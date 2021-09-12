Сбылись ли прогнозы Ленина, Энгельса, Коллонтай и Троцкого о будущем

Интернет переполнен политическими прогнозами, в том числе от людей, которым многие верят.

Около сотни лет назад Ленин, его соратники и его оппоненты тоже делали прогнозы.

Интересно сравнить с тем, что случилось на самом деле, и задуматься, стоит ли паниковать от аналитики в интернете.

Соединённые штаты Европы (не)возможны

Идея объединения Европы в нечто вроде США, где у каждого штата свой закон, но в целом они действуют как единая система с едиными внешнеполитическими интересами, витала в воздухе уже в начале двадцатого века. Её высказывал, например, Лев Троцкий, который считал, что национальные границы отменит экономическая эволюция. Владимир Ильич был твёрдо уверен, что такое объединение невозможно мирными методами, поскольку капитализм на подобные союзы не способен. Третью точку зрения чуть позже, в тридцатых, представил Уинстон Черчилль, который ратовал за европейский союз как надгосударственное образование. Как видим, будущее Европы в итоге угадал именно он.

Революция (не)скоро

В январе 1917 года Ленин на выступлении в Цюрихе высказал неуверенность в том, что при его жизни революция свершится. Через месяц в России произошла первая революция, ещё через несколько месяцев — вторая.

Также Ленин и соратники в то время думали, что российская революция будет только частью мировой, то есть ряда революций, которые примерно одновременно вспыхнут по всему свету — потому что информация об одном перевороте будет подогревать желание и готовность другого переворота среди жителей иных стран. И начнётся эта цепочка, скорее всего, в Германии, откуда и пошло рабочее движение.

Картина Виктора Толочко.

Кстати, Энгельс, на которого оглядывался Ленин, считал, что революции начнут сразу три нации Европы, как самые прогрессивные — немцы, венгры и поляки. А все остальные народы расплавятся в буре реваншистских войн, которые последуют за этими революциями, и почти всех славян немцы и венгры из мести и неприязни сметут с лица Европы. Ничего плохого в этом Энгельс не видел: должны оставаться только прогрессивные народы, а реакционным место на свалке истории. В некотором роде Энгельс предугадал Гитлера и Вторую Мировую войну.

А в тридцать шестом году Троцкий уверял, что Гитлер вот-вот развяжет новую мировую войну, но вторую немцы проиграют точно так же, как первую, если не сокрушительнее. Что ж, он был прав. Впрочем, нацисты были уже три года у власти, и угадать будущее с ними было легче.

Россия перейдёт к товарообмену

Промежуточным шагом между полным коммунизмом и НЭПом, в который сосуществовали частная и государственная торговля, Ленин видел всеобщий товарообмен. Он рассчитывал, что уже к тридцатым-сороковым годам Советский Союз полностью откажется от денег и перейдёт на обмен товарами. В некотором роде он был прав, хотя и не угадал со сроками и с тем, насколько это способно приблизить коммунизм: бартер «вещь на вещь» стал постоянной реальностью в жизни граждан позднего СССР и первых лет Российской Федерации. Правда, коммунизм это не приблизило ни на шаг.

Современное видение Льва Троцкого.

Чиновник съест рабочий класс

В большой книге, критикующей сталинистский поворот в строительстве «светлого будущего» как практически полный отход от идей революции, Троцкий утверждает, что в СССР на том курсе, на котором он держится, бюрократия съест государство рабочих, страна превратится в страну чиновников. Кроме прочего, победа бюрократии, по его мнению, станет победой буржуазного взгляда на семью и забронзовения авторитета старейших. Он также полагал, что свержение бюрократизированной верхушки, новый переворот, приведёт к победе почти оставленных идеалов революции.

Что ж, похоже, изо всех предсказателей Троцкий был не только самым мечтательным, но и самым точным. При Сталине и после него бюрократия настолько развилась, что в сатире только и делали, что высмеивали раздутый чиновничий аппарат — и сатира эта действительно была и острой, и актуальной для рядового гражданина. Забронзовение генсеков, удерживание власти в ведомствах за давно отставшими от времени пожилыми чиновниками — всё это также произошло. Вот только переворот никуда бюрократию не дел. Фактически, чиновничий аппарат Россия получила в наследство от СССР и мало что изменила в нём.

Коллонтай предрекала, что разводы и связи без брака станут обычным делом.

Семьи больше не будет

Главной по прогнозам о семье будущего была среди революционеров Александра Коллонтай. В двадцать втором году она выпустила рассказ-утопию с обещающим названием «Скоро», где рисовала картины жизни при коммунизме. Прежде всего, люди жили бы друг с другом, делясь не на семьи, а по возрастам: отдельно дети, отдельно подростки, взрослые, старики. Такое разделение виделось самым разумным в силу разного режима и медицинских и гигиенических мер, необходимым в разном возрасте. Как мы видим, такое «скоро» если и наступит, то не скоро.

А вот её обещание того, что традиционная семья больше не будет выгодна ни государству, ни людям и потому постепенно начнёт отмирать, похоже, сбывается наполовину. Государству по-прежнему выгодно, чтобы заботы о больных, престарелых и детях брали на себя женщины — которые в таком случае неизбежно будут искать себе мужей, чтобы не умереть с голода. Многих же современных людей семья в том виде, в котором мы привыкли видеть её в букварях, тяготит.

Уроков не будет

Большевики полагали, что в передовом обществе изменится образовательная система. Исчезнут уроки, дети будут работать над проектами, которые помогут им с разных сторон рассмотреть одну тему, а в школах вместо классов будут лаборатории. Вместо «дисциплин» и «предметов» будут «комплексы» разных тем. Дети также будут осваивать разные ремёсла и профессии, что привяжет абстрактные знания к практическим.

Удивительно, но прогнозы советских мечтателей двадцатых, похоже, начали сбываться. Только не в России, а в Финляндии, где действительно постепенно идут к такой системе образования. А вот у нас систему свернули при Сталине, максимально вернув всё, что было до революции.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемые друзья ! Разве психически нормальный человек мог сказать такое, о чем сказал Энгельс , утверждая что после мировой революции на свете должны оставаться только прогрессивные народы!Однозначно подобное мог сказать только умственно отсталый придурок! Как не парадоксально, но время показало всю утопию и бездарность марксизма – ленинизма, который, кроме бед и потерь, практически не принес ничего хорошего ни одной стране мира. Действительно, назовите сегодня хоть одну страну, где кровавая и виртуальная социальная революция привела бы народ к процветанию ? Как не парадоксально, но единственно верной и правильной концепцией, которая не нарушала природные законы развития общества, оказалась социальная концепция Бернштейна, которая ратовала за эволюционное развитие без пролетарских кровавых и разрушительных революций!

В качестве новой теоретической основы Бернштейн ввел тезис о том, что капитализм не ведет к обнищанию и способен адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. Он сформулировал совершенно новую парадигму европейской социал-демократии , которая выражала интересы не только пролетариата, но и большой части среднего класса. На мой взгляд, именно Бернштейна надо считать величайшим философом и мыслителем современности, а не лжеученых и кровожадных революционеров Маркса, Энгельса, Ленина и т.д..

Ведь именно благодаря концепции Бернштейна не рухнул западный путь развития, на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее в социализм. Аналогично СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Именно к эволюционному пути развития сегодня постепенно возвращается Матушка-Россия !

Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло ,например, в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Важно понять, что социализм – полноценная общественно-экономическая формация, зарождающаяся внутри капитализма. Необходимо также понять, что преступно и неоправданно нарушать законы развития общества, согласно которым феодализм – продукт высшей стадии античной экономики, капитализм – продукт высшей стадии феодализма, а вот социализм и коммунизм, по идее, продукты высшей стадии капитализма.

Только вот античная экономика существовала тысячи лет, феодальная полторы тысячи, а вот капитализм существует только 300 лет. Исходя из этого, один из главных тезисов основателей «научного коммунизма», что капитализм загнивает – просто фикция , поскольку он еще совершенно "юный" по сравнению с предыдущими общественно-экономическими формациями !

Любые процессы, происходящие в природе или человеческом обществе, предполагают постепенное, эволюционное развитие событий или явлений. В противном случае мы будем иметь дело с катаклизмом, внезапным перелом и разрушительным переворотом в природе и обществе. Только эволюционное развитие позволяет совершенствовать окружающий мир и улучшать формы развития человеческого общества, внезапные же переломы и резкие повороты приводят к катастрофам и в природе, и в обществе, которые отбрасывают развитие человечества далеко назад.

К сожалению, радикальные псевдоученые марксисты не увидели положительных начал в эволюционном развитии и предпочли революционные начала в развитии общества. Именно в этом заключается главная ошибка и утопия радикальных марксистов, которая привела к морю крови, пролитой в революционных бурях ХХ века! Принцип утопии марксизма состоит также в отождествлении общего и общественного труда !К сожалению, основоположники марксизма -ленинизма попытались постичь непостижимое, так и неосознав главного, что социальные преобразования возможны лишь в том случае, когда они не противоречат общему ходу исторического развития общества. Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно –отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого не стали богаче ! При развитом же капитализме богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся , создав им не виртуальный, а настоящий социализм!

Сегодня становится все более непонятен и загадочен смысл проведения большевиками революции. Одни, даже несмотря на все пережитые ими ужасы, продолжают настаивать о несомненном благе, принесенном в страну завоевавшим ее социализмом. Другие, хоть краешком глаза ознакомившись с ранее секретными документами большевиков, приходят в ужас, осознавая всю виртуальность и губительность пролетарской революции. Убедившись, что исторически все подобные революции приносили практически те же разрушения и ужасы, поневоле осознаешь, что хотели на самом деле революционеры и что натворили при благих , казалось бы, своих намерениях .

Справедливости ради надо отметить, что ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны и не будет разногласий. Один раз такое «идеальное» общество ,казалось бы, уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим. Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

К сожалению, Россия эволюционным путем развития смогла дойти только до начальных форм капитализма, а далее, чтобы приостановить её дальнейшее развитие и процветание, Запад с помощью большевиков спланировал и осуществил октябрьский переворот, результатом которого стала неслыханная братоубийственная гражданская война, развал экономики, в результате чего страна оказалась в тупике. Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа!

Справедливости ради, надо отметить, что октябрьские события изменили саму модель развития капитализма, заставив его пойти по иному, значительно более демократичному и социализированному пути развития (выходит, что большевиков за октябрьские события в семнадцатом должны больше благодарить западные ,а не российские трудящиеся!).В этом отношении стоит прислушаться к словам бывшего генерального секретаря Испанской компартии Сантьяго Каррильо «У вас, по-моему, просто не отдают себе отчёта в том, что Октябрьская революция дала гораздо больше народам за пределами СССР, чем народам вашей страны. Из страха, что она вызовет цепную реакцию, капитализм был вынужден сделать столько социальных уступок, что они модифицировали систему. Сегодня многие страны капиталистичны, однако уровень благосостояния там высочайший и человека там не оставят в беде., Чем такое хуже, чем социалистическое устройство?».

Безусловно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Конечно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот виртуальный стройсо временем не рухнул как карточный домик. Само собой , сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми. На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа! Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа ( бесплатное образование , медицина, жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Поймите же наконец-то , что бесплатный сыр только в мышеловке!

Немаловажно, что теперь в России не социализм, не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от виртуального советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет , никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин. Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ) , то они обрекут себя опять на голод и нищету.

Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям, населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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