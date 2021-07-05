15 исключительных явлений, которые можно наблюдать только в Финляндии

Финляндия - удивительная страна. И довольно часто уклад жизни финнов поражает остальных жителей Европы. Так, например, вы знали, что страсть жителей этой страны к саунам настолько велика, что на 5 миллионов финнов приходится 2 миллионов саун. Об этом и других необычных фактах - далее в обзоре.

1. «Парковка» для собак



Абсолютно возле всех супермаркетов Финляндии есть специальные места, где можно оставить собаку. Они расположены на приличном расстоянии и оборудованы крючком, который позволит надежно зафиксировать поводок питомца.

2. Сауна



О том, как финны любят сауну, уже наслышаны во всем мире. Но немногие знают, что сауны в Финляндии встречаются буквально на каждом шагу: на кораблях, в номерах отелей и даже в Ледовом Дворце. По данным статистики, в Финляндии на 5 миллионов жителей приходится 2 миллиона саун.

3. Зонты



На улицах Финляндии можно увидеть подставки с зонтами. В случае дождя каждый может взять зонт из такой подставки, при условии, что потом вернет на место. Естественно никто не будет напоминать об этом, рассчитывая исключительно на честность и сознательность граждан.

4. Дверная ручка



Многие двери в Финляндии открываются совершенно бесшумно, одним лишь прикосновением ладони.

5. Национализированная система здравоохранения



Благодаря национализированной системе здравоохранения чеки онкобольных уже не выглядят пугающие. В это сложно поверить, но за некоторые процедуры пациенты платят меньше 10 евро. В то время, как в других странах лечение рака обходится в суммы с тремя нулями, а иногда и больше.

6. Велосипедисты



Как и многие другие европейские страны, в Финляндии приветствуются передвижения на велосипеде. Это и для здоровья полезно и для экологии безвредно. Чтобы подсчитать, сколько в стране фанатов велотранспорта, в некоторых городах установили специальные табло, фиксирующие каждого человека, который проехал мимо на велосипеде.

7. Библиотеки



Чтобы подстегнуть людей к чтению, на многих заправках оборудовали библиотеки. Так люди не только заправят авто, но и, возможно, возьмут книгу, а она, как известно - есть пища для ума.

8. Упаковки пива



Только в Финляндии можно купить гигантские упаковки пива. Самая большая включает в себя 1000 банок. Если вам нужно меньше, берите ту, что на 100.

9. Рыбалка



Рыбалка с использованием специальных средств, а также ловля на определенных объектах, требует специального разрешения - лицензии. Однако, в Финляндии получить ее проще простого, для этого есть специальные автоматы, где с помощью подсказок, получится быстро составить нужный документ.

10. Водные ресурсы



Финляндия, вне всяких сомнений, поразит любого приезжего своей уникальной природой. Только представьте, в этой северной стране насчитывается 179888 озер, каждое из которых удивительно.

11. Самая вкусная пицца



Несмотря на то, что родиной пиццы считается Италия, самую вкусную готовят в Финляндии. Так в 2008 году пицца «Берлускони» была названа лучшей в мире. По мнению экспертов, успех и безупречный вкус блюда удалось достичь благодаря использованию исключительно финских продуктов, среди которых рожь и копченая оленина.

12. Странные соревнования



Финляндия славится своими странными соревнованиями. Одним из таких является ежегодный чемпионат по переноске жен.

13. Чистая вода



Будучи в Финляндии можете смело пить воду из-под крана. Так делают и все местные жители. И это неудивительно, ведь в стране самая чистая вода во всем мире. Даже фильтрованная покупная вода значительно уступает той, что течет из кранов жителей Финляндии.

14. Необычные светофоры



В маленьких городах на просторах Финляндии установлены светочувствительные светофоры. Так, если вы едете ночью по пустынной дороге, вокруг никого, а на светофоре - красный, просто помигайте фарами. Светофор мигом сменит сигнал.

15. Зайцы



Финляндия привлекательная не только для туристов, но и для зверей. Поэтому не удивляйтесь, если в центре Хельсинки встретите несколько упитанных зайцев. А в парках водятся белки, фазаны и лисы, которые не боятся людей.

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