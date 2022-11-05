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ЗАПАД ТЕРЯЕТ УКРАИНУ. ГЕНЕРАЛ СУРОВИКИН ВКЛЮЧИЛ РЕЖИМ "АРМАГЕДДОН"

ЗАПАД ТЕРЯЕТ УКРАИНУ. ГЕНЕРАЛ СУРОВИКИН ВКЛЮЧИЛ РЕЖИМ "АРМАГЕДДОН"

Ряд западных экспертов вынуждены были констатировать, что генерал Суровикин действительно включил режим "Армагеддон". Таким образом, коллективный Запад теряет рычаги влияния на ситуацию.

Стратегия России в ходе специальной военной операции (СВО) не менялась. Главная цель - освобождение русского народа от неонацистского режима. Об этом говорилось ещё в первый день СВО. Однако тактика теперь иная. С приходом к командованию группировкой войск в зоне операции Сергея Суровикина наступление Россия ведёт сразу на трёх театрах военных действий. И это оценка западных экспертов. Под тремя театрами военных действий имеют в виду прифронтовой, дистанционный и экономический.

А теперь к деталям.

Однозначно представители так называемого коллективного Запада заявляют, что генерал Суровикин включил режим "Армагеддон".

 Так, французский военный эксперт Мишель Гойя констатирует, что широкое использование беспилотников - часть новой тактики Вооружённых сил России. По его мнению, "Калибры" и дроны-камикадзе стали использоваться совместно. Удары наносятся по критической инфраструктуре Украины, а барражирующие боеприпасы - дроны-камикадзе, находят свои цели среди командных пунктов, в снабжении ВСУ, складах боеприпасов и так далее - эта работа ведётся в Днепропетровской и Николаевской областях, в результате в Донбассе украинская линия обороны слабеет.

Хотя надо понимать, что ВСУ стянули на линию обороны Днепропетровск - Угледар не менее шести батальонно-тактических групп. Так что лёгкой прогулка не будет.

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А вы знали об  этом?

Синдром бабочки, или буллезный эпидермолиз (БЭ) — собирательное название генетических и клинически разнородных   заболеваний, которые характеризуются хрупкостью эпителия и появлением многочисленных пузырей, ран и эрозий на коже и слизистых — иногда даже от самой легкой травмы. Людей с такой патологией называют "людьми-бабочками".. Лечить этот недуг современная медицина не в силах, а больные страдают из-за любых раздражающих факторов - из-за прикосновений, грубой одежды, порой воспаления могут появляться даже из-за того, что человек лежит на простыни. Словом, жизнь превращается в настоящее состязание на выживание.                                                                                                                 

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