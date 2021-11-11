Почему так много людей с порчей?

От автора: «Казалось бы, давно уже прошли времена Средневековья, люди стали образованными, лишенными предрассудков и суеверий. Но я просто поражаюсь количеству тех, кто на себе почувствовал все прелести наведенной порчи или приворота. Почему же так много пострадавших от разрушительной магии?»

Как это ни прискорбно, но сейчас очень много озлобленных людей, из которых так и рвутся раздражение и ненависть. Я согласна, времена нелегкие, но даже во время войны люди были добрее друг к другу.



Вторая причина – это доступность информации. Сейчас практически все можно найти в интернете, любые обряды и ритуалы. Однажды на одном из форумов я чисто случайно наткнулась на такую работу, как рунический аборт. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что раздел просмотрели сто пятьдесят тысяч человек! И это только один форум и одна формула. Под ставом велись бурные дискуссии, дамочки активно обсуждали, как будут использовать данный став… Это были женщины, бывшие которых нашли себе новых возлюбленных, и те ожидали пополнения. Я была в ужасе, читая обсуждения в ветке. Одна женщина написала что-то в роде того, что в ее адрес вылили столько словесных помоев, что она хочет использовать формулу. Ей написали, вы подумайте, в чем виноват ребенок, который лично вам плохого ничего не сделал.

И это женщина, мать, поражаюсь такой жестокости и цинизму.Лет пять назад я работала на крупном заводе. Ко мне пришел один из рабочих, с виду обычный простой, деревенского вида мужчина. Попросил скачать в интернете книгу и скинуть ему на флешку. Когда я увидела, что это за книга, я была немного шокирована – «Папюс. Практическая магия». Я бы никогда не подумала, что этот человек может увлекаться чем-то подобным. И такие люди среди нас – коллеги, соседи, работники банков, супермаркетов, вдруг не так посмотрю на кассира, а он увлекается черной магией.



Помимо того, что стала доступна информация, с развитием интернета значительно упростился сам процесс взаимодействия с магом. Если раньше нужно было постараться найти колдуна и как вариант поехать, например, в соседнюю область на прием, то теперь все можно сделать онлайн, не выходя из дома. Я думаю, лень возьмет свое, и значительная часть желающих навести порчу, не поедет за пару сотню километров к магу, сэкономит время и деньги. Но отправить фото (которое благодаря социальным сетям можно раздобыть без труда) и перевести деньги на карту может любой.





Еще есть такой момент, что плохое делается гораздо легче, чем хорошее, то есть навести порчу намного проще, чем ее снять. Дело еще и в том, что мы рождены в такое непростое время не случайно, у всех у нас в прошлой жизни есть грешки, которые тянутся за нами. Сотворенное нами добро, как раз и дает право на то, чтобы в наш адрес отправляли негатив, поэтому так легко и ложатся на нас порчи, потому что мы сами далеко не былые и не пушистые.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2342722684011415754/

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