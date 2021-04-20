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Какие иконы защищают ребенка от болезней и дурного глаза

Какую икону повесить в детской, какую купить в подарок крестнику – часто мы не знаем ответы на эти вопросы. Правильность выбора подскажет имя малыша и ваше сердце.

У каждой иконы свое значение, есть образы, которые считаются в православии главными, они должны быть в каждом доме. Есть иконы, которые будут уместны в детской комнате вашего малыша, которые можно купить и подарить крестнику или крестнице.

Икона Ангела-Хранителя

Какие иконы защищают ребенка от болезней и дурного глаза

К Ангелу-Хранителю можно обращаться с молитвой о защите и здоровье малыша, повесить ее лучше всего у изголовья кроватки.

Икона Мерная или Именная

Какие иконы защищают ребенка от болезней и дурного глаза

Ее подбирают по имени и дате рождения ребенка. В церкви вам подскажут, какой святой покровительствует именно вашему малышу в соответствии с православными святцами (список имен святых с датами, когда их почитают).

Образ Божией Матери

Какие иконы защищают ребенка от болезней и дурного глаза

Пресвятая Богородица – защитница и заступница всех христиан, и вашего малыша она будет от всех бед уберегать. Наиболее подходит для детской икона «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»), которая символизирует умягчение отношений между детьми и родителями.

Святая мученица Параскева, нареченная Пятница

Какие иконы защищают ребенка от болезней и дурного глаза

Молятся в болезнях младенцев

Преподобному Симеону Богоприимцу

Какие иконы защищают ребенка от болезней и дурного глаза

Обращаются о покровительстве детям

Великомученик Никита

Какие иконы защищают ребенка от болезней и дурного глаза

Молятся при порче детей и исцелении от «родимца»

Святые семь отроков эффесских

Какие иконы защищают ребенка от болезней и дурного глаза

Помогают при плохом сне младенцев

Великомученик Георгий Победоносец

Какие иконы защищают ребенка от болезней и дурного глаза

Молятся о потерянных детях

Преподобным Ксенофонту и Марии.

 Обращают молитвы в печалях о детях, где они находятся и живы ли.

Молитва за детей Ангелу-Хранителю
Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (имена), сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякого лукавого похотения, отжени от них всякого врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечные, даруй умиление и смирение сердцам их. Господи, все мы создание Твое, пожалей детей моих (имена), и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего и настави их на стезю заповедей Твоих и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2194888231647709442/

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