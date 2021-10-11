В чём отличительная особенность обладателей зеленых глаз?

Все мы наслышаны о том, что цвет глаз оказывает влияние на характер их обладателя. Особенно притягательными и загадочными нам кажутся зеленоглазые люди. Что же может нам поведать о личностных качествах человека этот редкий цвет радужки? Какие интересные факты об обладателях изумрудных глаз известны?



Черты характера

Если природа наделила вас глазами зеленого цвета, значит, вам присущи такие качества, как честность, порядочность, принципиальность. Вы имеете большую силу воли.

Это наблюдение психологов в особенности касается обладателей серо-зеленых очей.

Астрологи утверждают, что зеленому цвету радужки глаза соответствует слияние двух энергий — Венеры и Нептуна. Этот факт наделяет зеленоглазого человека талантом хорошего слушателя и замечательного собеседника. У него есть склонность к стабильности и благополучию. Его также отличает мечтательность и богатая фантазия.



У зеленоглазых людей наблюдается удивительный баланс чувственности и ума. Они очень привлекательны для противоположного пола. В отношениях нежны, ласковы и добры к своему избраннику сердца, верны ему. При этом очень уязвимы и ревнивы. Отличает их и гордость. Они никогда не позволят тому, кого любят, «сесть на голову», помыкать собой.

Подобного отношения к себе зеленоглазый терпеть не станет.



Людям с глазами изумрудного цвета присуще очень тонкое восприятие любви. Они мечтают о счастливом браке со своей второй половинкой, родственной душой. Нередко остаются одинокими, так и не повстречав идеального партнера.

Их можно сравнить с кошками: за внешней неприступностью и независимостью скрывается очень ранимая и любящая натура. Увидеть ее сможет лишь тот, кто сумеет заслужить полное доверие зеленоглазого человека.

Если верить астрологам, из зеленоглазой женщины получается хорошая супруга, верная, заботливая, прощающая. Она всегда поддержит любимого и придет ему на помощь. А вот зеленоглазый мужчина как муж может разочаровать свою избранницу. Он очень требователен, безосновательно ревнив. Своим недоверием, подозрительностью и вечными придирками он буквально изводит жену.

Обладателей зеленых глаз отличает категоричность. Они никогда не простят того, кто их предал (будь то любимый человек или лучший друг). Не терпят зеленоглазые и обмана. Им присуща хорошо развитая интуиция. Такие личности тонко чувствуют ситуацию. Среди них нередко встречаются маги, ясновидящие и предсказатели.

Если верить экстрасенсам, обладатели зеленых глаз обладают сразу двумя энергиями — донора и вампира. Благодаря этому они очень выносливы, напористы, упрямы, стабильны и тверды. Наличие этих качеств делает зеленоглазых успешными в профессиональной сфере.

Благодаря присущей им целеустремленности, они умеют добиваться желаемого, преодолевать любые препятствия, возникающие на их пути.

Обладатели зеленых глаз умеют завоевать авторитет в рабочем коллективе, добиться уважения коллег. Им к тому же присущи и хорошие организаторские способности. При этом такие особы не стремятся к лидерству. Их вполне удовлетворяет популярность у окружения, его уважение. Если зеленоглазый все же занимает должность начальника, то он справедлив, но очень требователен по отношению к подчиненным.

Любая работа, которую выполняет зеленоглазый человек, будет сделана профессионально. Он умеет принять верное решение, трезво оценить ситуацию и найти из нее выход.

Есть у обладателей глаз этого цвета и способность манипулировать людьми. Присуще им и коварство, и даже некая жестокость. Если верить народной мудрости, распознать сущность такого человека до конца невозможно. Сегодня он один, а завтра — совсем другой.

Интересные факты

Существует немало интересных наблюдений и фактов о зеленоглазых людях:

• Этим красивым и притягательным цветом глаз могут похвалиться всего лишь 4% жителей нашей планеты.

• Больше всего зеленоглазых встречается среди исландцев и голландцев.

• Считается, что древнеегипетская царица Клеопатра была обладательницей красивейших изумрудных очей.

• Такой цвет радужки более присущ дамам, чем представителям сильного пола (у женщин он встречается на 6% чаще).

• Зеленоглазыми бывают не только европейцы, но и жители Африки, и азиаты.

• У новорожденных не бывает такой расцветки радужки. Люди рождаются с голубыми, синими или темно-серыми глазами. По мере взросления их цвет меняется, приобретая иные оттенки, в том числе и зеленоватый.



• Среди зеленоглазых редко встречаются конфликтные особы, скандалисты и смутьяны.

• Обладатели этого цвета глаз не отличаются крепким здоровьем. Особенно они подвержены глазным заболеваниям в связи с малым содержанием пигмента, защищающего роговицу и кожу.

• Среди обладателей изумрудных глаз больше всего эмпатов. Они славятся своей сострадательностью и умением дать хороший совет.

• Зеленоглазые успешны, нередко занимают высокие руководящие посты.

Если природа наградила вас этим удивительным цветом глаз, вам крупно повезло: вы умеете нравиться людям и, как никто другой, запрограммированы на успех.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2313295596225825030/

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