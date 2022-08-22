Каспаров разгромил шахматного супергероя. Человеку в маске даже два ферзя не помогли

Гарри Каспаров вновь напомнил о себе как об одном из самых выдающихся гроссмейстеров в истории. 13-й чемпион мира в Париже провёл две блиц-партии с самым загадочным шахматистом мира — Королём Энигмой.

Этот парень закрывает всё тело костюмом расцветки клеток шахматной доски, и никто не знает, как зовут этого супергероя на самом деле. Но именно Рэй Энигма провёл партию, собравшую рекордное количество просмотров.

В конце прошлого года в Испании состоялся финал шоу Got Talent Spain. Принимавший участие в этом конкурсе Король Энигма легко вышел в решающую стадию. Но в самый последний момент организаторы выдвинули условие — в финале он сыграет против соперника, которого не будет знать. В случае поражения Король снимет маску и раскроет свою личность.

Узнать настоящее имя этого парня хотят все, кто хоть немного интересуется шахматами. Он участвует в онлайн-турнирах, играет партии на улице и всегда носит с собой шахматную доску. Любой желающий может бросить ему вызов и в случае победы заработать € 100.

Многие любители пытались это сделать, но никому не удалось обыграть человека в шахматном костюме.