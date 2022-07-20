Что такое церковное таинство

Для многих людей церковная жизнь ограничивается редкими походами в храм в тех случаях, когда дела складываются не так успешно, как бы нам хотелось. Обычно мы ставим пару свечек и можем оставить пожертвование.

После этого мы ждем некоторого облегчения или серьезных положительных изменений в жизни, искренно считая, что получили некую благодать в момент посещения церкви. Но на самом деле духовная подпитка не может ограничиваться поверхностными и часто бездумными действиями. Если вы действительно хотите ощутить благодать Святого Духа, то вам необходимы специальные обряды - церковные таинства. Им будет посвящена наша статья.

Таинства церковные: определение и общая характеристика

Каждый человек, который хотя бы иногда сталкивался с христианской религией, наверняка слышал такое словосочетание, как "церковное таинство". Под ним понимается некое священнодействие, которое должно даровать человеку благодать от Святого Духа.

Необходимо четко понимать отличия обычных церковных служб и обрядов от таинств. Дело в том, что большинство обрядов были придуманы людьми и лишь со временем стали обязательными для тех, кто ведет духовную жизнь. Но тайна таинств церковных заключается в том, что они были установлены еще самим Иисусом Христом.

Для чего необходимо принимать участие в таинствах?

Поэтому имеют особенное божественное происхождение и действуют на человека на психофизическом уровне.

Церковное таинство - это особое действо, которое гарантирует человеку благодать от высших сил. Довольно часто, чтобы попросить об исцелении или благополучии для своих близких, мы приходим в храм и принимаем участие в службе. Также довольно распространена в православии передача записочек с именами для священнослужителей, которые молятся за указанных в бумаге людей. Но все это может быть действенным, а может и нет. Все зависит от воли Божьей и его планов на вас.

А вот церковные таинства в православии дают возможность получить благодать в дар. Если само таинство проведено правильно и человек настроен на получение благословения от Бога, то он попадает под действие благодати Святого Духа, и уже от него самого зависит, как воспользоваться данным даром.