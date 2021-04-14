Три человека, которые могли спасти последнего русского царя Николая II

Многих любителей истории волнует вопрос, почему же император с семьей не уехал после отречения? Ведь он не был глупым человеком и прекрасно понимал, чем это всё могло закончиться.

На самом деле у Николая II не было никакой возможности покинуть Россию . Через несколько дней после отречения Николай со свой семьей был взят под домашний арест, и никаких вариантов уехать у него не было, даже несмотря на достаточно лояльную позицию Временного правительства.

№3 Временное правительство и Керенский

На самом деле временное правительство только выиграло бы в случае "побега"

Николая II.

Нахождение Царской семьи в России могло послужить своебразным символом для монархически-настроенных си, и стать причиной вооруженного мятежа . Учитывая мирную политику Временного правительства в отношении большевиков, можно понять их опасения. Вторая опасность исходила уже от революционных масс. Солдаты и матросы могли попросту взять штурмом Царское село и дворец, что повлекло бы за собой трагические последствия. И третья причина была в том, что в глазах народа они выглядели защитниками " Николая Кровавого " , что не придавало им популярности.

Состав временного правительства. Фото в свободном доступе.

Но даже учитывая все эти факторы временное правительство не могло позволить себе организацию отъезда царя .

Не стоит забывать, что Временное правительство находилось в очень серьезной конфронтации с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Совет занимал иную позицию и требовал строгого суда над Николаем II за его "преступления", совершенные за годы правления.

Разумеется их взгляды расходились с временным правительством, и любой неверный шаг мог бы привести к вооруженному конфликту , как, впрочем, и случилось. Не зря этот период иногда называют "двоевластием".

№2 Английский король

Другой силой, которая могла помочь Николаю и его семье, был английский король Георг V. Будучи двоюродным братом Николая II он переживал за судьбу своего родственника . Однако, ничего не сделал. И тут тоже есть несколько причин:

Во-первых, у Николая и его жены была на западе дурная слава . Дело в том, что левые политики "распиарили" негативный образ "Николая кровавого", а жена-немка в условиях войны с Германией только подливала "масла в огонь". Поэтому руководство Британией не хотело подрывать свой авторитет, укрывая русского царя. Во-вторых, Георг V не был абсолютным монархом, и он не мог по своей воле отдать приказ на спасения Николая II. Единственное, что он мог, помимо жалобных писем,- это высказывать свои мысли правительству. Однако, как я сказал ранее, им это было невыгодно. Конечно, если бы Георг V проявил большую решительность и рвение в данном вопросе, я считаю ,что он смог бы повлиять на дальнейшую судьбу Николая, но этого не случилось.

Николай II и Георг V. Фото в свободном доступе.

№1 Кайзер Вильгельм

На мой взгляд, Кайзер Вильгельм,- это единственный , кто реально мог спасти Николая II . Более того, Кайзер даже помышлял об этом и представлял себя спасителем русских монархов.

Кайзер Вильгельм II и его генералы. Фото в свободном доступе.

Такая возможность у него была, когда он вёл переговоры о сепаратном мире с большевиками . У большевиков на тот момент было достаточно внутренних проблем, и выдача Германии царской семьи было бы вполне адекватным требованием, даже в качестве бонуса к остальным. Но и в этом случае Николай едва ли бы принял эту помощь, ведь Б рестский мир был по сути предательством союзников, да еще и с отдачей русских земель .

Но, несмотря на все эти возможности, Николай и вся его семья были убиты, что стало одной из самых мрачных страниц в истории России .

А теперь вопрос читателям:

Как Вы считаете, кто из этих трёх фигур в действительности мог спасти русского царя?

Источник : https://pulse.mail.ru/article/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно простить кровожадным большевикам изуверское уничтожение российской царской династии, которые даже не удосужились по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции?

Разве не позор и кощунство, когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя ?Вместе с тем существует версия, что якобы царь и его семья не были расстреляны ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43340259006/ ).

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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