В 1561 году в битве при Каванакадзима погиб самый известный мастер шпионажа того времени Мотидзуки Моритоки, его вдова Мотидзуки Тиемэ не пошла по существующей традиции оплакивать мужа в монастырь, а приняла решение воевать под покровительством дяди Такэда Сингена, ведущего борьбу за объединение Японии. Род Мотидзуки издавна занимался разведывательной деятельностью, и молодая вдова кое-чему научилась еще при жизни мужа. Тиемэ создала и возглавила школу женщин-ниндзя, вошедших в историю под поэтичным именем «куноити» – «смертоносные цветы».

Поскольку род Мотидзуки издревле контролировал деятельность монахов ямабуси и мико (женщин-медиумов, исполнявших обязанности прорицательниц при синтоистских храмах, а также прислужниц при храмовых церемониях) на территории провинции Синано (сейчас Сигата), князю Такэда пришла в голову блестящая идея, согласно которой Тиомэ Мотидзуки должна была подготовить группу хорошо обученных девушек мико, которые наряду с обычными задачами шпионажа, наблюдения или выполнения поручений в местности Кай (теперь Яманаси), где находились владения князя Такэда, могли быть использованы и в провинции Синано (ныне Сигата).

В стратегическом отношении эта провинция была особенно важна, так как и Такэда Сингэн, и его соперник Уэсуги Кэнсин рассматривали ее как важный стратегический плацдарм в своих будущих завоеваниях.

Во время своего правления Такэда придавал большое значение службе своих преданных лазутчиков ниндзя. Большей частью он завербовывал их из рядов своих противников. Куноити были всего лишь еще одним звеном в его цепи информаторов, причём звеном очень важным, добывающим порой бесценную информацию.

Иногда девочек просто покупали у разорившихся крестьян, и в лице настоятельницы-куноити они обретали заботливую мать и строгую учительницу. В глазах крестьян такая настоятельница обожествлялась, ведь она была женщиной, согревшей теплом своего сердца десятки сирот. На первом этапе детям прививалось чувство безграничной преданности в благодарность за стол и кров, затем осваивались азы добывания и передачи секретной информации, распространения слухов и уничтожения врагов приемной мамы. В результате многолетних тренировок и искусственной стерилизации бедные сиротки превращались в смертоносные орудия, перед чарами которых не мог устоять ни один мужчина. Основным в их подготовке было умение манипулировать мужчинами, использовать их слабости в свою пользу. Глубокое знание психологии, актерский талант, тонкая интуиция – вот главное оружие женщины-ниндзя. Конечно, это совсем не означает, что куноити не могла использовать приемы физического воздействия.

Арсенал куноити был огромен, но «кансаси» были любимым оружием. В традиционном японском костюме нет карманов и возможностей для сокрытия оружия немного. Кансаси, изначально, это заколка для волос, которая применялась для закрепления и украшения, как мужских, так и женских причесок и находится у всех на виду. Обычно для закрепления женской прически требуется несколько кансаси.

Во множестве приключенческих книг того времени часто повторяется фраза «она выхватила из волос заколку обратным хватом и изготовилась к бою».