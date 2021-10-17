Молитва старцам

Практически каждому человеку – верующему или нет – знакома главная молитва старцев «На начало дня», известны они под общим названием Оптинские.

Это обращение к Господу является настолько мощным, действенным, наполняющим светлой верой, любовью, надеждой на лучшее, что творит настоящие чудеса в жизни многих людей, независимо от вероисповедания.

Кто же они – авторы этой и других молитв, обладающих такой сверхъестественной, божественной силой, которые через века помогают и исцеляют верующих и даже неверующих? Какие еще молитвы старцев существуют в Православной церкви? Об этом – в статье.

История

Согласно источникам о жизни святых людей, монахов, Оптинские старцы являлись в свое время насельниками Ставропигиального мужского монастыря, или Введенской Оптиной пустыни, что в 2 километрах от Козельска (Калужская область) на реке Жиздра.

Обитель построена в XIX столетии и по форме (вид сверху) напоминает квадрат. По периметру выстроен забор, который также четырехугольной формы, а на каждом углу расположена храмовая башня. За монастырем расположен скит, в который миряне зайти не имеют права (только для монахов).

В самой центральной части обители находится главный храм – собор во имя Введения Пресвятой Богородицы во Храм.

А возле него – по кресту – находятся еще церкви: Казанской иконы Божией Матери (на юге), Владимирской иконы Божией Матери (на востоке), храм во имя Марии Египетской (на севере).

Данная обитель является древнейшим монастырем Оптиной пустыни. Именно Оптинские старцы считаются его основателями. Здесь они трудились, молились, творили великие чудеса. Главными из них считаются дары целительства и предсказания будущего.

Монастырь постоянно был полон верующими – из разных уголков России и других стран. Паломники приходили на эту святую землю, чтобы получить исцеление души и тела, услышать дельный совет от старцев, успокоить разум, поскольку ни один лекарь того времени не умел так излечивать и оживлять, как Оптинские старцы.

О них ходили настоящие легенды, некоторые считали их Сынами Бога, другие обвиняли во взаимодействии с нечистыми силами.

Но старцы все равно продолжали помогать людям, молиться, трудиться на благо храма и исполнять волю Бога.

Насельники храма

Эти великие монахи считались главным богатством обители Оптиной пустыни, их многие почитали за добрые дела и оказываемую помощь.

Вот главные из них:

Иеросхимонах Лев – основоположник храма и оптинского старчества. Славился огромнейшей любовью к Богу и ближним. Самоотверженно трудился на благо обители.

Иеросхимонах Макарий – последователь преподобного Льва. Именно с него началось написание святых трудов о сподвижничестве старцев и об Оптинской обители. Руководил также и другими храмами.

Схиархимандрит Моисей – известен своим смирением, мудростью и огромной благотворительной деятельностью по отношению к бедным странникам. При нем были построены новые сооружения храма.

Схиигумен Антоний – руководил скитом, тяжело болел, обладал даром учительства. Брат Схиархимандрита Моисея.

Иеросхимонах Иларион – последователь старца Макария, имел дар проповедования, при нем возвращались в обитель многие отступившие от веры.

Иеросхимонах Амвросий – отличался святостью и искренним почитанием Бога через свое служение. Именно к нему обращаются чаще всего в молитвах верующие.

Схиархимандрит Исаакий – настоятель монастыря, охранял и утверждал духовные заветы старчества в Оптиной пустыни.

Иеросхимонах Анатолий – начальник скита, сильный молитвенник, утешитель и подвижник, а также наставник монахов и прихожан многих монастырей и храмов.

Иеросхимонах Иосиф – последователь Амвросия, молитвенник, смиренный старец, озаренный божественным светом. Ему являлась Богородица.

Схиархимандрит Варсонофий – прозорливый старец, в прошлом военный, видел сокровенное в сердце каждого человека.

Иеросхимонах Анатолий – утешитель, целитель, смиренный и любящий пастор.

Иеросхимонах Нектарий – последний старец, которого избирали соборно. Обладал прозорливостью, даром творить чудеса.

Иеромонах Никон – ученик и последователь старца Варсонофия, явил дар сподвижничества в Оптинской пустыни после ее закрытия.

Архимандрит Исаакий II – последний настоятель обители, при котором она была окончательно разрушена. Мужественно, с верой и любовью к Богу и людям претерпевал все невзгоды.

Молитвы Оптинских старцев

Обращение в молитве к каждому старцу – от всего сердца и со всей искренностью – помогает исцелиться от душевных тревог, злобы, агрессии. А также попросить Господа за родных и детей.

Одной из самых сильных и эффективных молитв является «На начало дня». Именно она более всего помогает настроиться с утра на мирный лад, обрести гармонию, спокойствие.

Благодаря силе самого текста, а также абсолютной вере обращающегося, постепенно улучшается внутреннее состояние, повышается устойчивость в стрессовых ситуациях, улучшается сон, гармонизируется общение с людьми.

Самое главное условие прочтения этой и других молитв старцев – это искренность и понимание каждого произносимого слова. Состояние во время обращения важно, чтобы было медитативное, максимально спокойное.

Есть полная и сокращенная молитва старцев «На начало дня».

Полный текст молитвы

Рекомендуемое время произнесения данного обращения – начало дня. Молитва старцев может также читаться вместе с другими молитвами. Главное, чтобы присутствовали ясность сознания, понимание сути каждого слова, вера, искренность.

Молитвенное обращение всегда должно быть моментом торжества, святости и благости, без зазубривания и монотонного бормотания. Если текст не запоминается (частично или полностью), можно читать с листа или некоторые места проговаривать своими словами. Важно делать это с чистыми помыслами и горячей верой в Господа и его помощь.

Текст полной молитвы «На начало дня» помогает наполнить сердце и душу мудростью, гармонией, радостью, правильным настроем на новый день и все его события, дела.

Краткий текст молитвы старцев

Каждый день лучше проговаривать полную молитву, но иногда можно заменить ее сокращенным вариантом. Смысл при этом не меняется, просто на прочтение затрачивается меньше времени.

Эта версия, так же как и полная, вводит в сильный резонанс сердце и душу молящегося с небесной чистотой и святостью. Она имеет мощную силу гармонизировать и настраивать человека на положительное восприятие всего происходящего в новом дне.

Вечерняя молитва Оптинских старцев

Так же как и утром, эффективным будет обращение к Господу через молитву старцев «На конец дня». Если по каким-то причинам отсутствует возможность прочесть слова, можно включить аудио- или видеозапись.

В любом случае молитва наполняет душу и сердце человека чистой энергией и теплотой, независимо от формы обращения.

Многие верующие отмечают, что после регулярного обращения к Богу через данную молитву старцев, улучшилось их мировосприятие, отношение к ближним, появилось внутреннее спокойствие и уверенность, а также сформировался позитивный настрой на жизнь.

Эта молитва помогает каждому правильно реагировать на ежедневные трудности и неприятные ситуации, которые возникают на жизненном пути любого человека.

Для лучшей эффективности перед прочтением молитвы рекомендуется зайти в храм - покаяться и причаститься, настроившись таким образом на тишину и святость.

Проговаривать обращение стоит 3 раза и в полном одиночестве. Рекомендуется делать это в отдельной комнате, чтобы никто не мешал. И результат не заставит себя долго ждать. Главное - вера и искренность.

Молитва за здоровье

Также молитвы старцев помогают исцелиться не только духовно, но и физически. Если возникают проблемы со здоровьем, сам человек, его родные или дети могут обратиться в молитве к Господу и попросить об исцелении физическом.

Специальной молитвы для этого у старцев нет, но подойдет текст полный или краткий молитвы «На начало дня».

Молитва за детей

Чудотворной является обращение в молитве Оптинских старцев за детей - преподобного Амвросия.

Ведь известно, что молитва матери на многое способна: и оживить, и со дна морского достать, и исцелить.

Также родители молятся за детей, чтобы наставить их на путь истинный, особенно в трудных ситуациях. Научить правильно взаимодействовать со старшими, почитать Бога.

Великая радость для родителей – дети! И задача молиться о них – это благость и счастье.

Молитва от обиды и злости

Существует молитва старцев Оптиной пустыни о прощении обид, агрессии, злости, которые могут поселиться неосознанно в сердце человека и причинять боль. Это способствует тому, что и здоровье, и жизнь может ухудшиться, что является противоестественным для Всевышнего, который побуждает каждого жить в радости, счастье, благодати.

В данном обращении к Господу в самом начале звучит просьба отогнать от человека всякие негативные мысли, помиловать, а также помочь содержать ум в чистоте – и просящего, и того, кто явился причиной обиды и злобы. Ибо велико Имя Бога для любящих Его.

Молитва старцев о самоубиенных

Одной из серьезных молитв является обращение к Господу о тех людях, которые лишили себя жизни по собственной воле. Это считается великим грехом перед жизнью и Всевышним.

Чтобы облегчить душу такому человеку, живые его родственники могут молиться о нем, а также давать милостыню малоимущим.

Эта молитва рекомендуется и для тех близких, кто ушел из жизни без покаяния или был не крещеным.

Начинается молитва со слов о взыскании Господом души погибшей. Далее следует просьба о помиловании.

Резюме

Молитвы Оптинских старцев на каждый день и специальные – это великое духовное наследие для современного человечества, которое обладает такой могущественной и животворящей силой, что лучшего и желать нельзя.

Они помогают исцелиться – духовно и физически, настроиться на новый день или на добрую ночь, очиститься от негативных чувств и помыслов. А также просить за детей и близких людей.

И какая бы молитва ни читалась, важно, чтобы это было с любовью, искренностью, верой в Господа.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2326290675569265152/

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