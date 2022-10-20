 А вы знали об этом?(Статья 85)

1.

В любой стране мира его национальная валюта является одним из основных гарантов независимости. При этом ее эмиссия осуществляется центральным банком, принадлежащим государству. Лишь США все обстоит иначе. За эмиссию доллара, одной из основных резервных валют, отвечает частная финансовая компания — ФРС. Фактически ее акционеры руководят мировой экономикой. Но самое удивительное состоит в том, что деньги на уставной капитал ФРС дал именно русский царь Николай II, который одновременно был инициатором создания Лиги Наций. Звучит невероятно, но уже тогда в конце XIX века Николай II c высокой трибуны говорил о необходимости прекращения гонки вооружений.

В наши дни любой желающий, посетив Секретариат ООН, сможет лично увидеть грамоту с призывом об участии всех стран мира в Гаагской мирной конференции, на которой обсуждалось создание Лиги Наций за подписью Николая II. В ее функции должно было войти регулирование финансовых споров между разными странами. Именно тогда появилось предложение создания ФРС США. С первых дней своего существования эта финансовая организация по своей сути являлась международным частным банком, у которого обязан был быть собственный уставной капитал, номинированный в золоте.

Это сегодня доллар не подкреплен ни золотом, ни товарной массой США. Но в 1913 году все было иначе. В то время, когда создавалось ФРС, доллар, как и рубль, обязан был в случае необходимости обмениваться на эквивалент в золоте. Не удивительно, что в качестве своего уставного капитала ФРС имела крупные запасы золота. Откуда же оно взялось?

Американские банки, участвовавшие в создании ФРС, свое золото в качестве уставного капитала не могли предоставить по закону США. Предполагалось, что его предоставят те страны мира, для урегулирования финансовых споров между которыми и создавалась ФРС. Однако практически никто из крупных мировых держав не откликнулся на предложение профинансировать собственными золотовалютными резервами уставной капитал ФРС. Сделала это лишь Россия, в лице императора Николая II. Взнос Российской Империи в ФРС США составил 88,8% его уставного капитала в золоте! При этом Россия должна была ежегодно получать 4% от вложенных средств, в качестве дивидендов. Однако вскоре после учреждения ФРС грянула революция, а затем произошел расстрел царской семьи. СССР же не признал долги царской России, а соответственно не имел никаких прав на ее доходы от зарубежных активов.

Платить проценты ФРС стало некомуистория сталинских преступлений».Кроме того, плутишка Ленин не тказывал себе в любовных утехах с понравившими ему девушками !Жаль. Пойди история России по иному руслу, возможно сегодня не США, а Россия была бы владельцем печатного станка мировой резервной валюты! К сожалению, лживые и бездарные коммуняки до их пор разводят доверчивых россиян как лохов , скрывая от них , что именно заокеанские западные хозяева кровожадных большевиков во главе с Ротшильдами, которые и устроили октябрьский переворот , используя продажных большевиков, потребовали от В.И. Ленина жестоко и варварски ликвидировать Николая Романова и всю его семью, чтобы безвозмездно присвоить 1000 тон, ранее вывезенного российского царского золота и не платить российской царской династии огромные годовые проценты за предоставленное золото !

2.

Золотые украшения индийских женщин в совокупности составляют одиннадцать процентов всего золота мира. Это больше, чем резервы США, МВФ, Швейцарии и Германии вместе взятые.

3.

Выражение "женщина бальзаковского возраста" было связано с литературой. В традициях европейской романистики до середины XIX века господствовал единый штамп — главной героиней произведения могла быть только барышня лет 16-19, незамужняя и ищущая любви.Исключения в европейской литературе были крайне редки. Например, Джейн Остен, описывая свою героиню Энн Эллиот, подчеркивает, что в 27 лет она уже не смеет надеяться на брак, а ее молодость осталась далеко позади. Считалось, что ничего интересного с дамой после замужества больше произойти не может — брак, быт, дети. Женщины старшего возраста в романе или пьесе могли быть выведены только на эпизодических ролях: матушки, тетушки, соседки. Сломал шаблон образа героини романа Оноре де Бальзак.

Писатель имел несколько романов с дамами старше себя. Его первой страстью в 21 год была Лора де Берни 42-х лет, мать уже 9 детей! По тем временам возраст был критичным, женщин таких лет считали старухами. А любовью всей жизни Бальзака стала Эвелина Ганская. В момент встречи с Оноре ей уже было 32 года — в представлении общества возраст весьма почтенный. Свой личный опыт писатель-реалист перенес на страницы произведения. Он издал роман «Тридцатилетняя женщина» из серии новелл, описывающих жизнь, судьбы, страсти дам после 30.Бальзак своим произведением хотел показать публике, что женщина после 30 еще живы, у них есть чувства, разум, они не являются безликим приложением к мужу, дому и детям. После выхода романа и появилось устойчивое выражение. Бальзаковская женщина — то есть дама чуть за 30 или под 40.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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