«Советская Мата Хари»: как любовница Горького стала советской разведчицей

В биографии этой женщины трудно отделить правду от вымысла. К тому же она любила придумывать о себе самые невероятные истории, и, как ни удивительно, ей верили. Подруга двух великих писателей ХХ века – Максима Горького и Герберта Уэллса, а также нескольких политиков и дипломатов, Мария Закревская пользовалась удивительной свободой передвижения через «железный занавес» между Западом и СССР.

В постели с британским резидентом – первое спецзадание

В старости Закревская придумала себе легенду о том, что она – потомок от связи императрицы Елизаветы Петровны с графом Алексеем Разумовским. Но ещё в молодости она фантазировала про себя, правда, те фантазии были скромнее. Мария Закревская говорила, что её прабабушкой была знакомая Пушкина, жена московского генерал-губернатора Аграфена Закревская. В действительности, как отмечает писатель Виталий Вульф, это было не больше, чем совпадение фамилий.

Мария Игнатьевна Закревская родилась в 1892 году. Она была младшим ребёнком в семье видного юриста, сенатора. В одном из современных источников сообщается, что она получила шифр фрейлины её императорского величества. Юность она провела главным образом за границей, поэтому всю жизнь говорила по-английски (в особенности), по-французски и по-немецки лучше, чем по-русски. В 1911 году она стала женой дипломата, графиней Бенкендорф.

Богатая и беззаботная жизнь была прервана революцией 1917 года. Муж, Иван Александрович Бенкендорф, был убит крестьянами в собственном поместье. Квартиры Бенкендорфов конфисковала советская власть. В это время у Закревской вспыхнул бурный роман с английским послом в России Робертом Брюсом Локкартом. Но в одну бурную ночь (на 1 сентября 1918 года) счастливую парочку арестовали чекисты.

Здесь начинаются первые расхождения различных версий жизни Марии Закревской. По мнению Виталия Вульфа, она не имела отношения к разведывательной сети, которую Локкарт организовал в советской России. Закревская ничем не заинтересовала советские органы. После освобождения она продолжала бедствовать как представительница бывших «эксплуататорских классов», пока её не взял к себе на работу секретаршей Максим Горький.

Как утверждает Виталий Петров в журнале «Секретные архивы» (статья «Буревестник революции и тройная шпионка»), Локкарт пользовался Закревской для встреч с нужными людьми и получения от них информации. Локкарт привил своей возлюбленной Муре (как её многие звали) первые навыки шпионской работы. После ареста Мура была перевербована заместителем Дзержинского, Яковом Петерсом, в ВЧК.

И секретаршей (а заодно любовницей) Горького она стала именно в качестве осведомителя ВЧК. На жаргоне людей с «чистыми руками и горячим сердцем» это называлось «подсунуть любовницу». Близкие отношения связывали Закревскую и Горького с тех пор до самой смерти последнего в 1936 году (впрочем, это не мешало им обоим крутить романы одновременно с другими людьми). Но на сотрудничество с органами ВЧК бывшую фрейлину сподвигла, в первую очередь, материальная нужда и безысходность.

Однако всё сказанное позволяет выдвинуть третью версию, а именно: что уже к Локкарту Закревская могла быть внедрена чекистами. Интересно, что Локкарт был выпущен на другой день после ареста, и сразу стал добиваться освобождения Муры. Чекисты освободили Закревскую через три дня, но тут же снова арестовали Локкарта. Выпустили его 9 сентября, причём его лично навестил Петерс вместе с Закревской.



Вербовка Герберта Уэллса

В 1920 году большевики позволили Закревской выехать за границу. Прикрытием для поездки послужил брак с гражданином Эстонии бароном Будбергом, чью фамилию Закревская носила потом до конца жизни. Мура осуществила исключительно важную операцию для создания Советскому государству благоприятного информационного фона в мире: она влюбила в себя знаменитого британского писателя Герберта Уэллса и убедила его совершить поездку в советскую Россию. По итогам этой поездки Уэллс написал коротенькую, но знаменитую книжку «Россия во мгле», вмиг ставшую бестселлером. Популярный фантаст живописал упадок цивилизации после революции в России, но вместе с тем выразил уверенность в том, что русский народ преодолеет эту катастрофу, и нарисовал яркий, сочувственный портрет Ленина как интеллектуального вождя России.

Во время поездки Уэллса в Россию Мура была приставлена к нему как переводчица (фактически как куратор органов). Связь, начавшаяся ещё в Лондоне, продолжилась и оставила глубокий след в жизни уже пожилого писателя-фантаста. Уэллс и Мура были близки многие годы. Уэллс неоднократно предлагал Муре выйти за него замуж, но та неизменно отказывала. Уэллс всю жизнь продолжал высказывать симпатии к СССР, ещё раз посетив нашу страну в 1934 году и снова отставив о ней благоприятный отзыв. Скончавшись в 1946 году, он завещал своей русской любовнице львиную долю своего состояния.

Однако не следует думать, что операция по привлечению Уэллса на сторону СССР была делом исключительно советских спецслужб. Мура в эти годы, будучи в Европе, неоднократно встречалась с Локкартом. Позднее, в 1950-е годы, её однажды арестовали по подозрению в связях с раскрытыми и бежавшими в СССР агентами. Но дело в отношении Муры замяли. Как считает автор публикации в Daily Mail от 21 октября 2007 года, это свидетельствовало о существовании особых отношений между Закревской-Будберг и британскими спецслужбами.



Эксклюзивная наследница Горького и куратор ближневосточной сети ОГПУ

И все эти годы Закревская была также рядом с Горьким. Она сыграла большую роль, убеждая его окончательно вернуться в СССР в 1933 году. Причём сама после этого приехала к нему только в 1936 году, незадолго до смерти Алексея Максимовича.С Мурой связана таинственная пропажа архивов писателя. Она совершенно точно привезла их в СССР по требованию советского правительства.

Дальнейшая же судьба архивов неизвестна и до сих пор дискутируется. Есть версия, что архивы сгорели. По другим предположениям, они лежат под грифом «совершенно секретно» в фондах Президента РФ. Как бы то ни было, Закревская непостижимым образом получила от Советского государства эксклюзивные права на гонорары с зарубежных изданий любых произведений Горького. Эта загадочная космополитическая особа в 1956-1968 гг. неоднократно приезжала в СССР, встречалась с официальными лицами и с диссидентами, брала интервью у последних.

Ещё один интересный факт: в 1921 году в Берлине Закревская встретилась с молодым, никому не известным журналистом родом из Львова Леопольдом Вайссом. После этого начался его бурный профессиональный рост. Вскоре он получил известность на Западе своим переходом в ислам, а в 1928 году его по настоянию британского посольства выслали из Саудовской Аравии как советского агента. После Второй мировой войны Вайсс под именем Мухаммад Асад представлял в ООН государство Пакистан. Вся правда о двойной (как минимум) жизни Марии Закревской-Бенкендорф-Будберг ещё скрыта в секретных файлах разведок разных стран.

Ярослав Бутаков

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