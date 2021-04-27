Шокирующее пророчество Вернера фон Брауна вызвало истерику во всем мире

Сегодня огромное количество экстрасенсов и колдунов делают прогнозы о будущем, делясь своими видениями вариантов развития событий с мировой общественностью. Многие из них считают своим долгом предупредить человечество о грядущих неблагоприятных переменах в надежде на то, что люди будут благоразумны и не станут совершать ошибок.

Источник: rl0.ru

Земля – наш общий дом. И все происходящее в мире влияет как на страны, так и на жизнь отдельных людей. Так что к экстрасенсам прислушиваться стоит даже скептикам. Хуже от этого точно не будет, а знания о возможных вариантах развития событий в будущем могут иметь важное значение при принятии тех или иных решений, оценке ситуации.

Вернер фон Браун не был ни колдуном, ни шаманом, ни экстрасенсом. Он занимался ракетостроением в США. Жил в 20 веке в штате Виргиния. Прославился как изобретатель баллистических ракет. Казалось бы: где фон Браун, а где пророчества о будущем? В параллельных реальностях! Но, оказывается, высшие силы тоже открыли перед ним завесу будущего и он знал наперед о том, что ждет человечество.



Об этом он беседовал со своими знакомыми, среди которых были известные писатели, авторы бестселлеров. В своих книгах писатели частично использовали те сведения, которые были получены ими у Вернера.

К примеру, Джозеф Фарелл в своей книге «Боевая машина Гизы» писал о том, что США располагают информацией о том, что египетские пирамиды – это колоссальная «машина смерти». В Гизе находится лучевое оружие такой силы, что современным гражданам это невозможно даже представить. Древним людям подсказали инопланетяне, как сделать мощнейшее оружие, аналогов которому нет даже в 21 веке. И это несмотря на то, что американцы упорно над этим работают в секретных лабораториях!



Оружием этим умеют пользоваться только инопланетяне, причем в своих целях. Древние египтяне просто строили то, что им приказали. Лишь только фараоны и жрецы, причастные к этой тайне, понимали что к чему. Но они молчали в обмен на дарованные им способности к телепатии и телекинезу. Им было выгодно скрывать правду от своего народа: благодаря полученным от инопланетян способностям люди считали их Богами, что давало им практические безграничные возможности по управлению массами.

Фон Браун говорил, что земляне не одиноки во вселенной. Существуют и другие цивилизации на других планетах, куда более развитые, чем мы. Инопланетяне снисходительно наблюдают за землянами. Для них мы все равно что дети, находящиеся в младенческом возрасте. Помогать в развитии землянам они не заинтересованы, и на этот счет есть, видимо, у них свои соображения



Однако Браун располагает информацией, что как только земляне достигнут высокого уровня развития, такого, что смогут запросто летать на другие планеты, путешествуя так же, как сегодня из страны в страну, надо ждать беды.



Межпланетная война может начаться сразу после того, как развитые страны начнут размещать в космосе оружие. Инопланетяне воспримут это как угрозу их безопасности. Ведь никто не сможет дать им гарантии, что земляне, поверив в свои безграничные возможности, не захотят их поработить, захватить их планеты, где обустроить жизнь по своему вкусу и сообразно своим представлениям о прекрасном.



Источник: ytimg.com

Можно не сомневаться: будет большая война между инопланетянами и землянами. И, скорее всего, земляне в этой войне будут побеждены. Хорошо, если это закончится тем, что Земля станет колонией инопланетян, а люди – их рабами. Жители других планет могут решить, что им выгоднее уничтожить Землю. Ведь пирамиды Гизы (часть военного комплекса инопланетян) они могут перенести на какую-нибудь другую планету. Впрочем, технологии совершенствуются не только на земле. У инопланетян жизнь тоже не стоит на месте. Так что надобность в этих пирамидах может попросту отпасть. В таком случае Земля обречена.



По мнению фон Брауна, правительство США знает о том, чем может закончиться размещение оружия в космосе. Однако амбиции руководства Штатов не позволяют им в полной мере оценить угрозу для человечества. Америка, которой нравится навязывать другим странам свои порядки, смотрит дальше – США мало Земли. Штаты хотят стать властителями мира, а он, как известно, включает в себя огромное количество планет.



Америка тратит на освоение космоса колоссальные суммы – это деньги налогоплательщиков, которые, по сути, оплачивают амбиции США поработить мир. Получается, что простые американцы, сами того не понимая, отдают свои кровные на то, чтобы межпланетная война началась уже в 21 веке. Они даже не догадываются, что может погибнуть все человечество!



Остановить эту «машину смерти» просто невозможно. Люди не станут выходить на улицы на акции протеста и требовать прекратить осваивать космос. Это будет выглядеть странно, а то и глупо. К тому же им просто нечем пока аргументировать свою позицию. Инопланетян мало кто видел, да и тем, кому повезло, почти никто не верит. Так что реальность угрозы межпланетной войны лишь единицы способны воспринимать всерьез.



К сожалению, война с инопланетянами неизбежна. Не исключено, что 21 век станет последним в истории Земли. Источник: xn--b1aecn3adibka9mra.xn--p1ai



Источник: https://fishki.net/2994454/





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