Как на Руси в древние времена звали в гости

В Древней Руси гостей ждали с превеликим нетерпением. Приходящие люди помогали скрасить серые будни и обсудить последние новости. Низкий поклон и фраза «милости просим» — означали глубокое почтение к гостю. Многочисленные поклоны и приглашение «заходите на хлеб с солью» — классифицировалось как зазыв посудачить. Так обычно звали хороших знакомых.

Тех, кто проходил мимо, — пришлых и заезжих — хозяева тоже приглашали в дом. И для этих целей выходили во двор с хлебом и солью в руках. Хлеб тогда символизировал пожелание добру молодцу богатства. Соль на этом «пожелании» красовалась совсем не просто так. Дело в том, что эта приправа считалась сильным оберегом от всего злого.

На Руси считали, что человек с добрыми намерениями спокойно отведает угощение и пройдёт в дом. А тот, кто имеет злой умысел или окажется способным навредить хозяевам, пройдёт стороной.

Фрагмент картины Андрея Андреевича Попова «Демьянова уха», 1856 г., общественное достояние.



Когда незнакомец «проходил проверку», владельцы накрывали на стол. Кормили и поили гостя, а заодно узнавали новости. Такой гость был самым дорогим и желанным. Особенно если учесть информационную изолированность древних славян.

За важные сведения хозяева платили самыми вкусными блюдами и самым удобным спальным местом.

Ради источника ценных сведений люди готовы были поделиться последним куском хлеба. И ведь было ради чего!

Как только гость покидал гостеприимные покои, сами хозяева становились центром пристального внимания односельчан. Теперь уже их звали поклонами челобитными и милостивыми приглашениями к себе в гости. Именно так и распространялась тогда информация!

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А вы знали об этом?

Перед тем, как стать мужем Марии Долгорукой в 1573 году, Иван Грозный успел заключить четыре брака. Причем, уже четвертый брак являлся нарушением церковных правил. Согласно легенде, брак царя с Марией Долгорукой продлился всего один день. Версий о том, почему так произошло, существует несколько. Некоторые историки пишут, что по слухам Иван Грозный заподозрил Долгорукую в любви к другому мужчине, по иным же сведениям, новая супруга оказалась уже не девственницей. Якобы по этой причине уже на следующий день расправился с женой. Утопили Долгорукую именно там, куда Иван Грозный сваливал всех замученных жертв. Мало того, царь вместе с опричниками, мол, любил лакомиться жирной рыбой, отъевшейся на мертвечине.

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