Что терзало брата Екатерины II

Мать российской императрицы в юности переживала лишь об одном — любой ценой родить сына, наследника, дабы её детям была уготована более приятная участь.

Мы так часто обсуждаем фаворитов Екатерины II, но редко можно встретить про родную, немецкую семью российской государыни. Худородная немецкая принцесса на радость своей матери, Иоганны Елизаветы Гольштейн-Готторпской, вышла замуж за наследника российского престола.

Когда Екатерина II только родилась, Иоганна Елизавета была расстроена. Она ждала мальчика. Роды были трудными, и на восстановление здоровья ушло больше четырёх месяцев. Своего супруга Иоганна не любила, но мальчик в их семьи нужен был обязательно. Как правнучка датского короля, она мечтала о величии и о своём небольшом княжестве. А её брак с отцом Екатерины II считался династически неравным.

Иоганна Елизавета Шлезвиг-Гольштейн-Готторф в роли принцессы Ангальт-Цербстской; Кисть Анны Розины де Гаск

Иоганн Август, князь Ангальт-Цербстский в двух браках не имел детей. Потому его княжество перешло Иоганну Людвигу и мужу Иоганны Елизаветы. Иоганн Людвиг был неженат. Спустя четыре года правления он скончался. Единственным правителем княжества оказался Кристиан Август Ангальт-Цербстский — супруг Иоганны Елизаветы.

В 1734 году Иоганна наконец-то родила мальчика — Фридриха Августа. С этого момента изменилась её жизнь. Из пяти детей Иоганны только он, да Екатерина II, не скончались в юном возрасте. Из нелюбимого Штеттина, ныне польский город Щецин, семья переехала в Цербст. Отмечу, что именно в Цербсте стоит памятник Екатерине II.

В 1747 году Иоганна овдовела. Вернувшись из России, обвиненная в шпионаже Елизаветой Петровной, Иоганна на пять лет стала регентом при своём сыне. Фридриху Августу было тяжело управлять княжеством. Правитель из него был средний, да и путешествия он предпочитал больше, нежели государственные дела.

Фридрих Август женился на принцессе Каролине Гессен-Кассельской. Елизавета Петровна даже наградила Каролину орденом Святой Екатерины. Но вот незадача, брак оказался бездетным, и в возрасте 27 лет Каролина скончалась.

Portrait of Frederick Augustus, Prince of Anhalt-Zerbst (1734-1793)

Теперь задача о наследниках стояла перед Фридрихом Августом, как некий злой рок. В 1764 году его второй супругой стала другая немецкая княгиня — Фредерика Августа. Екатерина II к тому моменту как два года именовалась императрицей России. О том, поздравила ли Екатерина брата со вторым браком — нам неизвестно.

Но и в браке с Фредерикой Августой у Фридриха Августа не было детей. Он скончался в 58 лет, терзаемый отсутствием наследников. На нём пресеклась ветвь Ангальт-Цербст. Сперва дальние родственники делили княжество на мелкие уделы, а после Ангальт-Цербст и вовсе перестал существовать.

Для меня удивительно, что уже будучи государыней Екатерина не общалась со своим братом. Более того, в её мемуарах упоминается лишь немного её детских воспоминаний, и чуть вскользь о братьях и сёстрах. Екатерина намекает нам, что её мать не выказывала к ней любви. Вся материнская ласка сперва досталась второму ребёнку, мальчику, который скончался в юном возрасте из-за вывиха бедра.

Екатерина II добавила, что её младший брат — Фридрих Август, отличался странными выходками в свете. Он не служил прусской армии, как того требовала традиция, а пошел на императорскую службу. Фридрих Август неумело вёл политические дела, оттого стал непопулярным правителем у своего народа.

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А вы знали об этом?

Запрет на рождение второго ребенка был просто убийственным, так как большинство китайских семей и так отдают предпочтение мальчикам. В результате, чтобы обойти закон, погибли или были брошены 100 миллионов младенцев женского пола.

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