Шизофреник или святой: кем на самом деле был Порфирий Иванов

Порфирий Иванов прошел путь от сельского воришки до лидера одной из культовых тоталитарных сект, обещающих своим адептам вечную жизнь. Но кем он был на самом деле?

Первый вор на деревне

Порфирия Иванова уж точно нельзя назвать святым (его сторонники с этим, конечно, не согласятся). В селе, где он жил в молодости, он считался первым вором на деревне. Революцию принял со всем рвением, участвовал в коллективизации, разрушал церкви, играл на крупные суммы в карты. В 1928 он уже был кандидатом в члены ВКП(б), учился в партийной школе, но в 1930 был арестован за мошенничество, попал в лагерь, где активно сотрудничал с администрацией и вышел по УДО через 11 месяцев.

В это время его терзала только одна мысль. Он думал о том, как "попасть вожаком в историю". После "прозрения", которое случилось с ним, по основной версии, во время болезни, он понял как.

Учение

Главной целью жизни "по Иванову" является достижение человеком бессмертия. "Учитель" обещал людям то, чего хочет каждый человек - крепкое здоровье. Это было корнем его Системы. Порфирий Иванов считал: для избавления от болезни мало вылечиться, надо именить свою жизнь. Ведь болезнь – это наказание, и если не исправиться, недуг обязательно вернется.

Первое правило Порфирия – купаться утром и вечером. Второе – нужно найти бедного человека и помочь ему. Далее – надо не пить, не курить, обязательно здороваться с людьми. Если кто-нибудь отказывался выполнять эти советы, Порфирий Иванов его просто не принимал.

Он требовал беспрекословного подчинения – такой же веры, как была у него самого. В 1974 году заболела жена Порфирия Иванова. Она получила тяжелую травму: во время укладки сена упала с высокого сеновала. Порфирий был неуклонен: Ульяна должна была попросить его, как и все. Но она так и не смогла назвать своего мужа "Учителем". Порфирий ничем не смог помочь своей жене. А может и не хотел. Она так и не оправилась от болезни и в том же году умерла.

Фашистская оккупация

Порфирий со своим "желтым билетом" был негоден к военной службе. Во время фашистской оккупации он, по его же воспоминаниям, продолжал разгуливать по улице в одних трусах. Немцы дивились и решили его испытывать: обливали водой, возили раздетого на мотоцикле, закапывали в снег. Так рассказывал сам Иванов. Правда это или нет, установить невозможно.

Документально подтверждается только особое расположение к нему Паулюса. Он выдал Иванову гербовую бумагу, где было написано, чтобы Порфирия не трогали, потому что он "представляет интерес для науки".

Также Иванов утверждал, что ему принадлежит заслуга победы над фашизмом. Он писал: "Моя мысль лазила у Гитлера в голове, заглазно пробуждала в нем то, что нужно было для победы над фашистской Германией. Фашистские начальники - политики хитрые, спрашивали у меня: "Кто победит?" — Я отвечал: "Сталин".

Непонятно, как Иванов "помогал фронту", так как известно, что в 1943 году он хотел идти к Сталину и просить его заключить мир с Германией.

Тоталитарный культ

"Ивановство" соответствует всем признакам тоталитарной секты. В ней есть Учитель, мнение которого принимается всеми участниками сообщества как абсолютная истина. У ивановцев отсутствует критическое мышление к своей деятельности, они используют навязчивую пропаганду для привлечения новых адептов. Жизнь в общине подразумевает социальную локализацию, уход из семьи, отказ от привычного распорядка дня, отказ от материальных благ в пользу секты (в 60-е годы Порфирий Иванов купил себе новую "Волгу").

В 1992 году в одной из школ Луганской области ивановцы начали свой эксперимент над детьми. На протяжение четырех лет они заставляли младшеклассников "добровольно-принудительно" обливаться водой, поставили в классах высокие парты, за которыми нужно было стоять, проводили уроки пропаганды, на которых рассказывали детям про учение Порфирия Иванова. Итогом этой деятельности стало резкое ухудшение здоровья детей, сколиоз, ослабление зрения... Куда только смотрели родители?

Бессмертный человек

Незадолго до смерти Порфирий Корнеевич со своими приближенными собрались на священном для них Чувилкином бугре, где пытались принять роды одной из ивановок. Учитель уверял, что рожденный ребенок будет аутотрофным, то есть бессмертным. Младенца собирались отлучить от ма­тери и кормить не молоком, а своей биоэнергией. Ивановцы верили, что новорожденный откроет собой эру бессмертных людей, а после смерти Иванова его душа перейдет в ребенка. К счастью, в ритуал вмешалась милиция. Роженица была от­правлена в роддом, где благополучно родилась... девоч­ка. Ивановцы до сих пор верят, что родился мальчик и, хотя был подменен, но спасся и тайно растет... и еще скажет человечеству свое слово.

Порфирий и психиатрия

12 лет своей жизни Порфирий Иванов провел в психиатрических клиниках Москвы, Ленинграда, Одессы, Казани, Ростова. Ивановцы убеждены, что такая "героическая" биография говорит в пользу Учителя, но анализ дневниковых текстов Иванова, и анализ его поведения показывают очевидную клиническую картину шизофрении.

Иванов оставил после себя более двухсот тетрадей. Они выявляют спутанность мышления, скачки идей, частую повторяемость элементов речи. В 1936 году Иванов поехал в Москву участвовать в съезде Советов, хотел предложить свой вариант Конституции от имени умалишенных и заключенных, уверял что принимал деятельное участие в полете Гагарина, а также был на Луне, когда туда высаживались американцы. По словам Иванова, в 1979-83 годах он исполнял Миссию Бога-Духа Святого, претерпевал все, что происходило в мире и предотвратил этим Третью мировую войну.

Иванов умер. Да здравствует Иванов!

Иванов, главной целью учения которого было достижение бессмертия, умер в возрасте 85 лет. Последние годы жизни у него были сильные боли в ноге, но он старался этого не показывать. Умирал он долго и мучительно, завещал после смерти на протяжение трех дней обливать его тело холодной водой. На похоронах никто не плакал: он запретил себя оплакивать. Ивановцы, конечно, не посмели ослушаться Учителя. На могиле Иванова нет ни памятника, ни креста, просто холмик, огороженный живой изгородью. Его последователи верят, что Иванов до сих пор жив.

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