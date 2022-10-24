Молитва Филарета (Дроздова) на каждый день

Господи! Не знаю, чего просить у тебя! Ты один знаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче! Даждь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения: только предстою пред Тобою, сердце мое отверсто. Ты зриши нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у меня другого желания, кроме желания исполнять волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись! Аминь.

Эта великая молитва Филарета Дроздова известна всему миру и имеет огромную силу Божьей благодати для тех, кто произносит ее с верой от всего сердца.

Молитва - крылья души

По своей природе наша душа - обитательница Божественного мира. Следует ей быть там и сердцем и мыслями, но груз житейских попечений и пристрастий уводит ее от возвышенного вниз, к земному. Занимаясь решением жизненных задач, проблем, переживая неисцелимые болезни тела, нужно прибегать к помощи не только врачей, психологов, педагогов, юристов, но и искать встречи с Богом, с Его всемогущей любовью, искать помощи свыше.

Великий пастырь

Не напрасно существует выражение: молитва - крылья души. Молитва, вознесенная к Богу с верой, дает богатые духовные и земные плоды. Святость – это сила Божия, явленная через личность, это жизнь в вечности, жизнь, которая изливается на нас любовью в изобилии. На наши, как правило, недуховные нужды святые отвечают милостью. Эту Божью любовь и силу, дыхание святости нельзя почувствовать и испытать рассудком, из теории, из книг. К этому нужно приблизиться. Для того чтобы душа взывала к Богу, надо прежде научить ее обращать все во славу Божию: каждое свое дело, маленькое и большое. В святой молитве Филарета Дроздова на каждый день присутствуют слова «нет у меня другого желания, кроме желания исполнять волю Твою». Здесь предстает смиренная душа монаха, которая желает единственного – выполнения святой воли своего Создателя, Творца, Бога и не смеет просить ничего иного.

В XIX веке на русской земле явилось немало великих, благочестивых и образованных людей, причисленных православной церковью к лику святых. Один из них - митрополит Филарет Московский, в миру - Василий Михайлович Дроздов. Он принадлежит к семье потомственного духовенства. Родиной его является город Коломна.

Одной из важнейших задач митрополита была просветительская деятельность.

Люди испытывали к пастырю высокие теплые чувства, искали его напутствий и благословений. До самой старости он принимал личное участие в храмовых богослужениях. Согласно свидетельствам, множество людей было исцелено по молитвам святителя Филарета к Богу. Одна из них широко известна в наши дни как молитва Филарета Дроздова. Сохранилась она Преданием святой русской православной церкви. Эта молитва на каждый день. Филарет Дроздов сам ежедневно обращался в ней к Богу, преклоняя колени и вознося смиренно свой ум и сердце к горней обители.

Литературное наследие святителя

Митрополит Филарет в своих произведениях рассматривал довольно широкий круг задач и предметов, заслуживающих внимания. Одно из первых и наиболее важных его трудов – толкование Святого Писания, в частности Книги Бытия. Толкование Филарета Дроздова считается образцовым, поскольку сочетает в себе научную объективность, верность догматам святых отцов, духовную ясность и углубленное богозрение. Благодаря трудам святителя Филарета Россия получила содержание Слова Божьего на родном языке. В своей просветительской миссии митрополит выступает в первую очередь как толкователь Библии. При участии пастыря преподавателями Московской академии осуществлялся перевод на русский язык сочинений святых отцов Церкви. Филарет является автором Катехизиса православной веры. Помимо этого, он оставил немало трудов по написанию житейских толкований, назидательных размышлений, поиска смыслов Писания, которые для широкого круга читателей могут быть наставлениями духовного отца. Святитель дает ответы на многие вопросы и сомнения в разных библейских местах.

Детство и юность

Отцом Василия Дроздова был диакон, давший сыну превосходное нравственное воспитание и подобающее начальное образование. С раннего возраста Василий имел тягу к знаниям, не любил шумные компании, предпочитая проводить время в уединении за чтением книг. Ему нравилась игра на гуслях и в шахматы.

В соответствующем возрасте Василий Дроздов поступил учиться в духовную семинарию, где проявлял себя как один из лучших студентов. Он учился с большим желанием и интересом. Позже его обучение проходило в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, после окончания которого Василию Михайловичу было предложено остаться работать преподавателем поэзии. И он согласился.

Монашеская жизнь

В 1808 году Василий Дроздов решает отрешиться от мирской жизни и принимает монашеский постриг с именем Филарет. Сразу после этого он был возведен в сан иеродиакона, предполагая провести последующую жизнь в Троице-Сергиевой Лавре. Но судьба распорядилась иначе, он был назначен наставником философии в Петербургской академии. Помимо этого, отец Филарет занимался преподаванием истории церкви. Позднее, получив сан иеромонаха, он начинает свою проповедническую деятельность. В скором времени отец Филарет стал известен даже на окраинах города и в кругах высшего светского общества. Еще через три года иеромонах Филарет явил себя как профессор богословия и занял должность ректора академии, совмещая все это с деятельностью писателя. После одержания победы в битве с Наполеоном им был составлен молебный текст о спасении Родины.

В 1820 году отец Филарет был переведен в Ярославль и чуть позже в Москву, где спустя пять лет получил высокое заслуженное духовное звание митрополита. Тело его покоится в Троице-Сергиевой Лавре.

Стихотворный диалог Пушкина и святителя Филарета

Интересным фактом из жизни святителя, который известен многим ценителям русской поэзии, стала литературная переписка Филарета с А. С. Пушкиным, в которой поэт писал своего рода исповедь:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью

Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью,

Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

Ответ митрополита:

Не напрасно, не случайно

Жизнь от Бога нам дана,

Не без воли Бога тайной

И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью

Зло из темных бездн воззвал,

Сам наполнил душу страстью,

Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, забвенный мною!

Просияй сквозь сумрак дум, –

И созиждется Тобою

Сердце чисто, светел ум.

Продолжение темы поэтом:

В часы забав иль праздной скуки,

Бывало, лире я моей

Вверял изнеженные звуки

Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой

Невольно звон я прерывал,

Когда твой голос величавый

Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,

И ранам совести моей

Твоих речей благоуханных

Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной

Мне руку простираешь ты,

И силой кроткой и любовной

Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа согрета

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе Филарета

В священном ужасе поэт.

Молитва – это разговор с Богом. Такое общение бывает настоящим, если человек искренен и честен, в первую очередь с самим собой.

Молитвами Филарета (Дроздова), святого отца нашего, и всех святых, Господи, помилуй нас!

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А вы знали об этом?

В современных российских школьных учебниках можно обнаружить, что шестью восемь — двадцать восемь, а Марко Поло, судя по датам жизни, отправился в легендарное путешествие уже после смерти. Несмотря на то, что учебные пособия проходят несколько этапов проверки, внимательные родители находят в них массу фактических ошибок, не говоря уже о других претензиях к содержанию»!

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