Как разбитая керамика стала украшением Барселоны и принесла автору мировую славу: Великий каталонец Антонио Гауди

Все архитектурные объекты и сооружения в виде зданий, мостов, парков и памятников формируют лица и огромных мегаполисов, и маленьких городов. И, разумеется, во все времена в этом была огромная заслуга зодчих и архитекторов. Имена некоторых из них остались жить в веках. Одним из таковых является Антонио Гауди - самый необычный архитектор из когда-либо живших на земле, который создал яркое и незабываемое лицо испанского города Барселоны, благодаря изобретенной им мозаичной техники - «тренкадис». Он также является автором одного из самых известных «долгостроев» мира, строительство которого продолжается и по сей день.



Барселона – это солнечный, веселый и яркий город, гуляя по улицам которого, не покидает ощущение, что ты попал в сказку. Особая роль в создании этой удивительной атмосферы отводится мозаичной технике, которую разработали и внедрили каталонские архитекторы–модернисты во главе с великим Гауди. «Хрупкая» керамика обрела вторую жизнь и на долгие столетия украсила собой архитектуру города.

Барселона - мегаполис на берегу Средиземного моря с населением более полутора миллионов человек и второй по величине в стране.





Антонио Гауди (1852—1926) - великий испанский архитектор, перевернувший представление об европейской архитектуре конца XIX - начала XX века, создавший каталонский модерн и определивший облик современной Барселоны - активной, яркой и динамичной, той, которую все любят и знают.

Его сооружения еще век тому назад коренным образом изменили лицо барселонской архитектуры, его удивительные и оригинальные работы и сейчас можно увидеть в центральной части крупнейшего мегаполиса на берегу Средиземного моря.К слову сказать, в каком-то смысле Антонио Гауди установил настоящий рекорд. Он построил 17 строений в уникальном, только ему свойственном стиле, и целых 7 из них официально внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в католической епархии уже более десятка лет идёт кампания о причислении Гауди к лику святых в качестве покровителя всех архитекторов.

Семь из семнадцати сооружений Антонио Гауди официально внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Все, кто бывают в Барселоне искренне восхищаются работами этого мастера, как примером одного из самых уникальных архитектурных стилей. А еще здесь можно увидеть удивительные сооружения, спроектированные и построенные «в духе великого каталонского архитектора», не только более века тому назад, а и Храм, строительство которого будет окончено к средине, а то и к концу нашего века. Да-да, и никак не ранее... Но об этом чуть позже.

Немного из биографии знаменитого каталонца



Антонио Гауди родился в 1852 году в небольшом городке Реус в Каталонии. Он был пятым, младшим, ребёнком в семье котельных дел мастера Франсеска Гауди. Мальчик с детства страдал ревматизмом. И это не давало ему возможности играть с другими детьми. Зато он полюбил длительные одиночные прогулки, к которым будет питать пристрастие всю свою последующую жизнь. Также, еще в детстве, по признанию самого Антонио, а мастерской отца в нём пробудилось ощущение пространства и тяга к творчеству.

Антонио Гауди (1852—1926) - великий испанский архитектор, основатель каталонского модерна.





В 17-летнем возрасте Гауди переехал в Барселону, где после пяти лет подготовительных курсов был принят в Провинциальную школу архитектуры, которую окончил в 1878 году и получил диплом архитектора. К тому времени из большого семейства Гауди они с отцом остались вдвоем - все члены семьи, в том числе и мать будущего архитектора, отошли в мир иной.



К слову, Гауди никогда не был женат. Он полностью посвятил себя архитектуре и всю жизнь был один. Лишь однажды он был влюблен, но предмет его обожания не ответила взаимностью, и он с головой ушел в религию и в работу. Из воспоминаний его современников, Гауди в молодости выглядел очень респектабельно - носил дорогие костюмы, добротную обувь, его стрижка и борода всегда были безупречны. Он был гурманом, постоянно посещал театр и оперу, а строительные участки объезжал на собственном экипаже.

Входные железные ворота в Palau Gell работы Антонио Гауди. (Гауди был мастером художественного литья. Многие металлические элементы изготовлены его собственными руками.





Но уже в зрелом возрасте архитектор перестал следить за своей внешностью, неопрятно одевался и питался очень скромно. На улице его иногда принимали за нищего. А смерть архитектора и вовсе оказалась нелепой. Однажды июньским днем 73-летний Гауди, выйдя из дома, отправился в церковь. А по дороге из-за его рассеянности был сбит трамваем. Извозчики наотрез отказывались везти в больницу потерявшего сознание неопрятного, неизвестного старика без денег и документов.



А когда, наконец, Гауди доставили в больницу для нищих, ему оказали лишь примитивную медицинскую помощь. Лишь на следующий день архитектор был опознан, но его состояние к тому времени уже ухудшилось настолько, что уже ничего ему не могло помочь. Гауди скончался 10 июня 1926 года и через два дня был похоронен в крипте недостроенного им храма.

Проекты каталонского модерниста

Архитектурный шедевр Антонио Гауди – Каса-Мила.





Уже с самого начала творческой карьеры проекты Антонио Гауди отличались от работ его коллег-архитекторов креативностью и оригинальностью. Его творчество разделяют на два периода: ранние постройки и постройки в стиле национального модерна (после 1900 года). Именно на рубеже столетий Антонио выходит за пределы доминирующих исторических стилей, навсегда переселяясь в мир кривых поверхностей, чтобы сформировать собственный узнаваемый архитектурный стиль.

Архитектурный шедевр Антонио Гауди – Каса-Мила.





И хотя авторские технические приемы Гауди и относят к классическому модерну, однако фактически в своём творчестве он использовал элементы самых различных стилей, подвергая их творческой переработке. И поскольку Антонио безудержно влекли натуральные природные формы и стиль модерна, который всецело охватил все сферы искусства того времени, его архитектурные проекты стали включать в себя сложные естественные, органичные формы и пространственные конструкции: гиперболоиды, коноиды и геликоиды.

Зал Сто колонн в парке Гуэля. Антонио Гауди. Техника тренкадис.





Это и являлось одной из отличительных особенностей неповторимого стиля Антонио Гауди. Он практически отказался от прямых и ровных линий. Зодчий нередко любил говорить о том, что в природе невозможно найти ни одной прямой линии, а это по его мнению значило, что в архитектуре их тоже быть не должно.



Такая теория Антонио Гауди и нашла свое отражение в кривых каменных конструкциях и сооружениях, скрученных железных скульптурах и архитектурных объектах различного назначения. А еще архитектор украсил многие из своих строений мозаикой из цветной плитки. Этим он добавил еще одну яркую грань в свои работы и лишний раз подтвердил свое высказывание о том, что "природа не терпит монохромности".

Техника керамической мозаики - "тренкадис"



В конце XIX века керамика уже достаточно широко использовалась для оформления интерьеров и экстерьеров, но применить отделку осколками керамической плитки в виде мозаики на изогнутых поверхностях принадлежит именно Гауди.

"Скульптурная





Эта идея пришла ему на ум во время работы над проектом и строительством Парка Гуэля. Так как архитектурные проекты каталонского зодчего принципиально избегали прямых линий, архитектору необходимо было решить непростую задачу: отдекорировать керамической плиткой огромное количество изогнутых и волнистых поверхностей.



И поскольку при использовании керамической плитки на неровных участках она ломалась, архитектором было решено пустить ее осколки также в дело. Так в усадьбе Гуэль появились башенки, оформленные битыми керамическими кусочками. Этот способ так вдохновил Антонио Гауди, что он стал использовать его и в дальнейших своих проектах.

Парк Гуэль. Барселона.





Архитектор практически повсюду стал задействовать керамическую плитку самых разных цветов, размеров и рельефности, комбинируя в определенной тональности. Наносились битая плитка в виде мозаичных рисунков на конструкции при помощи цементного раствора из извести, песка и воды. И нужно сказать, что итог всегда превосходил все ожидания - колоритные сочетания осколков керамики, покрытой глянцем, производил потрясающий эффект на ярком солнце Средиземноморья.

Парк Гуэль. Барселона.





Гауди свои шедевры в технике тренкадис создавал по сути, из керамического лома, который раньше просто выбрасывали. У него была договоренность с фабриками по производству плитки и посудными мануфактурами на поставку некондиционного товара, которому архитектор тут же находил применение. Если сломанной плитки и битой посуды не хватало, его помощники отправлялись на барселонские свалки и находили материал там.



Со временем техника «ломаной» мозаики Гауди получила название «тренкадис», что в переводе с каталонского переводится как «хрупкий, ломкий». Столь необычная техника давала полную свободу фантазии и позволяла создавать яркие и неповторимые композиции.

Ящерица работы Гауди в парке Gell. (Любопытный факт из истории создания этой скульптуры: чтобы закончить ее, пришлось пожертвовать дорогим сервизом семьи Гуэль, так как нужные оттенки цвета нашлись только там.)





И если Гауди изобрел саму технику - то воплощением ее в жизнь в проектах архитектора занимался один из его ближайших помощников - Жозеп Мария Жужоль, благодаря таланту которого многие работы Гауди приняли свой окончательный и неповторимый облик. Вот так в Каталонии появился новый тип мозаики.

Техника керамической мозаики тренкадис на фасадах сооружений Антонио Гауди. Мозаика: Жозепе Марии Жужоля.





Оформление фасадов и интерьеров в технике тренкадис стало одной из «визитных карточек» Гауди. Эта необычная техника давала ему полную свободу и позволяла воплотить в жизнь самые смелые фантазии, превращая в настоящее произведение искусства все свои творения.

Sagrada Familia (Храм Святого Семейства)

Храм Святого Семейства. Барселона. Автор проекта: Антонио Гауди.





Именно об этом Храме, первый камень которого был заложен с 1882 году, и шла речь вначале нашей публикации. La Sagrada Famlia (Храм Святого Семейства) — одна из самых знаменитых работ Гауди в Барселоне. Эта огромная базилика, строительство которой начали еще при жизни самого Гауди, почти 150 лет тому назад, а закончить планируют через 30–80 лет (по данным разных источников).

Строительство Храма Святого Семейства ведется на пожертвования прихожан и по сей день.





Спросите, почему так долго? Ответ весьма прост - по решению инициаторов строительства храма финансирование работ должно выполняться исключительно за счёт пожертвований прихожан. Именно это и является одной из причин столь длительного строительства. Вторая же причина задержки строительства заключена в сложности изготовления каменных блоков, согласно проекту Гауди. Ведь каждый из них требует индивидуальной обработки и подгонки.



Необычный внешний вид храма сделал его одной из главных достопримечательностей Барселоны. По сведениям газеты El Periоdico de Catalunya в 2006 году строительство посетило 2,26 миллиона человек, что ставит объект в один ряд по популярности с музеем Прадо и дворцом Альгамбра.



В этом полутораминутном видео вы детально ознакомитесь с декоративными элементами фасада и интерьера храма. Поверьте, это потрясающее зрелище.

Casa Batll (дом Бальо)



А это еще одно творение мастера, заслуживающее особого внимания. Балконы на фасаде этого здания похожи на черепа, а опоры на окнах похожи на кости. Разноцветные мозаики, которые используются для украшения стен постройки, были взяты из цветов природных кораллов.

Casa Batll (дом Бальо). Архитектор: Антонио Гауди.

Согласитесь, сочетание оригинального дизайна, интересных форм и ярких цветов в работах испанского архитектора придают им воистину бесподобный вид.



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