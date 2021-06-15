9 привычек, которые мешают нам найти пару

Встретить подходящего мужчину непросто. Но не спешите искать в себе глубинные проблемы и недостатки. Найти пару нам мешают неприметные привычки.

Следить за бывшими в соцсетях

Когда нам разбивают сердце, трудно оправиться и забыть об этом, считает журналистка Крис Миллер. Если вы решили остаться друзьями, не стоит поддерживать контакт в соцсетях. Увидев сообщение или уведомление от мужчины, который причинил вам боль, вы автоматически возвращаетесь в прошлое.

Если вы хотите покончить с этой историей, залечить раны и начать новые отношения, прекратите следить за ним в Cети. Заблокируйте профиль и спокойно живите дальше.

Ждать недоступного мужчину

Почти каждая женщина испытывала неразделенную любовь. Мы не можем быть вместе с мужчиной, но нам сложно признать правду. Мы надеемся, что однажды все изменится, и напрасно теряем время. Мы закрываемся от мира и не даем шанса тем, кто может стать судьбой.

Придираться к внешности

Если вам нравится определенный тип мужчин, это нормально, уверяет журналистка. Вкусы сложно изменить. Не стоит отшивать мужчину только потому, что он не подходит под каждый пункт из требований. Так вы рискуете упустить того, с кем можно построить совместное будущее. Не нужно принуждать себя встречаться с тем, кто вам не нравится, но оставайтесь непредвзятой и открытой к новому.

Соревноваться с бывшим

Он нашел новую девушку, вам тоже нужно найти кого-нибудь. В их отношениях произошло важное событие, вам нужно устроить нечто более грандиозное. Вы вряд ли что-то докажете. Вы напрасно рискуете отношениями: они становятся искусственными, теряют ценность в ваших глазах. Вы концентрируетесь на одном — «утереть нос» бывшему и заставить его пожалеть.

Оглядываться на прошлое

Каждые отношения не похожи на предыдущие. Не сравнивайте свои чувства с теми, что пережили в предыдущих отношениях. Это чревато нереалистичными ожиданиями и разочарованием. Мы растем и меняемся, поведение в отношениях тоже. Уважайте перемены внутри себя и в отношениях. Цените каждый момент сам по себе, не сравнивайте его с прошлым.

Выкладывать лишнее в Сеть

Мы часто перебарщиваем с сетевой активностью. Оставьте место для загадки, дайте мужчине шанс познакомиться поближе и узнать вас лично, советует Крис Миллер. Если поисковые системы выдают все подробности вашей жизни, тайны не остается. Узнавать друг друга — приятный процесс. Соцсети — полезный инструмент, главное, использовать его с умом.

Окружать себя нездоровыми отношениями

Если вас окружают пары с нездоровыми отношениями, вы переносите их модели поведения в свою жизнь: гоняться за эмоционально отстраненным человеком, застревать в отношениях без будущего, постоянно сходиться и расходиться.

Застревать в зоне комфорта

Иногда нужно лечь на диван, включить телевизор и побыть одной, но не стоит этим злоупотреблять. Если вы не попадаете в ситуации, где можно познакомиться с людьми, у вас мало шансов встретить мужчину. Сложно влюбиться, не выходя из дома.

Критиковать себя

Мы не идеальны. У каждой есть недостатки, поводы для сомнений и стороны, которые хотелось бы изменить. Но женщина, которая верит в себя, выглядит гораздо привлекательнее. Стать уверенной нелегко. Нужно тренироваться любить, принимать и уважать себя. Покажите миру, что любите себя, и другие вас в этом поддержат.

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