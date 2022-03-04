Как развестись с минимальными потерям

Развод — это цунами и бедствие. Земля уходит из-под ног, мир рушится.

Это естественно: странно было бы, если бы расставание с некогда любимым человеком по степени эмоционального накала напоминало утрату брелка от ключей.

Потери с обеих сторон неизбежны, однако их можно минимизировать.

Начните жить раздельно

Как только решение о разводе принято, лучше разъехаться. Снять квартиру, переехать к маме, подруге, взять отпуск на работе и сбежать на две терапевтические недели на Бали (а потом все равно снять квартиру — или он за это время сможет ее снять и переехать). Потому что если вы продолжите делить одну территорию, вы станете ее именно делить. Если решение о разводе приняли не вы, то вам может показаться, что у этих отношений есть шанс, так как вы все еще живете вместе. Если инициатива исходила от вас, скорее всего, внутри себя вы уже перебрали все способы спасти брак, но ни один не подошел. В этом случае бывший партнер, с которым придется сталкиваться на кухне, вряд ли вызовет положительные эмоции — вы будете ссориться, что только добавит эмоционального накала в эту и без того стрессовую ситуацию.

Не рассказывайте родителям

И другим заинтересованным в вашем благополучии родственникам.

Разберитесь с финансами

Расскажите подруге, поговорите с психотерапевтом — эмоции подруги по поводу вашего развода вам, как ни крути, не так важны, а психотерапевт поможет разобраться в ситуации. Маме лучше выдавать информацию в малых дозах: «Мы решили разойтись» — вполне подойдет. Если станете вдаваться в подробности и рассказывать, кто кого обидел, как вы поссорились в последний раз и кто, по вашему мнению, виноват, то мама обязательно включится в разговор эмоционально. И будет переживать — а вы будете переживать еще и за маму. Поберегите силы (ее и свои).

Определитесь, как будете платить за ипотеку, разберитесь с кредитами и другими финансовыми обязательствами — и лучше не на словах, а документально. Даже если вы расходитесь полюбовно и обе стороны цивилизованные люди, сделайте ставку на закон. История знает случаи, когда экс-супруги, не договорившись о владении жилплощадью, через пару лет после развода начинали делить квартиру, или один из них оставался с многотысячными долгами по ИП другого.

Договоритесь о том, что вы скажете детям

Для детей любого возраста развод родителей — всегда стресс. Как именно объяснить сыну или дочери то, что вы больше не вместе, каждая семья решает индивидуально. Но есть два момента, которые важно учесть всем: во-первых, не врать своим детям, во-вторых, не выдавать им разные версии происходящего. Если отец скажет ребенку, что больше не живет с вами, но будет приходить по выходным, а вы — что «папа уехал в командировку», ребенок запутается. Поэтому даже если вы уверены, что ваше расставание не окончательно, не посвящайте ребенка в это, скажите, как обстоят дела сейчас. Если потом вы с его отцом передумаете разводиться, то ребенок будет только рад, а напрасно обнадеживать не стоит.

Обсудите общение с друзьями

Будучи женатыми, вы не жили в вакууме, поэтому у вас наверняка есть общие друзья и приятели. Они привыкли воспринимать вас как пару, возможно, и после развода будут звать в гости и на дни рождения обоих. Обсудите это с бывшим мужем. Скажите честно, что вы очень хотите пойти на эту вечеринку, но вам пока непросто видеть там его — он войдет в положение. А вы сделаете для него то же самое в следующий раз (если попросит). Если не топать ногой и не демонстрировать принципиальность («С чего это я не пойду на этот день рождения — они и мои друзья тоже!»), то друзей вполне можно «поделить». Ненадолго, на время, пока вам не перестанет быть так больно при виде друг друга.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2426587255967320245/

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