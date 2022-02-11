Илиас Русский: что рассказывали викинги о прототипе Ильи Муромца

Былинного Илью Муромца принято считать исконно русским персонажем. Однако имя этого могучего богатыря упоминается и в западноевропейских средневековых сказаниях. Правда, в этих источниках Илья предстаёт в совершенно неожиданном обличье.

Илья в саге

Одного из прототипов Ильи Муромца учёные усматривают среди персонажей «Саги о Тидреке Бернском» («Тидрексага»), которая была записана на пергаменте в Норвегии около 1250 года. Казалось бы логичным, что сведения о Руси принесли викинги, родственные правившему в Киеве варяжскому роду Рюриковичей. Однако автор саги упоминает, что составлена она «по рассказам немецких людей».

Сага повествует о некоем короле вилькинов (вильтинов) Гертните. Страна Вилькиналанд соответствует сегодняшней южной Швеции и Дании. У Гертнита есть два родных дяди – один из них Владимир, король Руси, а другой – Илиас (Ilias), который правит Грецией в титуле ярла. Разумеется, ничего подобного в истории быть не могло – Грецией владели византийские императоры. Филолог-германист Фёдор Успенский считает, что изначально в устных вариантах саги речь могла идти о ярле (наместнике) Герсеке (так назывался древний русский город в Прибалтике).

Илиас по происхождению – сын наложницы.

Илья в немецкой поэме

Он описан как «муж мирный и приветливый», но в то же время «большой главарь» и «могучий витязь». Когда русский король Владимир вступает в борьбу с вождём гуннов Аттилой, Илиас, предположительно, спешит на выручку брату. Этот сюжет кажется фантастичным, но следует забывать, что Киевская Русь реально воевала с венграми, которых в Европе почитали за гуннов.Через европейских купцов германо-скандинавские сказания о Тидреке (Дедрике) Бернском стали известны и на Руси. По версии историка Александра Королева, под их влиянием новгородский летописец XIII века внёс имя «князя Ильи» в перечень новгородских князей начала XI века. Больше этот персонаж нигде в летописях не фигурирует.

Упоминается Илья и в южногерманской поэме «Ортнит» (1226 год). Здесь Илиас является русским царём (kunec Ylias von den Riuzen), у которого есть племянник Ортнит, король Ломбардии. Пока Илья гостит у родственника в Италии, на Руси у него остаются жена и дети.

Илиас советует Ортниту жениться на дочери сирийского короля Махореля, «красивейшей из женщин». Отправившись на Русь, Илиас берёт с собой пять тысяч воинов, и с этим войском сопровождает племянника. Дальнейшее описание путешествия на Восток походит на волшебную сказку, в событиях участвуют невидимки и драконы. Однако в поэме находится место и для боёв, в которых Илиас сражается против «язычников» бок о бок с Ортнитом. Он теряет всю армию, но сам остаётся невредим даже в самых лихих передрягах. Правда, ведёт себя выходец из «дикой Руси» не по-рыцарски. Разделавшись с мужчинами, он принимается резать женщин в одном из помещений вражеской башни. Однако Ортниту удаётся остановить пыл дяди.

Сходство с былинами

Как германский Илиас связан с былинным Ильёй Муромцем? По мнению германиста Карла-Виктора Мюлленгофа, имя и образ Илиаса Русского первоначально появилось в немецких сказаниях в XI веке или в первой половине XII века. Это на столетие позже эпохи Владимира Святого, которая стала «эпическим временем» русских былин. Хотя сами былины в нынешнем виде относятся к более позднему времени, их ранние варианты могли существовать уже в XII веке. Сейчас сложно представить, каким образом скандинавская сага или немецкая поэма могли произойти напрямую от русских былин, однако такой связи в форме «отголосков» не исключала советский фольклорист Анна Астахова.

В точности сюжеты саги и поэмы не соотносятся ни с какой из былин. Однако в одной из них Илья Муромец утверждает, что он «три году служил у короля Тальянского». Кроме того былины знают мотив дальнего путешествия богатыря в южную страну – правда, связан он с другим персонажем, Волхом Всеславьевичем.

Кем был Илья?

Европейские источники заставляют предположить, что самый первый прототип былинного Ильи мог быть знатным воином, который много странствовал по свету, побывал и в Италии, и на Ближнем Востоке. Очень возможно, что звали его на самом деле Илья Моровлин (в такой форме имя былинного богатыря передавал в 1594 году австрийский путешественник Эрих Лясота). Прозвище выдаёт в Илье выходца из славянской Моравии. История знает эпизод, когда такой персонаж мог появиться в Киеве.

«Не был ли прототипом Ильи какой-то витязь-христианин, бежавший из Великой Моравии, или рус-дружинник, побывавший там вместе с Олегом Моравским и вернувшийся после долгой отлучки домой? Это вполне вероятно», – пишет историк Александр Королев в книге «Загадки первых русских князей».

Этот же автор считает возможным прототипом Ильи самого князя Олега Моравского, сына Олега Святославича или Вещего Олега, который правил в Моравии в 940-949 годах. Географическая близость объясняет, почему истории о нём могли возникнуть в южной Германии. Даже само имя Олег через формы Элег и Элиас могло фонетически перейти в Илью (гипотеза профессора Михаила Халанского).

Другие историки видят в Илье вычеркнутого из летописей гипотетического родного брата князя Владимира – свидетельство о таком родстве могло сохраниться как раз в западных источниках.

Так или иначе, с течением веков образ Ильи в былинах сильно трансформировался. Его имя могло измениться под влиянием историй про казака-атамана «Илейку Муромца», крупного авантюриста Смутного времени. А в XVII-XVIII веках былины стали описывать Илью как «крестьянского сына» (возможно, на это повлияла жизнь реального человека – ещё одного Ильи). Объединение разных персонажей с одним именем – обычный для фольклора процесс (в том же Владимире Красное Солнышко угадываются черты двух реальных князей – Владимира Святого и Владимира Мономаха).

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть:

6 женских недостатков, которые нравятся сильному полу https://otari.mirtesen.ru/blog/43602847398/

Почему китайцы просили Хрущёва отдать им мумию Сталина (https://otari.mirtesen.ru/blog/43945762353)

Факты о Никите Хрущеве, о которых не рассказывали в советской школе https://otari.mirtesen.ru/blog/43513339047/