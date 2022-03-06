Загадки истории Древней Руси

Наше интервью с Сергеем Крыкиным, ученым, историком, археологом. Он своими глазами видел Трою, Микены, Хаттушаш, Мемфис, Пальмиру, Петру и т.д., работал на юге Мексики, в Египте, Болгарии, не говоря уже о территории бывшего СССР.

- Уже укоренилась у некоторых людей мысль, что в «дорюриковские» времена у русских/славян, в общем, у нас была некая "Гардарики" - страна городов, больших и развитых. Что на этот счет нам ответит археология?

- Гардарикой ганзейцы называли Новгород, часть торгового союза Hansa. Этот город до 1370 г. не имел стен - защищался системой крепостей. Их же как "погосты" использовал - дань туда свозили.

- Имеется в виду другое. Гардарики как союз больших и крепких городов, развитых.

- Городов до Рюрика мы не знаем - город уже система или же часть таковой. Новгород появился не ранее 9 века, в Пскове есть и 7-й век. Киев действительно возник веке в 5-6-м, но чтобы сразу стал городом? Доказать бы. О Киеве никогда не врали отец и сын Толочко (и при новом режиме не кривят душой).

Москва ведь тоже долго полудеревней была - даже в том же 1147 г. - так, пограничная с Рязанским княжеством крепостенка, сжигавшаяся соседями не раз.

- Теперь о так называемой «норманской проблеме». Что может сказать археология о скандинавском влиянии в 10-11 веках? Много ли скандинавских следов?

- Близ Смоленска исследуется дружинный город Гнездово на пути "из варяг в греки". Норманнов там под курганами лежит немало. Но, по гаплогруппам (по знаменитому Клёсову) собственно северян даже среди них - поискать. Русь - профессия, не этнос. Позднее - политоним (принадлежность к системе-государству). А следов скандинавских хватает. Так есть руны даже и в самой Айя-Софии в Константинополе, оружие и прочие предметы.

- Хорошо, а письменность? Наша древняя письменность. Меня многие читатели убеждают, что была она ещё задолго до Кирилла и Мефодия.

- Письменность, до Кирилла и Мефодия? Ерунда! Древнейшее известное написанное слово "гороухша" (Гнездовская надпись, 10 век) - непонятно о чем.

Гнездовская надпись. Илл.RedAndr

- Но руны...

- Какие ещё руны? "Велесова книга" - фальсификат эпохи последнего Романова. Но её стряпал не пионер желторотый, а читавший позднеантичных авторов типа Аммиана Марцеллина. Летописец Нестор такого образования не имел, как и прочие летописцы.

- Захоронения Рюрика, Олега, Игоря нам неизвестны точно, но находили ли захоронения, которые были хотя бы близко похожи на богатые княжеские тех времен? Что они собой представляли?

- Самая знаменитая - Чёрная могила на Черниговщине. Есть гипотеза принадлежности её по вещевому набору чуть ли не Свенельду (влиятельнейший воевода эпохи первых Рюриковичей). В Черной могиле чего только нет! И с Севера, и с Юга - заслуженный там прилег парень! Но у нас в те годы практиковали кремации, а потому с останками дело обстоит... практически никак.

Беседа Святослава и Свенельда

- А всё же..был ли такой человек - Рюрик?

- И.Н. Данилевский (ВШЭ) вообще считает все раннее наше летописание позднейшей халтурой, где Рюрик вообще как миф бытует. Кстати, скандальный фильм "Викинг" консультировал д.и.н. В.Я. Петрухин (арх. практику ВШЭ проводит в Гнездове и хазарском Саркеле) - этнографический антураж выдержан, а вот "исторический фон" - сплошь легендарный (в чем-то похоже на Нибелунгов или мифов о короле Артуре).

- Вот те раз. И что ещё у нас миф?

- Аскольд, Дир - археологически недоказуемы (как и первые попытки христианизации).

Да мы Ивана Грозного изучаем по наветам мерзавцев, а не нашим материалам (погибшим в Кремле при поляках - ведь пергамент "гости" жрали, докатились даже до каннибализма тогда). В принципе, после принятия христианства и приглашения иностранцев у нас началась историческая традиция, но и века спустя у нас то уничтожали "неправильные" летописи (как рязанские, например), или материалы о личностях (даже Карамзин участвовал в будто в таких делах). В качестве примера назову царевну Софью, о коей читаем исключительно гадости.

- Сергей Михайлович, спасибо Вам.

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