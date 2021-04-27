Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Учитывая, сколько рискованных экспериментов над собой пришлось пережить нашей многострадальной планете, удивительно, ...5 самых известных...
  • Отари Хидирбегишвили
    --Фима,я таки завтра пойду на Привоз за новой расчёской, у старой сломался зубчик. --Сарочка, ты стала совсем расточи...Самые смешные "Ан...
  • Алексей Bristlie
    Вовочка: — Марья Ивановна, а можно, я вам вопрос задам? — Можно. — Что за слово – состоит из пяти букв, вторая "и", о...Самые смешные "Ан...

Шокирующее пророчество Вернера фон Брауна вызвало истерику во всем мире

Шокирующее пророчество Вернера фон Брауна вызвало истерику во всем мире

 

Сегодня огромное количество экстрасенсов и колдунов делают прогнозы о будущем, делясь своими видениями вариантов развития событий с мировой общественностью. Многие из них считают своим долгом предупредить человечество о грядущих неблагоприятных переменах в надежде на то, что люди будут благоразумны и не станут совершать ошибок.

Источник: rl0.ru

Источник: rl0.ru

 

Земля – наш общий дом. И все происходящее в мире влияет как на страны, так и на жизнь отдельных людей. Так что к экстрасенсам прислушиваться стоит даже скептикам. Хуже от этого точно не будет, а знания о возможных вариантах развития событий в будущем могут иметь важное значение при принятии тех или иных решений, оценке ситуации.

Шокирующее пророчество Вернера фон Брауна вызвало истерику во всем мире

 

Вернер фон Браун не был ни колдуном, ни шаманом, ни экстрасенсом. Он занимался ракетостроением в США. Жил в 20 веке в штате Виргиния. Прославился как изобретатель баллистических ракет. Казалось бы: где фон Браун, а где пророчества о будущем? В параллельных реальностях! Но, оказывается, высшие силы тоже открыли перед ним завесу будущего и он знал наперед о том, что ждет человечество.

Об этом он беседовал со своими знакомыми, среди которых были известные писатели, авторы бестселлеров. В своих книгах писатели частично использовали те сведения, которые были получены ими у Вернера.

Шокирующее пророчество Вернера фон Брауна вызвало истерику во всем мире

 

К примеру, Джозеф Фарелл в своей книге «Боевая машина Гизы» писал о том, что США располагают информацией о том, что египетские пирамиды – это колоссальная «машина смерти». В Гизе находится лучевое оружие такой силы, что современным гражданам это невозможно даже представить. Древним людям подсказали инопланетяне, как сделать мощнейшее оружие, аналогов которому нет даже в 21 веке. И это несмотря на то, что американцы упорно над этим работают в секретных лабораториях!

Оружием этим умеют пользоваться только инопланетяне, причем в своих целях. Древние египтяне просто строили то, что им приказали. Лишь только фараоны и жрецы, причастные к этой тайне, понимали что к чему. Но они молчали в обмен на дарованные им способности к телепатии и телекинезу. Им было выгодно скрывать правду от своего народа: благодаря полученным от инопланетян способностям люди считали их Богами, что давало им практические безграничные возможности по управлению массами.

Шокирующее пророчество Вернера фон Брауна вызвало истерику во всем мире

 

Фон Браун говорил, что земляне не одиноки во вселенной. Существуют и другие цивилизации на других планетах, куда более развитые, чем мы. Инопланетяне снисходительно наблюдают за землянами. Для них мы все равно что дети, находящиеся в младенческом возрасте. Помогать в развитии землянам они не заинтересованы, и на этот счет есть, видимо, у них свои соображения

Однако Браун располагает информацией, что как только земляне достигнут высокого уровня развития, такого, что смогут запросто летать на другие планеты, путешествуя так же, как сегодня из страны в страну, надо ждать беды.

Межпланетная война может начаться сразу после того, как развитые страны начнут размещать в космосе оружие. Инопланетяне воспримут это как угрозу их безопасности. Ведь никто не сможет дать им гарантии, что земляне, поверив в свои безграничные возможности, не захотят их поработить, захватить их планеты, где обустроить жизнь по своему вкусу и сообразно своим представлениям о прекрасном.

Источник: ytimg.com

Источник: ytimg.com

 

Можно не сомневаться: будет большая война между инопланетянами и землянами. И, скорее всего, земляне в этой войне будут побеждены. Хорошо, если это закончится тем, что Земля станет колонией инопланетян, а люди – их рабами. Жители других планет могут решить, что им выгоднее уничтожить Землю. Ведь пирамиды Гизы (часть военного комплекса инопланетян) они могут перенести на какую-нибудь другую планету. Впрочем, технологии совершенствуются не только на земле. У инопланетян жизнь тоже не стоит на месте. Так что надобность в этих пирамидах может попросту отпасть. В таком случае Земля обречена.

По мнению фон Брауна, правительство США знает о том, чем может закончиться размещение оружия в космосе. Однако амбиции руководства Штатов не позволяют им в полной мере оценить угрозу для человечества. Америка, которой нравится навязывать другим странам свои порядки, смотрит дальше – США мало Земли. Штаты хотят стать властителями мира, а он, как известно, включает в себя огромное количество планет.

Америка тратит на освоение космоса колоссальные суммы – это деньги налогоплательщиков, которые, по сути, оплачивают амбиции США поработить мир. Получается, что простые американцы, сами того не понимая, отдают свои кровные на то, чтобы межпланетная война началась уже в 21 веке. Они даже не догадываются, что может погибнуть все человечество!

Остановить эту «машину смерти» просто невозможно. Люди не станут выходить на улицы на акции протеста и требовать прекратить осваивать космос. Это будет выглядеть странно, а то и глупо. К тому же им просто нечем пока аргументировать свою позицию. Инопланетян мало кто видел, да и тем, кому повезло, почти никто не верит. Так что реальность угрозы межпланетной войны лишь единицы способны воспринимать всерьез.

К сожалению, война с инопланетянами неизбежна. Не исключено, что 21 век станет последним в истории Земли. Источник: xn--b1aecn3adibka9mra.xn--p1ai

Источникhttps://fishki.net/2994454/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Почему Петра I не хоронили 6 лет https://otari.mirtesen.ru/blog/43251977623/

Кем на самом деле Иван Грозный был по национальностиhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43145328279/

Почему Карл Маркс ненавидел Россию и русских? https://otari.mirtesen.ru/blog/43150913388

11
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Как выглядит рассвет на других планетах? 7 фотографий

Читать
Секс в космосе: возможности и сложности
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Секс в космосе: возможности и сложности

Темноя История№2 Тайна советской космонавтики
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭнциклопедия Техники

Темноя История№2 Тайна советской космонавтики

Амбассадоры «Цифрового прорыва» разработали сервисы, помогающие узнать больше о Великой Отечественной войне
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Амбассадоры «Цифрового прорыва» разработали сервисы, помогающие узнать больше о Великой Отечественной войне

В Китае обнаружили останки неизвестного вида динозавров
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

В Китае обнаружили останки неизвестного вида динозавров

Жителям Карелии рассказали, как обезопасить себя от клещей
Материал, выбранный редакторами Миртесенkarelinform

Жителям Карелии рассказали, как обезопасить себя от клещей

Израильские ученые обнаружили животное, которое способно полностью восстанавливаться
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Израильские ученые обнаружили животное, которое способно полностью восстанавливаться

В Ростехе создали свыше 100 тысяч салютных зарядов к торжествам по случаю 9 Мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

В Ростехе создали свыше 100 тысяч салютных зарядов к торжествам по случаю 9 Мая

Пулленек: Москва по праву заслуживает звания одной из кулинарных столиц планеты
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛевый берег

Пулленек: Москва по праву заслуживает звания одной из кулинарных столиц планеты

Планета Вода, насекомятина и упорные немецкие экологи
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖеЖ

Планета Вода, насекомятина и упорные немецкие экологи

Исконное или заимствованное - как отличить слова? Дмитрий Петров
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбопытности и невероятности

Исконное или заимствованное - как отличить слова? Дмитрий Петров

Гравитационные волны могут увеличить точность измерения постоянной Хаббла
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Гравитационные волны могут увеличить точность измерения постоянной Хаббла

«Я не могла дышать»: Кендалл Дженнер рассказала о психологических проблемах и борьбе с паническими атаками
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

«Я не могла дышать»: Кендалл Дженнер рассказала о психологических проблемах и борьбе с паническими атаками

Что представляет собой баллистическая ракета Minuteman III?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Что представляет собой баллистическая ракета Minuteman III?

Эксперт прокомментировал посадку протатипа корабля Starship в США
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Эксперт прокомментировал посадку протатипа корабля Starship в США

Апельсиновая кожура помогла учёным сделать древесину прозрачной
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Апельсиновая кожура помогла учёным сделать древесину прозрачной

Военный ученый Синицын рассказал о голоде, бандитизме и гибридном дирижабле
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Военный ученый Синицын рассказал о голоде, бандитизме и гибридном дирижабле

Blue Origin впервые запустит New Shepard с людьми на борту в июле
Материал, выбранный редакторами МиртесенАвиаторы и их друзья

Blue Origin впервые запустит New Shepard с людьми на борту в июле

Колесницы богов
Материал, выбранный редакторами МиртесенТайная доктрина

Колесницы богов

Учёные нашли останки динозавра неизвестного вида
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Учёные нашли останки динозавра неизвестного вида

Антропологи посчитали, сколько людей нужно для выживания человечества в апокалипсисе
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Антропологи посчитали, сколько людей нужно для выживания человечества в апокалипсисе

Первый полет космического туриста на корабле Blue Origin состоится в июле
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Первый полет космического туриста на корабле Blue Origin состоится в июле

Гравитационные волны помогут уточнить значение постоянной Хаббла
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Гравитационные волны помогут уточнить значение постоянной Хаббла

Первый туристический полет корабля New Shepard назначен на июль
Материал, выбранный редакторами МиртесенХайтек+

Первый туристический полет корабля New Shepard назначен на июль

Китайские ученые нашли останки динозавра неизвестного вида
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

Китайские ученые нашли останки динозавра неизвестного вида

Starship, наконец, научился садиться и не взрываться при этом?
Материал, выбранный редакторами Миртесентэкно:///блог

Starship, наконец, научился садиться и не взрываться при этом?

Почти четверть погибших на Каспии тюленей стали жертвами браконьеров
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Почти четверть погибших на Каспии тюленей стали жертвами браконьеров

У IBM готова первая в мире 2-нанометровая технология производства микросхем
Материал, выбранный редакторами МиртесенiXBT.com

У IBM готова первая в мире 2-нанометровая технология производства микросхем

Курчатов спас корабли от немецких мин
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Курчатов спас корабли от немецких мин

Алексей Водовозов против мифов об алкоголизме и похмелье
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

Алексей Водовозов против мифов об алкоголизме и похмелье

Университет "Сириус" открывает осенью очную магистратуру и аспирантуру
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Университет "Сириус" открывает осенью очную магистратуру и аспирантуру

Появление богов
Материал, выбранный редакторами МиртесенТайная доктрина

Появление богов

Роскосмос планирует произвести шесть спутников "Гонец-М" к 2025 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Роскосмос планирует произвести шесть спутников "Гонец-М" к 2025 году

В Роскосмосе озвучили планы по производству спутников связи «Гонец-М»
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

В Роскосмосе озвучили планы по производству спутников связи «Гонец-М»

На берегу Каспийского моря нашли трупы 150 краснокнижных нерп. Ученые назвали причину
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

На берегу Каспийского моря нашли трупы 150 краснокнижных нерп. Ученые назвали причину

Американские ученые создали голограмму, которую можно потрогать
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Американские ученые создали голограмму, которую можно потрогать

Картина дня

наверх