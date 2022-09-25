Как маршал СССР Иван Баграмян смог 2 раза избежать смертной казни

По сути Баграмян сумел обдурить судьбу. В юные годы он сумел избежать смертной казни, затем сумел пережить напасти от Сталина, стал маршалом и тихо, мирно ушел из жизни в глубокой старости.

Как ему удалось избежать смертной казни

Иван родился в одном небольшом селе в Азербайджане. В начале 20 века здесь происходила некая борьба. На Кавказе власти советов стали править позднее. Молодой человек был призван в армию в 1915 году, тогда приходилось сражаться с Турцией. Воевать он не хотел, ему интереснее было работать на железной дороге.

Однако февральская революция стала причиной Баграмяну идти на войну. Дашнаки были достаточно неоднозначными личностями, они желали свободы Кавказу, но при этом шли против СССР. В 1920 году Иван решил пойти против тех, кому в свое время подчинялся и стал на сторону советской власти.

Тогда дашнаки смогли выловить Ивана и уже были готовы к исполнению смертельного приговора, но тем не менее доказательств для растерла было собрано недостаточно. Это был первый раз, когда Иван сумел сохранить себе жизнь.

Гнев Сталина

В послереволюционное время Иван продолжил военное дело. Проходил обучение в академии Генштаба. К началу ВОВ Иван был уже очень опытным и матерым командиром.

В 1941 году Баграмян принял участие в кровопролитных боях под Киевом.

Тем не менее операцию в Харькове командир полностью провалил, ну по крайней мере, его в этом обвинили. Тем не менее, приказы отдавал и Хрущев с Тимошенко, но о них не было ни слова.

Сталин сказал, что именно Баграмян виноват в многочисленных человеческих потерях. После этого случая Ивана разжаловали. Единственный человек, который поддержал Баграмяна был Жуков. Именно он заступился за Ивана и сумел добиться того, что командир во второй раз избежал расстрельной статьи.

Возвращение честного имени

Иван сумел сделать все возможное, чтобы оправдать доверие Жукова. Невероятное противостояние на Курской дуге, стало тому подтверждением. Он был командиром 16-й Армией и Прибалтийским флотом.

Окончание войны Иван встретил в звании Героя Советского Союза. Спустя 10 лет он сумел дослужиться до звания маршала СССР. Поговаривают, что Иосиф Виссарионович лично желал вручить награду Баграмяну, но умер.

История Баграмяна действительно показывает, что нет ничего недосягаемого. Умер Иван в солидном возрасте. Его не стало в 84 года.

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А вы знали об этом?

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