Украинские войска провели очередную атаку в районе Энергодара. Город обесточен, сообщили в администрации.

Энергодар обесточен после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре города, передаёт "РИА Новости" со ссылкой на администрацию. Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, о том, что Энергодар обесточен после атаки ВСУ, сообщалось 19 октября - тогда ВСУ ночью обстреляли город из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Удар был нанесён по администрации города, мосту на въезде в город и электроподстанции "Луч".

Между тем стало известно о наступлении ВС России под Угледаром, где нашим войскам удалось добиться значительных успехов.

"Прорвана линия обороны у Опытного и Водяное на Авдеевском направлении. Уже идут бои за эти населённые пункты. Когда они будут взяты, обстрелы Донецка уменьшатся в разы. Именно оттуда бьют американские пушки", - также отметил репортёр ВГТРК Андрей Руденко в телеграм-канале.

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А вы знали об этом?

Русские солдаты перед битвой всегда ели соленую селедку. Соленая селедка приободряла в бою как никакое другое блюдо, хоть и доставляла мучительные ощущения сухости во рту и обжигающего «пламени» во внутренностях. Кстати, именно война 1853-1856 годов стала первым задокументированным вооруженным противостоянием, в ходе которого массово пошли на столь радикальные и необычные поступки. Сельдь легко усваивается организмом, не требуя чрезмерного времени для ее переваривания перед трудной физической работой. В теле данной рыбы содержится множество питательных веществ, необходимых человеку при переживании стресса, а также при суровых перегрузках. Йод, фосфор, кальций, натрий, калий, цинк, магний, фтор – таков перечень входящих в селедку полезнейших элементов.Всего-навсего в 100 граммах рыбы содержится около половины суточной нормы белка. При этом если грибы, орехи, яйца и мясо могут вызывать тяжесть в желудке, то рыбная продукция, и особенно сельдь, такими «изъянами» уж точно не страдает.

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