Короткая жизнь дочери Валентина Гафта: почему актер винил себя в том, что с ней произошло

На днях не стало великого актера Валентина Гафта, который снялся в более 100 фильмах, а особенно запомнился по роли товарища Сатанеева в новогодней комедии «Чародеи». При жизни Народный артист был трижды женат, а судьба единственной дочери Ольги оказалась трагичной и непродолжительной.

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Что произошло с девушкой в далеком 2002-м году, и почему ее знаменитый отец до конца дней не мог себя простить?

Что известно о первой дочери Гафта?

Единственной наследницей актера, если бы осталась жива, стала дочь Ольга Елисеева, которую Валентину Гафту родила вторая супруга – балерина Инна Елисеева. Но не всем известно, что у артиста при жизни было две дочери. Оказывается, старшую ему родила ведущая модель Советского Союза и первая супруга Елена Изергина. Вот только семейная жизнь сразу не сложилась.

stuki-druki.com (Гафт и Елена Изергина)

Валентин Гафт не отрицал, что часто уходил в загул и мог сутками не появляться дома. Елену не устраивало такое отношение мужа, но она верила, что после рождения дочки все изменится. Прогадала. Тогда Изергина собрала ребенка и ушла к другому мужчине, а с Гафтом официально развелась. Ее новым избранником стал – Даль Орлов, с которым Елена испытала женское счастье и переехала жить в Германию.

stil.mirtesen.ru (старшая дочь Гафта по центру, с сыном, мужем и родителями)

Имя старшей дочери Гафта не упоминается. Известно, что девушка живет за границей, никогда не общалась с биологическим родителем, а единственным отцом всегда считала Даля Орлова. Актер тоже не искал с ней встреч.

Случайный роман и неудачный брак с балериной Инной Елисеевой

Во втором браке у актера появилась младшая дочь. Девочку назвали Ольгой. На момент знакомства с Гафтом балерина Инна Елисеева была замужем за Эдвардом Радзинским, но, узнав о своей беременности, быстро развелась.

uznayvse.ru (Совместное фото с Инной Елисеевой не найдено, на фото - коллега)

Великой любви не было. Однажды Елисеева пришла в театр, где в то время служил Гафт, и пафосно заявила, что беременна от актера.

anews.com (Инна Елисеева в молодости)

Женщина рассчитывала на скорую свадьбу, иначе собиралась жаловаться в партком. Валентин Гафт, чтобы избежать публичного скандала, поступил как порядочный мужчина. Женился на матери своего будущего ребенка.

Яндекс.Новости (Инна Елисеева на старости лет)

Семейная жизнь с нелюбимой женщиной не сложилась с первых дней. Инна оказалась претензийной и амбициозной карьеристкой. С каждым днем скандалы в звездном семействе становились громче. С рождением дочки Оли Елисеевой пришлось оставить карьеру балерины, от чего она стала еще злее и надменней. Единственный выход, который видел Гафт, разорвать отношения и покинуть семью.

Ольга Елисеева – единственная дочь Валентина Гафта

Оля родилась в 1973 году, а отец ушел из семьи в начале 80-х. Девочка осталась воспитываться матерью и с раннего детства терпела ее надменный характер, упреки и претензии. Валентин Гафт помогал материально, периодически виделся с дочкой, но под настроение бывшей супруги (когда она разрешала).

admbabynino.ru (Валентин Гафт с дочкой Ольгой)

Инна Елисеева после декрета больше ни дня не работала, требовала большие алименты от бывшего мужа и жила в шикарных апартаментах на Кутузовском проспекте в свое удовольствие. Женщина полностью управляла жизнью тихой дочери, решила отдать ее в балет и вырастить приму, коль у самой не получилось.

obovsyom.com

Ольга окончила балетную школу и 10 лет работала в труппе Кремлевского балета. После девушка успешно поступила в ГИТИС на хореографическое отделение и мечтала самостоятельно ставить танцы. Однако отделение балетмейстеров так и не закончила, ушла из жизни на четвертом курсе. Это был далекий 2002 год.

Почему так получилось?

Виновата мать, которая не смогла простить дочери ее молодость, красоту и перспективы на будущее. Инна часто издевалась над дочерью, унижала ее и все запрещала.Последние годы Елисеева-старшая манипулировала своим диагнозом, чтобы Ольга ее не оставила.

m.123ru.net

Дочь Валентина Гафта ни раз пыталась свести счеты с жизнью. Первой стала попытка выброситься из окна. Тогда Инна вызвала скорую, и ее дочь месяц лечили в Кащенко, кололи сильнодействующими психотропными препаратами. Даже любимый мужчина не смог забрать ее домой (Ольга была влюблена в режиссера Владимира Богорада, который на 35 лет старше).

admbabynino.ru (Семья Гафта с Ольгой Остроумовой)

После очередной ссоры с матерью летом 2002-го Ольга повесилась. Мать недолго ее пережила, также покоится на Троекуровском кладбище. У женщины была последняя стадия онкологии, которую она так и не смогла победить. А тем временем Валентин Гафт и не догадывался, что судьба его дочери оказалась настолько печальной.

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