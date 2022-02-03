10 сценариев начала конца в отношениях

Бывает, отношения начинаются так радужно и перспективно, но в один не самый прекрасный момент приходит понимание того, что это всё - не более, чем иллюзия, и сказка про долгую и счастливую жизнь вместе - это не про вас. Ниже вы найдете 10 таких сценариев, при возникновении которых следует отпустить и вашего партнера, и отношения с ним. Иногда сделать такой болезненный ход – значит спасти и спастись, вынести опыт и все же получить шанс построить новые отношения с человеком, который действительно вам подходит.

1. Ваш партнер постоянно предает ваше доверие

Любовь – это доверие. Когда мы доверяем человеку - мы открываемся ему, подставляя ничем не защищенное сердце. Мы верим, что он не способен нанести удар… А если оказывается, что способен?

2. Ваш партнер не держит своего слова и бросает слова на ветер

Если ваша половинка говорит одно, а на деле все получается иначе, никогда не слушайте, что вам «поют». Значение имеют лишь поступки. И если поступки идут в разрез со словами, то и в будущем такие отношения не принесут стабильности и счастья.

3. Вы пытаетесь заставить вас любить

Основной принцип и прелесть любви в том, что она свободна. То есть ваше желание любить или не любить стоит во главе вашего желания построить отношения.

4. Ваши отношения лишены духовности

Так же и у вашего партнера. Заставив любить, вы лишите человека воли, но это не есть пусть к счастью.

Если отношения держатся только на физическом влечении, но при этом лишены общения, понимания, общих интересов и духовной близости, у них просто нет будущего. Рано или поздно наступит момент, когда страсть уступает место интересу в общении, быту и уважению…

5. Вас недооценивают

Когда партнер постоянно вас недооценивает или не уважает, вы ощущаете, как будто каждый день теряете частицу себя. С каждым днем эта дыра будет расти, а когда вы обернетесь назад на эти отношения, то поймете, что вам они ничего не принесли…

6. Вы не выясняете отношения

Иногда лучше ссориться, чем молчать. В конфликте, как и в любом разговоре, может родиться понимание или решение, чего не скажешь про абсолютную тишину в эфире. Если вам не о чем поговорить уже сейчас, то что будет дальше?

7. Вы живете прошлым

С прошлым расставаться очень тяжело. Сильные чувства, болезненные расставания, неудачные отношения... И призрак прошлого постоянно маячит перед глазами. Для того, чтобы построить хорошие, крепкие отношения, нужно сначала отпустить все то, что было до них…

8. Ваш партнер постоянно стремится вас изменить

Не пытайтесь измениться ради кого-то. Если он однажды полюбил вас, то почему так хочет менять? Гораздо проще найти человека, который полюбит в вас все то, что есть, чем менять себя под кого-то, теряя свою суть.

9. Вы чувствуете, что эти отношения не для вас

Добиться настоящего успеха можно только в том деле, которое вам по душе. А если это насильный выбор, то он не принесет вам счастья. Так и отношения. Можно какое-то время обманывать себя, но если это "не ваше", то оно не сделает вас счастливым…

10. Вы постоянно жертвуете своими интересами

Говорят, что в отношениях кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить. Отчасти это правда, только есть одно «но» - на протяжении отношений роли должны меняться. Если же вы постоянно являетесь донором счастья, энергии или сил, то такие отношения не принесут вам счастья.

Верьте в любовь, ждите чуда, отпустите себя, и все обязательно придет. Может, не так быстро, не в той форме и не в таком обличье, как вы ждете, но, поверьте, если есть две половинки, они обязательно рано или поздно встретятся.

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10 вещей, которые можно постичь только в "правильных" отношениях

Она длительное время искала свою половинку и наконец встретила человека, с которым в настоящий момент собирается связать себя узами брака. И только в отношениях с ним она познала нечто важное…

Маркетиум делится с вами опытом Элисон Реннер, которая долгие годы встречалась с «не теми» мужчинами, и только когда повстречала свою половинку, смогла понять несколько важных истин, которые открываются только в «правильных» отношениях.

1. Не нужно скрывать свои слабости

Мы – не Боги, не всесильные супергерои и, к счастью, в правильных отношениях никто не ждет этого друг от друга. Показать свою слабость – это значит открыться партнеру и позволить ему помочь тебе. Признайте обоюдное право не быть всесильным идеалом.

2. Учитесь доверять

Это необходимо. Вы собираетесь связать себя узами с человеком, которому не доверяете? Тогда как вы сможете в сложной ситуации повернуться к нему спиной?

3. Недопонимания неизбежны

Он сказал одно, а имел в виду совсем другое. Вы сделали так, а он воспринял это совершенно иначе. Это случается в отношениях, но это не самая большая проблема. Если не давать недоразумениям разрастись в скандалы и ссоры, то можно легко прояснить ситуацию, и вопрос будет исчерпан.

4. Идти на компромисс не означает быть слабым

Большое заблуждение считать, что пойти на компромисс – это значит сдаться. Как правило, именно тот, кто сильнее, кто в состоянии увидеть все стороны проблемы, тот способен идти на компромисс. И это прекрасно, если каждый из вас делает шаг навстречу друг к другу, уступая какую-то часть спорной территории.

5. Поддерживайте рост и развитие своего партнера

В правильных отношениях никто не завидует успеху друг друга, в таких отношениях половинки гордятся друг другом, стараются поддержать в любых начинаниях, помогают достичь еще большего успеха, если это в их силах.

6. Дайте друг другу возможность соскучиться

Конечно, вам хочется быть рядом днем и ночью. Но подумайте, если это ваша половинка, то впереди у вас вся жизнь. Не нужно забывать все свои увлечения, любимые занятия и общение с другими людьми, потому что может наступить момент, когда вам захочется их вернуть, но они могут и не захотеть вернуться.

7. Иногда нужно просто принять ситуацию, а не пытаться что-либо исправить

У вас есть своя «история». Что-то, что было в прошлой жизни, до этих отношений. Позвольте этому быть. Все равно этого уже не изменить, а если бы это было и возможно, стоит ли?

8. Научитесь прощать

И никаких «но», «а помнишь, ты…» или «я тебя простила, а ты…». Прощать нужно быстро и полностью, или не прощать вовсе.

9. Никогда ничего не ждите

Не ждите, что ваша половинка принесет вам завтра кофе в постель или вымоет посуду после банкета. Если вы хотите чего-то, не ждите, что он или она прочтут ваши мысли. Просто попросите это. Для этого вам дан язык.

10. Выражайте свои чувства

Если вы и правда любите, ваш партнер должен всегда ощущать это. Не важно, хороший он сегодня или не очень, сделал ли то, что вы ждали или вовсе забыл что-то важное. Он не собачка, чтобы получать «кусочек любви» в обмен на трюк.

Согласитесь: ко всему этому мы приходим в процессе отношений. Конечно, отношения у всех разные, все любят и проявляют свою любовь по-разному, но эти общие мудрости на самом деле помогут сделать отношения более теплыми и близкими.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2405907288903649917/

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