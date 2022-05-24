В 1561 году в битве при Каванакадзима погиб самый известный мастер шпионажа того времени Мотидзуки Моритоки, его вдова Мотидзуки Тиемэ не пошла по существующей традиции оплакивать мужа в монастырь, а приняла решение воевать под покровительством дяди Такэда Сингена, ведущего борьбу за объединение Японии. Род Мотидзуки издавна занимался разведывательной деятельностью, и молодая вдова кое-чему научилась еще при жизни мужа. Тиемэ создала и возглавила школу женщин-ниндзя, вошедших в историю под поэтичным именем «куноити» – «смертоносные цветы».
Поскольку род Мотидзуки издревле контролировал деятельность монахов ямабуси и мико (женщин-медиумов, исполнявших обязанности прорицательниц при синтоистских храмах, а также прислужниц при храмовых церемониях) на территории провинции Синано (сейчас Сигата), князю Такэда пришла в голову блестящая идея, согласно которой Тиомэ Мотидзуки должна была подготовить группу хорошо обученных девушек мико, которые наряду с обычными задачами шпионажа, наблюдения или выполнения поручений в местности Кай (теперь Яманаси), где находились владения князя Такэда, могли быть использованы и в провинции Синано (ныне Сигата).
В стратегическом отношении эта провинция была особенно важна, так как и Такэда Сингэн, и его соперник Уэсуги Кэнсин рассматривали ее как важный стратегический плацдарм в своих будущих завоеваниях.Во время своего правления Такэда придавал большое значение службе своих преданных лазутчиков ниндзя. Большей частью он завербовывал их из рядов своих противников. Куноити были всего лишь еще одним звеном в его цепи информаторов, причём звеном очень важным, добывающим порой бесценную информацию.
Иногда девочек просто покупали у разорившихся крестьян, и в лице настоятельницы-куноити они обретали заботливую мать и строгую учительницу. В глазах крестьян такая настоятельница обожествлялась, ведь она была женщиной, согревшей теплом своего сердца десятки сирот. На первом этапе детям прививалось чувство безграничной преданности в благодарность за стол и кров, затем осваивались азы добывания и передачи секретной информации, распространения слухов и уничтожения врагов приемной мамы. В результате многолетних тренировок и искусственной стерилизации бедные сиротки превращались в смертоносные орудия, перед чарами которых не мог устоять ни один мужчина. Основным в их подготовке было умение манипулировать мужчинами, использовать их слабости в свою пользу. Глубокое знание психологии, актерский талант, тонкая интуиция – вот главное оружие женщины-ниндзя. Конечно, это совсем не означает, что куноити не могла использовать приемы физического воздействия.
Арсенал куноити был огромен, но «кансаси» были любимым оружием. В традиционном японском костюме нет карманов и возможностей для сокрытия оружия немного. Кансаси, изначально, это заколка для волос, которая применялась для закрепления и украшения, как мужских, так и женских причесок и находится у всех на виду. Обычно для закрепления женской прически требуется несколько кансаси.
Во множестве приключенческих книг того времени часто повторяется фраза «она выхватила из волос заколку обратным хватом и изготовилась к бою».
Эти тонкие стеки бывают костяными, деревянными и металлическими. Длина достигает 20 см. Куноити нередко прибегали к использованию кансаси в качестве колющего оружия. Во всех случаях, оно предназначалось для поражения определенных точек на теле противника и одно это подразумевает глубокое знание анатомии, тем более, что чаще всего, требуется лишь парализующее действие. Здесь нужны моторные навыки, которые даются только годами тренировок под руководством опытного учителя, обычно, близкого родственника. Иногда, кансаси было орудием для метания. В этом случае, на конце рукояти имелись тормозящие шнуры- султаны, которые разворачивают острие в сторону броска.Довольно часто их обрабатывали ядом, что бы малейшая царапина становилась смертельной
Нагината - женский самурайский меч.
Нагината (なぎなた, 長刀 или 薙刀, дословный перевод — «длинный меч») — японское холодное оружие с длинной рукоятью овального сечения (именно рукоятью, а не древком, как может показаться на первый взгляд) и изогнутым односторонним клинком. Рукоять длиной около 2 метров и лезвие около 30 см. В ходе истории стал значительно более распространенным укороченный (1,2-1,5 м) и облегченный вариант, использовавшийся при тренировке и показавший большую боеспособность. Является аналогом глефы (хотя часто по ошибке именуется алебардой), но значительно более легкая. Первые сведения об использовании нагината относятся к концу VII века. В Японии существовало 425 школ, где изучали технику боя нагинатадзюцу. Была излюбленным оружием сохэев, монахов-воинов.
Другим известным оружием была 70-сантиметровая цепь «манрикигусари» На обоих концах цепи крепились грузила в форме шара, конуса, пирамидки или кольца весом до 300 г каждое.
Грузилами наносили оглушающие удары, а цепью опутывали конечности и шею противника. Чтобы помешать ему захватить цепь и усилить болевое воздействие при захлестывании руки или ноги, в 10—20 см от грузиков к цепи крепили шарики с шипами, острые звездочки или шипы, впивавшиеся в тело врага, рвавшие его клоками.
А самым коварным невидимым оружием, конечно, оставались яды. Мотидзуки Тиемэ были известны секреты более 300 снадобий самого различного свойства: лекарственных и тонизирующих, расслабляющих и стимулирующих, дурманящих и возбуждающих, и, разумеется, ядов и противоядий. Если требовался яд замедленного действия, заваривали чай с поэтическим названием «Гекуро» – яшмовая роса. Его заливали в бамбуковый сосуд и закапывали на сорок дней для гниения. Получившуюся черную кашицу по 2-3 капли в день подмешивали в пищу. Здоровый человек заболевал через 10 дней, через 70 –умирал, слабые уходили из жизни раньше, и ни один врач не мог определить причину смерти.
Охотно использовались и «дзагарасияку» – яды, убивающие на месте. К примеру, долго варимые вместе, поровну взятые косточки незрелых сливы и персика. Хочешь – в пищу, хочешь – распыляй в воздухе. Исход один.
«Кровяными» ядами пользовались для смазывания стрел, игл и «звезд смерти» – сюрикенов. Можно было поджарить гигантскую, с 22-сантиметровым телом, японскую жабу «хикигаэру» на вертеле. Яд вытечет из желез, перебродит – и жертву разобьет паралич.
Немало было усыпляющих средств. «Если высушить в тени и перемолоть в муку коноплю, потом сварить ее, добавить в чай: от одного глотка заснешь, от двух-трех – наступит лихорадочный сон с жаром, а за несколько дней такого угощения – сойдешь с ума». Так выглядит рецепт из древнего трактата.
Иногда куноити «всего лишь» протирали обеденную посуду куском сырого мяса одного из видов рыбы фугу-иглобрюха, и в результате этого угощавшийся из данной посуды мог получить паралич, остановку дыхания…
Куноити знали 64 способа умерщвления партнера во время полового акта.
Источник : https://pikabu.ru/story/smertonosnyie_tsvetyi_5306822
А вы знали об этом?
Наполеон отдал приказ пришить на рукава формы солдат пуговицы, чтобы те избавились от отвратительной привычки вытирать об них сопли. Единственным же комплексом, от которого неимоверно страдал Наполеон был его весьма маленький пенис!Как утверждают исследователи, мужское достоинство Наполеона ,действительно,было очень скромных размеров и не превышало четырех сантиметров в длину.Как ни странно, но "засохший пенис" одного из самых известных мировых лидеров объездил больше стран, чем его владелец.Как сообщает Mail Online, пенис Наполеона сохранился до наших дней, поскольку был отрезан во время вскрытия. Согласно некоторым свидетельствам, лечащий врач Наполеона Франческо Антоммарчи, производивший вскрытие тела Наполеона в 1821 году, вырезал не только сердце и желудок (кстати,умер Наполеон от рака желудка), но и пенис знаменитого полководца.Последним , кто купил пенис Наполеона был американский сексолог Джон Латтимер, который заплатил за него 3000 долларов. Помимо научных причин покупки, он называл и свое желание сохранить предмет от нечистоплотных и недобросовестных людей. Хранился пенис в оригинальной стеклянной шкатулке в сафьяновом кожаном ящичке.Любопытно,что после смерти Распутина его пенис также был отрезан и доставлен во Францию фанатичным последователем.Потом законсервированный орган был выставлен в музее эротики Игоря Князькина, главы центра простатологии при Российской академии естественных наук.Правда,член Наполеона — это просто стручок по сравнению с 30 см членом Распутина!
Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43150852917)
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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