрыт заговор. Анна Иоановна ужаснулась. Вскоре Артемий Волынский признался во взяточничестве и утайке денег. К тому же всех иностранцев, по мнению Волынского, следовало отстранить от власти. На троне хотели видеть дочь Петра I — Елизавету Петровну.

Летом 1740 года заговорщики взошли на эшафот. Артемия Волынского решено было посадить на кол, а других конфидентов — четвертовать. Однако Анна Иоановна хоть и была зла на предателей, всё же решила немного сжалиться. Волынского — четвертовали, а остальных быстро казнили. Двух юных дочерей Волынского — насильно сослали в монастырь за проделки отца.

«А. П. Волынский на заседании кабинета министров», картина В. Якоби

Артемий Волынский был женат на двоюродной сестре Петра I — Александре Нарышкиной. Как видите, Артемий был далеко не последним человеком в государстве. Брак считался удачным, Нарышкина родила супругу двух дочерей и одного сына. Они являлись троюродными кузенами Елизавете Петровне. Однако, вскоре Александра Нырышкина скончалась, оставив детей на попечение мужа.

Сыну Волынского — Петру, было 13 лет. Указом императрицы он был сослан в Сибирь. Две дочери были насильно пострижены в монастырь. Анне было 17 лет, а Мария была на два года младше старшей сестры. Ранее настолько юных девушек не постригали, но именно для них сделали исключение. Им бы женихов искать, а не расплачиваться за проступки отца.

Девочек разлучили. Анна обитала в монастыре в Иркутске в трудных условиях. Мария была в Енисейске. Думаю, провели бы девушки там все свои дни, если бы не новый государственный переворот. На трон села Елизавета Петровна. Своей милостью она освободила троюродных сестёр спустя год из заточения.

Представьте, какая судьба злодейка: одних родственников императрица освободила, а других наоборот — заточила. В немилость пал малолетний император Иоан Антонович и его семья.

Портрет Марии Воронцовы. Художник Г. К. Преннер, 1750-е

Указом императрицы с Марии и Анны был снят монашеский чин. Сестёр отпустили в Москву. Однако, девушкам было возвращено не всё конфискованное наследство, а только малая часть. Тем не менее даже это состояние делало их завидными невестами.

Марию считали девушкой обычной внешность, без какого-либо намека на непревзойденную красоту. К ней сватались многие графы и князья, но девушка отклонила все предложения о браке. Позднее она вышла замуж за графа Ивана Воронцова. В счастливом браке у супругов было пятеро детей.

А старшая Анна была пожалована в статс-дамы петербургского двора. Елизавета Петровна решила выдать её замуж за своего двоюродного брата — графа Андрея Гендрикова. Приказом императрицы Гендриковы получили графское достоинство именно в 1742 году только из-за родственных связей с Елизаветой Петровной.

Думаю, хорошо, что императрица освободила своих родственников от такого наказания. Вероятно Елизавета Петровна понимала, что они были невиновными и не должны были нести наказание за своего отца.

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