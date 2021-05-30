Икона Божией матери Касперовская: история и фото

Эта небольшого размера икона, написанная масляной краской и наклеенная на кусок доски, в течение нескольких веков производит на верующих сильное впечатление.

Работа неизвестного художника

Неизвестный автор изобразил Владычицу и Богомладенца только до верхней части груди. Печально взирая на прихожан, Богоматерь, прижимая к себе Иисуса, обеими руками придерживает Его голову, а Он левой ручкой ухватился за край её головного платка. В правой руке маленького Спасителя зажат свиток.

Откуда взялась Касперовская икона Божией Матери? О чем молятся перед ней?

История этой чудотворной иконы началась в те времена, когда российский престол принадлежал императрице Елизавете Петровне, а границы Российской Империи атаковали турецкие и татарские войска. Российскому правительству пришлось создать так называемую Славянскую епархию, населённую преимущественно выходцами из Сербии и Трансильвании.

Если верить легенде, Касперовская икона Божией Матери была привезена в Россию в конце XVI столетия неким сербом, прибывшим из Трансильвании и впоследствии осевшим в Херсонской губернии (Ольвиопольский уезд).

В течение нескольких веков икона передавалась от одного поколения к другому, пока не оказалась в собственности у помещицы Касперовой, проживавшей в имении Касперовка Ольвиопольского уезда.

Обветшавшая и потемневшая от времени святыня к тому времени изменилась до неузнаваемости: очертания ликов Богородицы и Христа Спасителя были едва различимы.

Февраль 1840-го принёс в дом Улиании Касперовой, владелицы села Касперовки (согласно другому источнику - Ново-Ивановки), множество невзгод. Долгие зимние вечера хозяйка коротала в молитвах, выпрашивая помощи у святых образов, среди которых находилась семейная реликвия - Касперовская икона Божией Матери. Значение святыни долгое время оставалось тайной – икона просто переходила из одного поколения в другое - от отца к сыну.

Однажды помещица молилась особенно усердно и не заметила, как наступила глубокая ночь. Касперова решила не прекращать молитву и поднялась с колен только на рассвете. Уставшим взглядом обвела она горницу, а когда взглянула на древнюю, ветхую икону, с удивлением отметила, что изображённые на ней лики очистились от пыли веков и просветлели (такими они сохранились до наших дней). Весть о том, что древняя икона восстановилась сама собой, быстро распространилась по деревне, а вскоре и за её пределами.

С этой поры местные и пришлые христиане стали молиться перед святыней, ожидая от неё защиты от всяких хворей. Икона Божией Матери Касперовская прославилась также как избавляющая от козней клеветников и злобных людей, насылающих на православных горе и болезни.

Реальные чудеса

Согласно свидетельству старожилов, однажды имение Касперовых посетила дворянка Вера Бурлеева, живущая по соседству. Богородица, явившись Бурлеевой во сне, велела женщине помолиться у иконы, хранившейся в доме её соседей, дабы исцелить паралич руки. Помолившись, Бурлеева немедленно выздоровела.

Ещё одна женщина - мещанка из Очакова, много лет страдавшая параличом и доведенная болезнью до такого состояния, что уже не могла самостоятельно передвигаться, - была привезена в поместье Касперских и, помолившись, встала на ноги.

Известна также история о 13-летнем крестьянском мальчике, страдавшем от приступов падучей, который выздоровел, помолившись перед иконой. Такое же чудесное исцеление произошло после того, как местная крестьянка, потерявшая рассудок, была подведена к иконе и исцелена после молитвы и помазания маслом из лампадки.

Много радостных событий произошло в семьях прихожан Ново-Ивановского храма - немало людей исцелилось благодаря чудотворной силе древней святыни. Икона Касперовых очень быстро прославилась и из семейной реликвии превратилась в общехристианскую святыню.

Всеобщее достояние

С тех пор прошло много лет. Много чудес явила прихожанам писанная икона Божьей Матери. Касперовская Пресвятая Богородица и Богомладенец помогли многим страждущим православным, многих исцелили, а когда весть о чудесном божественном вмешательстве облетела окрестности Херсонской губернии и вышла далеко за её пределы, Святейший Синод признал икону с изображением ликов Пресвятой Заступницы и Христа Спасителя, написанную неизвестным живописцем, чудотворной.

Число верующих, желающих прикоснуться к святыне, росло с каждым днём, а когда нескончаемые реки паломников слились в огромный людской поток, Касперовы посчитали невозможным держать чудесную реликвию у себя дома взаперти и в 1844 году прошлого столетия подарили икону местному храму.

В 1852-м верующие Херсона добились, чтобы икона Божией Матери (Касперовская) находилась на их территории ежегодно, во время традиционного празднования Вознесения Господа. С тех пор образ ежегодно, крестным ходом, приносят в этот город.

Прихожане, проживающие в Николаеве, также получили возможность поклоняться древней реликвии, не покидая пределов родного населённого пункта. В николаевских храмах чудотворная святыня находится с первых дней июля до конца августа.

Как уцелела Одесса

Во время войны в Крыму, которая началась в 1853-м, а закончилась в 1855 году, чудодейственую икону торжественно перенесли в осаждённую неприятелем Одессу, а с августа 1854-го до середины мая 1856-го молитва Касперовской иконе Божией Матери постоянно доносилась из городского кафедрального собора. Здесь же, в одесском храме, пребывал и сам чудотворный образ.

Англо-французская эскадра из 96 линейных кораблей отступила в 1855 году по непонятным причинам... после того, как одесситы, взяв Касперовскую икону, обошли крестным ходом родной город. Война фактически закончилась после богослужения, которое 1 октября отслужил возле Касперовской иконы архиепископ Одессы Иннокентий. На богослужении в честь праздника Покровы Пресвятой Богородицы находилось большое количество верующих, причём каждый из присутствующих был уверен, что своим спасением город обязан благодати чудотворной иконы. С тех пор этот день почитается в Одессе как великое религиозное торжество.

Сегодня чудодейственная икона Божией Матери Касперовская – святая святых и защитница Одессы и Херсона. Здесь она находится в течение примерно шести месяцев ежегодно. В Одессе, например, дни, когда икону приносят и уносят – первый день октября и четвёртый Пасхальный день соответственно, - почитаются наравне с наиболее значительными религиозными праздниками.

Слова великих патриархов

Касперовскую икону Богоматери почитает весь православный мир. Некоторые одесситы ещё помнят, как после окончания Великой Отечественной войны их родной город навестил Патриарх Алексий I, в планах у которого было помолиться у знаменитой иконы и поблагодарить Заступницу за то, что не позволила врагу прорваться через южные рубежи Советского Союза.

Несколько поучений об этой иконе оставил христианам Патриарх Пимен, который, посещая южный город, непременно всякий раз присутствовал на акафисте (последние 150 лет акафист Касперовской иконе Божией Матери поют в здании кафедрального собора по пятницам).

Патриарх Пимен однажды (12.07.1975) признался одесситам, что во время пребывания в Москве нередко вспоминает о величественном Успенском соборе, радуясь за одесских православных, которым посчастливилось в любой момент посетить храм и принести сюда свои скорби и печали.

Жизнь матери Бога

О жизни матери Бога на Земле верующим практически ничего не известно. В евангельском повествовании нет ни одного слова даже об исторических фактах, имевших непосредственное отношение к Пресвятой Деве. Служители церкви объясняют это смирением - величайшим достоинством Богоматери.

Один из дней светлой седмицы - среду - православные христиане-одесситы почитают как великий праздник. В этот день во всех приморских храмах прославляется Касперовская икона Божией Матери. В чём помогает и от чего спасает верующих эта икона? От всевозможных скорбей и бед, от всяческих недугов и внезапной смерти, от демонских происков и клеветы, распространяемой злыми людьми...

1 октября святыню вновь увидят одесситы

Основным местом пребывания чудотворного изображения Божией Матери и Богомладенца по-прежнему считается Касперовка (Ново-Ивановка) - село, жители которого стали первыми свидетелями чудесных свойств этого образа. Правда, здесь он хранится недолго.

С приходом октября святыню каждый год перемещают из Касперовки в Одессу, где икона Божией Матери Касперовская находится до наступления Пасхальной среды.

Где ещё можно увидеть древнюю святыню

Остальные дни Пасхальных праздников, а затем и некоторое время после Пасхи, реликвия хранится в доме Касперовых, а накануне Вознесения её приносят в Херсон, где она находится там до конца июня. Верующие, живущие в Николаеве, знают, что поклониться чудотворному образу они могут до 1 августа. Где бы ни находилась святыня, каждую пятницу перед ней читают акафист.

В настоящее время Касперовская реликвия хранится в стенах Свято-Успенского кафедрального собора города Одессы по адресу: улица Преображенская, дом 70. Празднику, посвящённому Касперовской иконе, в Одессе и других городах южного края теперь отводится два дня: 12 июля и 14 октября.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2222680082285333487/

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