Как рутина спасает брак

Обыденность разрушает любовь. А может быть, наоборот, именно будни скрепляют союз двух непохожих друг на друга людей, решивших жить вместе? Конечно, если каждый не забывает о собственных желаниях.

«Я не позволю нашей любви погрязнуть в серых буднях!» — примерно так говорят закоренелые холостяки, защищаясь от брачных уз. «Мне надоела рутина», «Я так устала от однообразия», «Каждый день похож на сотни других» — такие фразы ежедневно приходится слышать психотерапевтам.

Но мужчины и женщины, сегодня отчаянно страдающие от обыденности, когда-то всей душой стремились к ней. В начале своего романа они мечтали о том, чтобы делить с любимым человеком даже самые незначительные повседневные дела. Радовались, вместе покупая продукты в магазине, потом в четыре руки готовили ужин, старались побыстрее помыть посуду, чтобы наконец устроиться рядышком на диване перед телевизором и почувствовать себя совершенно счастливыми.

Что же произошло? Отчего сегодня все это кажется им карикатурой на семейную жизнь, началом ее конца?

Первый урок, который преподают нам будни, напоминает: пора избавиться от мечты о слиянии

Согласимся, обыденная жизнь пары непохожа на страстные отношения влюбленных — возможно, поэтому многие испытывают ностальгию по тем благословенным моментам, когда общая жизнь была еще внове, а домашние дела делались с удовольствием.

«Чувство однообразия возникает в тот момент, когда в отношениях становится слишком много совместности, чрезмерного слияния друг с другом, — говорит семейный психотерапевт Инна Хамитова. — Когда одному из партнеров не хватает воздуха в отношениях, встреч с друзьями, не остается времени ни на хобби, ни на то, чтобы побыть в одиночестве, он начинает видеть рутину в совместной жизни».

Так что не будни убивают любовь, а слишком сильная связанность с другим человеком, сосредоточенность на нем, зависимость от него, которая превращает отношения в оковы.

Первый урок, который преподают нам будни, напоминает: пора избавиться от мечты о слиянии. Любовь не сплавляет двоих в одну личность, живущую в блаженном уединении. Но рутина есть и в самой любви.

Считая постепенное снижение интереса к партнеру чем-то неизбежным, мы получаем побочную выгоду: освобождаем себя от ответственности, быстро забывая о том, что качество нашей совместной повседневной жизни зависит от нас самих. Рекомендации экспертов помогут по-новому взглянуть на единообразие будней и, возможно, научат получать от него удовольствие.

Будни сближают

Женские журналы советуют семейным парам при первых же признаках скуки дать ей решительный бой: срочно устроить себе выходные в Сочи или хотя бы заказать столик в ресторане для романтического ужина при свечах. Можно подумать, что мы способны восстановить душевную близость, лишь вырвавшись из привычной обстановки. Подобная стратегия, несомненно, привлекательна, если не считать одного «но»: в отпусках и ресторанах всю жизнь не проведешь…

«Мой муж часто уезжает в командировки, — рассказывает 45-летняя Ольга, — а я чувствую, что для развития отношений нам необходимо больше бывать вместе. Мы женаты 12 лет, и нашу близость подпитывают семейные традиции: поход на рынок утром в воскресенье, совместный завтрак, чтение по вечерам — мы любим сидеть рядом, и нам даже не обязательно разговаривать. Когда муж в отъезде, я чувствую себя потерянной и тоскую по нашим ритуалам».

Не нужно стремиться наполнить каждый день исключительными событиями. Дело не в действиях, а в отношении к ним

«Налаженный быт, семейные традиции объединяют пару, дают ощущение стабильности, — поясняет Инна Хамитова. — Партнеры делят между собой обязанности по дому и привыкают к такому положению вещей. Когда один из них куда-то уезжает, тому, кто остается, приходится на это время брать на себя его обязанности… Зачастую именно в такие моменты приходит острое осознание того, насколько он привязан к своему партнеру».

Психотерапевт Кристоф Форе, много работающий с вдовами и вдовцами, подтверждает: «Пережив потерю, каждый из них тоскует прежде всего по простым мелочам совместной жизни. Никто не вспоминает, скажем, о единственном и неповторимом отпуске, проведенном в Греции. Потеря любимого человека заставляет задуматься о том, насколько были драгоценны эти, казалось бы, обыденные пустяки».

«Не нужно стремиться наполнить каждый день исключительными событиями, — говорит психолог Людмила Шайгерова. — Дело не в действиях, а в отношении к ним. Немало пар в совместной уборке дома или поездке за покупками видят не тягостные обязанности, а повод провести время вместе. И напротив, в театре или в ресторане мы можем заскучать, если нашей единственной целью было вырваться из обычной жизни».

Будни можно выбирать

Обыденность гнетет еще и потому, что неуловимо напоминает нам скуку, с которой мы столкнулись в детстве. «Некоторые ситуации необъяснимо начинают нас подавлять, — говорит Кристоф Форе. — У каждого есть свои «трясины» уныния, поэтому важно определить, что именно вызывает тоску, обсудить это с партнером и даже составить «карту» опасных топей, чтобы впредь не увязнуть в них».

Так, для 34-летнего Алексея воскресная поездка с детьми в парк всегда была мукой. «Каждую неделю было одно и то же, — вспоминает он. — Я возвращался домой издерганным, раздраженным, мы ссорились с женой, которая не могла понять, почему отдых с детьми приводит меня в такое состояние. На самом деле эти прогулки напоминали мне о бесконечных автомобильных поездках с родителями в деревню, когда мне позволялось разве что на пять минут выйти из машины размять ноги».

Когда Алексей понял, какие воспоминания пробуждают в нем воскресные поездки, он вместо парка стал водить детей в бассейн, и в семью наконец вернулись мир и покой.

Будни вдохновляют

Когда мы делим с кем-то повседневную жизнь, то со временем начинаем обращать на своего партнера все меньше внимания, уверенные в том, что знаем этого человека наизусть. Изменить такое отношение не так уж сложно — достаточно увидеть любимого таким, каков он сегодня. Признать, что он, как и мы сами, не перестает меняться.

«Возможно, вас не привлекает предложенная партнером идея похода с друзьями на байдарках, — объясняет Людмила Шайгерова. — Не нужно соглашаться, а затем уныло плестись, проклиная все на свете. Лучше отпустить его одного, а затем с удовольствием послушать рассказы о пережитых впечатлениях».

Вспомним, как любопытен был нам этот человек в начале знакомства, и отважимся спросить напрямую: «О чем ты мечтаешь вот сейчас?» Ответ наверняка окажется не таким, как раньше.

Будни мотивируют

В рутинных днях совместной жизни есть особое, успокаивающее обаяние: они дают возможность переходить от энергии, способной свернуть горы, к ничегонеделанию и покою и тем создают ощущение надежности, безопасности. Благодаря этому мы можем (безбоязненно) оставаться самими собой, пробовать что-то новое, выходить за пределы своих возможностей, идти на риск, на который, возможно, не пошли бы в одиночку.

«Там, где есть границы и каждый партнер относится к другому как к самостоятельной и потому интересной личности, оба воспринимают свой дом как пристанище, гавань, в которую хочется возвращаться, — говорит Инна Хамитова. — Но, стараясь поддерживать другого, доставить ему удовольствие, важно уметь и отстаивать себя, свои интересы в спорах, даже если для этого придется идти на конфликт».

Чтобы продлить любовь, некоторые пары решают отказаться от совместной жизни ради эпизодических радостных встреч

«Вспомним и об опасности начать жить увлекательной жизнью вне дома, а с партнером делить лишь скучные, обязательные дела, — добавляет Кристоф Форе. — В наше время мужчина и женщина рискуют впасть в одну из крайностей: наделить отношения избыточным значением и отказаться ради них от собственной жизни или же слишком много усилий вкладывать в свою жизнь за рамками пары. Надо стараться балансировать между этими двумя вариантами».

В паре, но… порознь

Чтобы продлить любовь, некоторые пары решают отказаться от совместной жизни ради эпизодических радостных встреч: ночь, целиком посвященная страсти, идиллические выходные наедине…

Вначале отношения поддерживаются благодаря сексу, но (за немногими исключениями) такой стиль жизни практически несовместим с долгосрочными планами и с подлинной вовлеченностью в жизнь друг друга — она подразумевает взаимные обязательства.

«Отдельно предпочитают жить и те, кому трудно сохранять свою индивидуальность, находясь в одной квартире с партнером, — добавляет Инна Хамитова. — Опасаясь слияния с другим человеком, они выбирают «гостевой» брак и ведут раздельное хозяйство».

Среди тех, кто отказывается от совместной жизни, немало переживших развод и воспитывающих детей от прошлого брака. Они стремятся избежать конфликтов и предпочитают сами растить детей, охраняя отношения в паре от разногласий.

«Я часто вижу, — говорит Кристоф Форе, — как безуспешные попытки наладить отношения с трудными подростками буквально разрушают отношения в паре. В таком случае взрослым разумнее подождать, когда дети покинут родительское гнездо, и лишь затем поселиться вместе. Такие пары, избегая обыденности, спасают отношения от разрыва».

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