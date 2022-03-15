Почему не едят мясо волка

Мясо — ценный продукт, содержащий в большом количестве животный белок и незаменимые аминокислоты. Кухни разных народов и стран предлагают множество блюд из баранины, курятины и свинины, встречаются рецепты и из экзотических видов мяса – кенгуру, медведя, собаки. Можно ли есть мясо волка?

Конечно, волчью вырезку в магазине так просто не купить, но это не значит, что волчатину нельзя есть. Она вполне съедобна и многим нравится своими вкусовыми и диетическими качествами. Особенно часто ее готовят охотники, обжаривая на медленном огне. Мясо молодого хищника мягкое и сочное, чем старше волк, тем более жестче оно становится, потому чаще всего готовят жаркое из маленьких волчат.

Многие сравнивают волчатину с бараниной, однако последняя не такая жирная. Существенным недостатком мяса волка является его неприятный запах. Он начинает чувствоваться во время разделки мяса и остается ощутимым даже после приготовления блюда. Причина специфического запаха в активном образе жизни хищника, который вынужден постоянно передвигаться, чтобы добыть себе еду. В мясе скапливается огромное количество солей из-за чего и появляется неприятный «аромат».

Многие люди отказываются есть волчатину и по той причине, что употребляя его, можно заразиться гельминтами и паразитами. Ленточные черви проникают в мясо волка и там откладывают яйца. Личинки не исчезают даже после долгой термической обработки, потому риск заразиться трихинеллезом или эхинококком для человека остается очень велик. Однако стоит отметить, что паразиты поселяются в организме взрослых особей, поэтому чем моложе волк, тем более безопасно употребление блюд из его мяса.

Источник : http://v-mire-zhivotnyh.ru/psovye/volki/pochemu-ne-edjat-mja...

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