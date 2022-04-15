Захарьина и Герцен. Родственный брак

Раньше было обычным делом жениться на кузинах и кузенах. Недалеко от этого ушел и Александр Герцен. Он тайно сочетался браком с сестрой. В замужестве Наталья Захарьина так и не смогла принять до конца прогрессивных взглядов мужа-писателя. А он, в свою очередь, пытался бесконечно переделывать жену под себя.

Герцен и Зыхарьина

Родственный союз

Захарьина била незаконнорожденной дочкой прокурора Яковлева. Несмотря на обстоятельства рождения Наталья осталась при отце, как и другие бастарды прокурора. После смерти родителя девушка воспитывалась в семье тетки.

Особого тепла Наталья в доме тетки не получила, зато получила хорошее образование. Герцен и Захарьина были знакомы с ранних лет. Но их встреча в более позднем возрасте стала знаковой для обоих.

Наталья

Ссылка в Перми

Александр Герцен был осужден за распространение политических памфлетов. На последнюю встречу с ним перед ссылкой в Пермь родственники взяли с собой семнадцатилетнюю Наталью.

Так между молодыми людьми завязалась переписка. В письмах Наталья сообщала Александру, что чувствует себя в доме тетки как в тюрьме. Рассказывала, что ее обижают и читают переписку.

Герцен с пониманием относился к положению девушки. Ведь и его обстоятельства были не лучшими. Уже тогда между молодыми людьми было много общего.

В 1837 Александр узнал, что Захарьину планируют выдать замуж. И тогда он в первый раз попытался похитить ее, выпросив отпуск. Когда план сорвался, он отложил похищение на три недели. А потом с помощью друга выкрал ее из дома тетки и незамедлительно повез венчаться.

Семейная жизнь.

Новоиспеченное семейство поселилось во Владимире. Там молодые снимали уютный домик с камином. Там же родился их сын. После снятия надзора с Герцена семья переехала в Москву.

Все друзья Александра хорошо приняли его жену. Да и он сам души в ней не чаял. Но после смерти их дочери в 1846 году супруги начали чаще ругаться. Возникшее недопонимание они планировали сгладить поездкой в Европу.

Там в Париже чета Герценов подружилась с другой парой. Александр и Георг Гервег очень сдружились. Затем обе пары приняли решение попробовать жить вместе в одном доме в Женеве. Их коммуна со свободными взглядами просуществовала недолго.

Герцен выгнал Георга с женой, так как заподозрил, что между ним и Натальей вспыхнули нешуточные чувства. Поговаривали, что она зачала ребенка от друга мужа. После отъезда Георг обнародовал подробности жизни с Герценами. Александр хотел стреляться с ним, но Наталья отправила Георгу письмо, в котором говорила, что выбирает мужа и между ними все закончено.

Наталья

В 1851 году в семье Александра и Натальи начали происходить события, которые стали началом конца. Внезапно при крушении корабля погиб их сын Николай. Затем при родах скончалась и сама Наталья.

До конца жизни Александр писал друзьям, что это была самая волшебная женщина в его жизни. Она сочетала в себе изящество форм и изящество души. Всего в семье Герцена было 8 детей. До взрослого возраста дожили Владимир, Тата и Ольга. Остальные дети умерли очень рано.

В «Былом и думах» Александр много рассуждал о жене и семейной жизни. Его глубокие размышления об этом трогают струны читательских душ и сегодня. Эти двое были не просто родственниками. Они были родственными душами. Но их дерзкое отношение к миру и друг другу сыграло с влюбленными злую шутку.

Александр Герцен

После кончины жены и детей Герцен прожил еще 18 лет. Он успел стать новатором в мире литературы. Ведь его жизненный опыт был настолько суров и поучителен, что делал его самого той самой тонко чувствующей натурой, которую он искал и находил в своей жене.

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