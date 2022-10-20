Почему советский космонавт полетел в космос, зная, что от туда он живым уже не вернется

Владимир Михайлович Комаров – первый космонавт, командовавший экипажем в составе трех человек, он первым из космонавтов погиб при выполнении задания. Он дважды Герой Советского Союза.

Владимир Михайлович окончил военное авиационное училище, затем служил летчиком-истребителем, а отучившись в Военно-воздушной академии имени Жуковского, работал инженером-испытателем в научно-исследовательском институте. В 1960 году летчика пригласили в отряд космонавтов.

Первый полет Комарова состоялся в 1964 году на борту корабля «Восход-1». Кроме Владимира Михайловича в рабочую группу вошли космонавты К. П. Феоктистов и Б.Б. Егоров. Корабль обернулся вокруг Земли 16 раз, а в целом полет продлился 24 часа 17 минут и 3 секунды. В первый раз за историю полет космонавты работали без скафандров и катапульт, впервые космический корабль мягко приземлился на Землю.

Второй полет космонавта проходил на борту трехместного корабля «Союз-1» 24 апреля 1967 года. Планировалось, что в космосе корабль пройдет состыковку с «Союз-2», два члена экипажа которого совершат переход на «Союз-1» прямо в открытом космосе, и затем новый экипаж приземлится.

Но еще во время трехкратных испытаний «Союза-1» на Земле с ним каждый раз случались аварийные ситуации.

Как рассказывал один из ближайших помощников конструктора Королева - Борис Черток, корабль не был достаточно доработан, и вина конструкторов в том, что они поспешили с его запуском, не испытав предварительно с манекеном. Ведь перед полетом Ю.Гагарина два корабля «Восток» летали в космос с макетами «Иван Иванычей».

В ходе полета на борту космического судна техника начала отказывать, и на Земле приняли решение не запускать «Союз-2», а Комаров получил указание на досрочную посадку.

Ему удалось справиться с неполадками и выйти из космического пространства, но уже при приземлении отказал основной парашют, корабль со скоростью 60 м. в секунду врезался в землю и загорелся.

Как рассказывала дочь космонавта, вероятность того, что полет может пройти неудачно, была, и отец об этом знал. По ее словам, отец признался своему другу летчику-испытателю, что полет на 90% будет неудачным. Незадолго до полета он отметил свое 40-летие в широком кругу друзей. Дочери космонавта рассказали, что в этот трагический день во время связи с Землей отец попросил позаботиться о его семье.

Второй раз Комаров пробыл в космосе 26 часов и 47 минут. Звание Героя Советского Союза во второй раз ему присвоили посмертно.

Это было время космического соперничества СССР и США. Советское руководство настаивало на том, чтобы корабль «Союз-1» к 1 мая первым в мире облетел Луну.

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Александр Орлов в своей книге «Подлинный Сталин. Воспоминания генерала НКВД» утверждал, что однажды Сталин пригрозил Крупской, что, если та не угомонится, он выдаст за жену Ленина Елену Стасову. Елена Дмитриевна Стасова после окончания гимназии устроилась учительницей в воскресную школу для рабочих, где и познакомилась с Надеждой Крупской. Крупская же привлекла коллегу к работе в Красном Кресте. Вскоре Елена Стасова начала помогать своим товарищам в хранении подпольной литературы. В 1898 году она вступила в РСДРП. Стасова преуспела в революционной деятельности: сотрудничала с газетой «Искра», вела активную подпольную работу в Петербурге и других городах. Примечательно, что Рафаил Гругман, автор книги «Советский квадрат: Сталин, Хрущев, Берия, Горбачев», представляя Елену Стасову, как секретаря Ленина и Сталина, добавляет скобках: «Только ли?». Таким образом Гругман намекает на близкие отношения Стасовой с вождями. Это предположение не лишено оснований, если принять за истину случай, изложенный бывшим генералом НКВД А. Орловым в издании «Тайная

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