6 популярных мифов о приворотах

Почти все знают, что такое приворот. Всем известно, зачем нужны эти магические ритуалы, но не всем известно, в какие мифы относительно них верит большинство из нас.

Приворот работает в ста процентах случаев

Это не так. Все зависит от правильности проведения ритуала, от настроя, от желания человека заставить кого-то любить себя. В уравнении любви так много переменных, что невозможно предсказать заранее, сработает приворот или нет. В этом разделе магии важно действовать методом проб и ошибок.

Все привороты опасны

Это не так. Есть черные привороты, которые в любом случае навредят тому, кто их использует. Но существуют и белые привороты, которые действуют ненавязчиво и не заставляют человека идти против своей воли. Белые привороты безобидны и требуют от того, кто их использует, честности по отношению к самому себе, а также наличия чувств к тому, кого он привораживает. Белые привороты помогают обратить на себя внимание. Они не «залезают в голову» к человеку и не меняют его судьбу по вашему велению.

Для приворота нужна помощь эксперта

Вы можете ею воспользоваться, но вам совершенно не обязательно это делать. Большинство белых приворотов делается самостоятельно. Они крайне просты, но в то же время действенны.

Приворот действует вечно

Это не так. У каждого ритуала есть свое время отката, когда сила магии спадает, и человек медленно начинает сбрасывать оковы. У него пропадает пелена перед глазами, и он становится свободным от магического воздействия. Но это свойственно только для темных приворотов. Если ритуал был светлым и добрым, а у каждого в паре были хотя бы небольшие зачатки любви или симпатии, все будет в полном порядке.

Вы можете приворожить кого угодно

Во-первых, есть очень сильные люди с невероятно мощной энергетикой. Их сделать ручными не получится. Другие люди используют эффективные обереги от черной магии. Третьи уже влюблены. Если вы думаете, что по щелчку пальцев вы сможете обладать кем угодно, это не так. Существует очень много различных нюансов, которые обязательно нужно учитывать.

Привороты делать сложно

Темная магия всегда сложна. Белые привороты же делаются порой за несколько минут. Для их осуществления не нужно ходить на кладбища, делать что-то сложное и неприятное.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2243540275763874394/6-populyar...

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